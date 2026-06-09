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Новини Напад на ТЦК
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На Рівненщині тракторист протаранив авто ТЦК та зламав руку військовому

Мешканець Рівненщини трактором протаранив авто ТЦК

На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку, який напав на військовослужбовців територіального центру комплектування та пошкодив службовий автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Дубровицького районного суду.

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Інцидент стався 28 березня 2025 року поблизу села Загребля Сарненського району.

За матеріалами справи, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською перевіряли військово-облікові документи чоловіків, яких помітили в полі. Після цього група оповіщення поверталася до населеного пункту.

Трактором намагався зіштовхнути авто в канаву

Дорогою назустріч службовому автомобілю Nissan X-Trail рухався трактор під керуванням місцевого жителя.

Слідство встановило, що чоловік двічі врізався трактором у позашляховик, а потім ще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути транспортний засіб у канаву.

Збитки, завдані службовому автомобілю, експерти оцінили у понад 80 тисяч гривень.

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Військовий отримав перелом руки

Після зіткнення тракторист вийшов із кабіни та вдарив командира взводу дерев’яною дошкою по руці.

Внаслідок нападу військовослужбовець отримав перелом ліктьової кістки та інші тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Ще одного військового чоловік кілька разів ударив кулаками.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, розкаявся та попросив вибачення у потерпілих. Одному з військовослужбовців він відшкодував завдані збитки.

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Суд врахував відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та висновок органу пробації про можливість виправлення без ізоляції від суспільства.

Суддя визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України та призначив йому три роки обмеження волі.

Водночас від відбування покарання його звільнили з випробувальним терміном на один рік.

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Автор: 

