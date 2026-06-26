Чоловік напав із ножем на групу оповіщення ТЦК: один із військових загинув, іншого поранено
У Харкові чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Один із військових загинув, інший дістав поранення.
Про це повідомила пресслужба обласного ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Після того, як старший групи оповіщення - військовослужбовець Збройних Сил України - представився громадянину, останній раптово напав на нього та інших військовослужбовців, застосувавши ніж.
Унаслідок нападу двоє військовослужбовців отримали поранення. Одного з них прооперовано, наразі він перебуває в лікарні. Життя іншого військовослужбовця, на жаль, врятувати не вдалося: попри проведені реанімаційні заходи, наш побратим помер від численних ножових поранень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що після нападу зловмисник втік та наразі перебуває у розшуку.
"Правоохоронні органи здійснюють заходи з встановлення місцеперебування нападника та притягнення його до відповідальності згідно з чинним законодавством.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого військовослужбовця", - підсумували у ТЦК.
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