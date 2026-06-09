На Рівненщині тракторист протаранив авто ТЦК та зламав руку військовому

На Рівненщині суд виніс вирок чоловіку, який напав на військовослужбовців територіального центру комплектування та пошкодив службовий автомобіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку Дубровицького районного суду.

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Інцидент стався 28 березня 2025 року поблизу села Загребля Сарненського району.

За матеріалами справи, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською перевіряли військово-облікові документи чоловіків, яких помітили в полі. Після цього група оповіщення поверталася до населеного пункту.

Трактором намагався зіштовхнути авто в канаву

Дорогою назустріч службовому автомобілю Nissan X-Trail рухався трактор під керуванням місцевого жителя.

Слідство встановило, що чоловік двічі врізався трактором у позашляховик, а потім ще раз ударив його збоку, намагаючись зіштовхнути транспортний засіб у канаву.

Збитки, завдані службовому автомобілю, експерти оцінили у понад 80 тисяч гривень.

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Військовий отримав перелом руки

Після зіткнення тракторист вийшов із кабіни та вдарив командира взводу дерев’яною дошкою по руці.

Внаслідок нападу військовослужбовець отримав перелом ліктьової кістки та інші тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Ще одного військового чоловік кілька разів ударив кулаками.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, розкаявся та попросив вибачення у потерпілих. Одному з військовослужбовців він відшкодував завдані збитки.

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Суд врахував відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та висновок органу пробації про можливість виправлення без ізоляції від суспільства.

Суддя визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України та призначив йому три роки обмеження волі.

Водночас від відбування покарання його звільнили з випробувальним терміном на один рік.

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