трактор (79) ТЦК та СП (1195) Рівненська область (1294)
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Топ коментарі
+20
..Ларочко!!! А ну підкажи ТЦКашникам ... У Києві на набережній Дніпра є ресторан Маяк... Там КОЖЕН ДЕНЬ...десятки преміальних машин... десятки потенційних майбутніх військових...здорових..вгодованих... Скоріш за все ТЦК не знає що там потенційний контингент для ротації. Воно знає що у полі у тракторі сидять ті..хто повинен захищати...??? Щось з роки війни шакали з ТЦК на гарматний постріл не наближалися до цього ресторану... Не помічають!!! А у полі!!!! ....За матеріалами справи, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською перевіряли військово-облікові документи чоловіків, яких помітили в полі.
То якщо одинокий тракторист розігнав покидьків... і вони були впевнені..що такого відбутися не могло... ( помилилися) то що з ними зробили б у ресторані Маяк? Знають...і тому не лізуть. Та ще й від начальства по повній отримали б. То кого у окоп? Тей що у полі працює і кормить..чи того..хто відпочиває і жре ? Здається ..що з розумовими здібностями у Вас велика проблема..)))
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09.06.2026 13:42 Відповісти
+15
Навіть в полі вже доколупались🤦 Чоловік працював собі в полі спокійно , нікого не чіпав..
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09.06.2026 13:32 Відповісти
+13
афігєть!!!!!
тобто, оці кончені тецекуни під захистом ненавчених мєнтов полюють на трактористів в полі що готують землю для врожаю?
і тепер українському кормильцю, що оре і паше карна справа, або штурм?
це п*здець!!!!
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09.06.2026 13:34 Відповісти
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Якщо був в однострої-значить військовий. Цивільним заборонено одягати військову форму.
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09.06.2026 13:51 Відповісти
не давайте хабаря, кріпаки..
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09.06.2026 14:04 Відповісти
Бої без правил
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09.06.2026 13:30 Відповісти
Підараса на фронт, разом з трактором, нехай на власній шкурі відчуе як воно сидіти без ротацій через брак людей і робити роботу один за 3,за себе, за загинуиого,за пораненого!!! ******* кончена!!!!
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09.06.2026 13:30 Відповісти
Останне речення саме до войовничих Ларіс і підходить. Не знаєш, Ларіса, чому не вистачило мільона мобілізованих щоб замінити 200 тис. на фронт
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09.06.2026 13:36 Відповісти
..Ларочко!!! А ну підкажи ТЦКашникам ... У Києві на набережній Дніпра є ресторан Маяк... Там КОЖЕН ДЕНЬ...десятки преміальних машин... десятки потенційних майбутніх військових...здорових..вгодованих... Скоріш за все ТЦК не знає що там потенційний контингент для ротації. Воно знає що у полі у тракторі сидять ті..хто повинен захищати...??? Щось з роки війни шакали з ТЦК на гарматний постріл не наближалися до цього ресторану... Не помічають!!! А у полі!!!! ....За матеріалами справи, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською перевіряли військово-облікові документи чоловіків, яких помітили в полі.
То якщо одинокий тракторист розігнав покидьків... і вони були впевнені..що такого відбутися не могло... ( помилилися) то що з ними зробили б у ресторані Маяк? Знають...і тому не лізуть. Та ще й від начальства по повній отримали б. То кого у окоп? Тей що у полі працює і кормить..чи того..хто відпочиває і жре ? Здається ..що з розумовими здібностями у Вас велика проблема..)))
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09.06.2026 13:42 Відповісти
в той ресторан напевно ходять личинки рускава міра..
за гроші сцикулянтів,
якими ті відкупились..
від служби в ЗСУ..
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09.06.2026 14:03 Відповісти
.. о..ще один прояв дурноголовості? Так ..дурноголове..виходить вся Україна у личинках? Ти бачило...хоч одну інформацію про відвідування ТЦКашниками гральних закладів..ресторанів... ??? Щось мені підказує..що з розумовими здібностями у тебе проблема. Ти не з чеських Богниць?
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09.06.2026 14:09 Відповісти
беріть яйця в жменю, та йдіть чистити ресторани та казіно..
бо проп'ють не тільки сцикулянтські гроші,
але і всю Україну..
личинки рускава міра.. вони такі..
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09.06.2026 14:33 Відповісти
..точно з Богниць!!! )))
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09.06.2026 14:35 Відповісти
добре що признались, ...
паціенте..
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09.06.2026 14:43 Відповісти
А кормити хто має ЗСУ ,Ларисо?Тцкашнік,сміття?Їх там місце.Думай.
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09.06.2026 13:53 Відповісти
А родичів позбавить майна і працювать у забой у шахту там минулого року оці тварюки рвалися у білорусію та бурштин копають нелегально
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09.06.2026 15:22 Відповісти
Треба зламати голову тому трактористу тупорилому
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09.06.2026 13:30 Відповісти
віслюки, це сцикулянти, які
за віслюка голосували..
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09.06.2026 13:57 Відповісти
Навіть не сперечаюся!! Так і є!!! Але є віслюки ..і дурноголові..які і не голосували за Гниду. Ти ..яскравий приклад!! Всіх же ж віслюків в одній кошарі неможливо втримати. Вони багато де швендяють..і навіть навчилися писати відверто віслюкові дописи!!!)))
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09.06.2026 14:01 Відповісти
дійсно, віслюкам не вгодиш..
всі їм щось винні:
то грошей дай,
то зброї дай,
то за них воюй..
а вони по ресторанах сидять,
та гроші сцикулянтів пропивають..
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09.06.2026 14:12 Відповісти
та ми й без твоїх висерів знаємо що ти лайно подоляковське, памятаю як ти 8 травня строчило
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09.06.2026 14:04 Відповісти
Зовнішні вороги б'ють по продуктовим складам, наприклад, АТБ та вивозять зерно з ТОТ. Внутрішні вороги проводять диверсії проти продуктової безпеки України нападаючи на комбайнерів та трактористів а треті вороги - верескляві нафронтники - забезпечують інформаційну підтримку ворогам.
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09.06.2026 14:00 Відповісти
...а потім будеш скиглити чого це знову хліб подорожчав..мені просто цікаво на морду отаких покидьків як ти глянути, мабуть жирний скуф
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09.06.2026 14:11 Відповісти
А в мене багатьох знайомих трактористів просто забирали за пару днів до отримання нової броні і вже не відпускали. Сам торік бачив як на Рено Дастері менти ганялися за трактором у полі.
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09.06.2026 13:32 Відповісти
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09.06.2026 13:56 Відповісти
Це вплив алергії на ,, оповіщенців".
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09.06.2026 13:32 Відповісти
Навіть в полі вже доколупались🤦 Чоловік працював собі в полі спокійно , нікого не чіпав..
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09.06.2026 13:32 Відповісти
ботяри лінуються навіть текст статті прочитати..
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09.06.2026 13:51 Відповісти
біжи вже за зарплатою, пєтушара
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09.06.2026 14:06 Відповісти
афігєть!!!!!
тобто, оці кончені тецекуни під захистом ненавчених мєнтов полюють на трактористів в полі що готують землю для врожаю?
і тепер українському кормильцю, що оре і паше карна справа, або штурм?
це п*здець!!!!
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09.06.2026 13:34 Відповісти
це не того «кормильця» зерно рашисти продають по цілому світі..?
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09.06.2026 13:50 Відповісти
все вірно!
всіх хліборобів в скелю та шквал!!!
нема зерна, нема чого красти!!!!
нема чого красти, нема чого продавати!!!
потім мєнти з тецекунами нам насіють та напашуть, замість василя тракториста!!!
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09.06.2026 13:52 Відповісти
в даному разі, тракторист напав, зломив, розбив, покалічив..
заради чого?
тцк провірило, та поїхало собі..

