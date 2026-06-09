На Рівненщині тракторист протаранив авто ТЦК та зламав руку військовому
На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку, який напав на військовослужбовців територіального центру комплектування та пошкодив службовий автомобіль.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Дубровицького районного суду.
Інцидент стався 28 березня 2025 року поблизу села Загребля Сарненського району.
За матеріалами справи, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською перевіряли військово-облікові документи чоловіків, яких помітили в полі. Після цього група оповіщення поверталася до населеного пункту.
Трактором намагався зіштовхнути авто в канаву
Дорогою назустріч службовому автомобілю Nissan X-Trail рухався трактор під керуванням місцевого жителя.
Слідство встановило, що чоловік двічі врізався трактором у позашляховик, а потім ще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути транспортний засіб у канаву.
Збитки, завдані службовому автомобілю, експерти оцінили у понад 80 тисяч гривень.
Військовий отримав перелом руки
Після зіткнення тракторист вийшов із кабіни та вдарив командира взводу дерев’яною дошкою по руці.
Внаслідок нападу військовослужбовець отримав перелом ліктьової кістки та інші тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Ще одного військового чоловік кілька разів ударив кулаками.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, розкаявся та попросив вибачення у потерпілих. Одному з військовослужбовців він відшкодував завдані збитки.
Суд врахував відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та висновок органу пробації про можливість виправлення без ізоляції від суспільства.
Суддя визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України та призначив йому три роки обмеження волі.
Водночас від відбування покарання його звільнили з випробувальним терміном на один рік.
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То якщо одинокий тракторист розігнав покидьків... і вони були впевнені..що такого відбутися не могло... ( помилилися) то що з ними зробили б у ресторані Маяк? Знають...і тому не лізуть. Та ще й від начальства по повній отримали б. То кого у окоп? Тей що у полі працює і кормить..чи того..хто відпочиває і жре ? Здається ..що з розумовими здібностями у Вас велика проблема..)))
за гроші сцикулянтів,
якими ті відкупились..
від служби в ЗСУ..
бо проп'ють не тільки сцикулянтські гроші,
але і всю Україну..
личинки рускава міра.. вони такі..
паціенте..
за віслюка голосували..
всі їм щось винні:
то грошей дай,
то зброї дай,
то за них воюй..
а вони по ресторанах сидять,
та гроші сцикулянтів пропивають..
тобто, оці кончені тецекуни під захистом ненавчених мєнтов полюють на трактористів в полі що готують землю для врожаю?
і тепер українському кормильцю, що оре і паше карна справа, або штурм?
це п*здець!!!!
всіх хліборобів в скелю та шквал!!!
нема зерна, нема чого красти!!!!
нема чого красти, нема чого продавати!!!
потім мєнти з тецекунами нам насіють та напашуть, замість василя тракториста!!!
заради чого?
тцк провірило, та поїхало собі..
хлібороби (працівники аграрного сектору) можуть мати броню від мобілізації в Україні,
за умови,
що їхнє підприємство відповідає критеріям критичної важливості.
мєнти не мають бажання по ресторанам покататися?
ага, сцикотно?
то ж грибемо хліборобів......
та грошей в тцк не несіть..
але, всіх інших вже переловили.
от і до хліборобів добралися.
що в принципі хлібороби повинні мирно працювати в полі..
хлопці служити в армії, та боронити свою землю, та землю хлібороба,
але кому вигідно сварити людей, вимагати хабарі,
нищити обороноспроможність України,
зривати мобілізацію..?
тільки ворогам України,
та тим, хто на тому наживається.
або наводити..
вчіться читати уважно...☝
та вирішив діяти..
А можлтхиво, він сприйняв представників ТЦК, за московських окупантів, і пішов їх убивати без зброї!?!?