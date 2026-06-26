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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік напав із ножем на групу оповіщення ТЦК: один із військових загинув, іншого поранено

Чоловік напав на військових ТЦК у Харкові: є загиблий

У Харкові чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Один із військових загинув, інший дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після того, як старший групи оповіщення - військовослужбовець Збройних Сил України - представився громадянину, останній раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж.

Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що після нападу зловмисник втік та наразі перебуває у розшуку.

"Правоохоронні органи здійснюють заходи з встановлення місцеперебування нападника та притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого військовослужбовця", - підсумували у ТЦК.

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Автор: 

напад (1244) вбивство (3287) Харків (6173) ТЦК та СП (1229) Харківська область (2893) Харківський район (970)
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Топ коментарі
+18
Відео з бодікамери буде, щоб країна побачила морду вбивці і його щвидше затримали?
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26.06.2026 09:08 Відповісти
+12
Зараз ухилярви наригають що мудель просто не хотів воювати в Скелі за Міндіча під командуванням Сирка на Курському напрямку.
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26.06.2026 09:11 Відповісти
+9
А що робив представник поліції, який повинен був входити в склад групи оповіщення?
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26.06.2026 09:20 Відповісти

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