хлібороби (працівники аграрного сектору) можуть мати броню від мобілізації в Україні,
за умови,
що їхнє підприємство відповідає критеріям критичної важливості.
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09.06.2026 14:23 Відповісти
ну, може трохи не дотягує до кацапських попів чи цирку чи пєвцов ротам.
мєнти не мають бажання по ресторанам покататися?
ага, сцикотно?
то ж грибемо хліборобів......
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09.06.2026 14:29 Відповісти
закривайте на'х ресторани,
та грошей в тцк не несіть..
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09.06.2026 14:39 Відповісти
то ресторани і закриваються, бо менти та тецекуни не ходять туди.
але, всіх інших вже переловили.
от і до хліборобів добралися.
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09.06.2026 14:42 Відповісти
згоден з тим,
що в принципі хлібороби повинні мирно працювати в полі..
хлопці служити в армії, та боронити свою землю, та землю хлібороба,
але кому вигідно сварити людей, вимагати хабарі,
нищити обороноспроможність України,
зривати мобілізацію..?
тільки ворогам України,
та тим, хто на тому наживається.
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09.06.2026 15:25 Відповісти
Посадити того цкуна на трактор прив'язати і хай в спеку 38+ спробує цілий день проробити, воно обісреться відразу.
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09.06.2026 14:37 Відповісти
Джондір дві години працює і поле зоране і щаволочене так само і уборочна тож не п ди вася
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09.06.2026 15:29 Відповісти
агресивний ухилянт... так же агресивно і з кацапами буде поводитись?
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09.06.2026 13:40 Відповісти
Дивлячись як ти навчиш,пане сержанте.
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09.06.2026 13:46 Відповісти
це як в школі, вчителі всім учням доносять однаково, а результати різні... одні відмінники, інші навіть таблички множення не знають... якщо не хоче вчитись, чи примусиш?
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09.06.2026 13:52 Відповісти
сцикулянти можуть тільки своїх палити,..
або наводити..
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09.06.2026 13:46 Відповісти
не обов,язково... можуть табуном ховатись в бліндажі й чекати..., до поки кацапи в полон не візьмуть... може...
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09.06.2026 13:55 Відповісти
може це вже зрадники-ждуни?
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09.06.2026 14:35 Відповісти
Так а чого лізли до тракториста? він - ненавчений. є люди на службовому нісані які давали присягу та отримують зарплату.
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09.06.2026 13:40 Відповісти
а хто до нього ліз?
вчіться читати уважно...☝
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09.06.2026 13:45 Відповісти
Прочитай статтю а потім став питання
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09.06.2026 15:31 Відповісти
тракторист-кріпак напевно побував на форумі цензора,
та вирішив діяти..
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09.06.2026 13:43 Відповісти
..та ні... Він постійно вечорами ховався від ТЦК у ресторанах. Але сказали..що це небезпечно...і краще ховатися у полі...)))
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09.06.2026 13:49 Відповісти
дивися бо приїде до тебе і посадить на пляшку
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09.06.2026 14:07 Відповісти
иди у мэрчиков и рда зарплату для тцкунов с моих налогов возьми
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09.06.2026 14:09 Відповісти
З розумінням української мови проблеми ? Ясно ж написано, що ніхто той трактор не чіпав і до тракториста не докопувався.
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09.06.2026 14:32 Відповісти
Військові у війську, а не по рівненських полях розсікають.
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09.06.2026 13:48 Відповісти
Отак просто взяв і протаранив? Чи може поліцаї його підрізали на невідомому автомобілі без номерів? Бо щось не пам'ятаю коли це нашій полюції держава видавала Nissan X-Trail
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09.06.2026 13:49 Відповісти
Службовий автомобіль тцк, а не поліції.
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09.06.2026 14:40 Відповісти
Водій трактора мабуть проголосував у 2019 за клоуна і не встиг виїхати за кордон з усіма 73 відсотками,а тепер не розуміє,що голобородько призначили президентом України для сдачи кремлю
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09.06.2026 13:54 Відповісти
він внє палітікі..
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09.06.2026 14:36 Відповісти
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09.06.2026 14:32 Відповісти
І що це змінить? Абсолютно нічого, тільки буде шалена кількість сзч і все, рашист йди звідси пайки тобі тут не дадуть.
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09.06.2026 14:40 Відповісти
Для тебе маю дієвий спосіб уникнути мобілізації:
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09.06.2026 14:59 Відповісти
Тракторист, мабуть завербований агент московитів???
А можлтхиво, він сприйняв представників ТЦК, за московських окупантів, і пішов їх убивати без зброї!?!?
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09.06.2026 14:39 Відповісти
 
 