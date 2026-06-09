В Ровенской области тракторист протаранил автомобиль ТЦК и сломал руку военному
В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который напал на военнослужащих территориального центра комплектования и повредил служебный автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Дубровицкого районного суда.
Инцидент произошел 28 марта 2025 года вблизи села Загребля Сарненского района.
По материалам дела, командир и стрелок взвода охраны ТЦК вместе с полицейской проверяли военно-учетные документы мужчин, которых заметили в поле. После этого группа оповещения возвращалась в населенный пункт.
На тракторе пытался столкнуть автомобиль в канаву
По дороге навстречу служебному автомобилю Nissan X-Trail двигался трактор под управлением местного жителя.
Следствие установило, что мужчина дважды врезался трактором в внедорожник, а затем еще раз ударил его сбоку, пытаясь столкнуть транспортное средство в канаву.
Ущерб, нанесенный служебному автомобилю, эксперты оценили в более чем 80 тысяч гривен.
Военный получил перелом руки
После столкновения тракторист вышел из кабины и ударил командира взвода деревянной доской по руке.
В результате нападения военнослужащий получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести.
Еще одного военного мужчина несколько раз ударил кулаками.
Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Одному из военнослужащих он возместил причиненный ущерб.
Суд учел отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и заключение органа пробации о возможности исправления без изоляции от общества.
Судья признал мужчину виновным по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года ограничения свободы.
В то же время от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на один год.
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То якщо одинокий тракторист розігнав покидьків... і вони були впевнені..що такого відбутися не могло... ( помилилися) то що з ними зробили б у ресторані Маяк? Знають...і тому не лізуть. Та ще й від начальства по повній отримали б. То кого у окоп? Тей що у полі працює і кормить..чи того..хто відпочиває і жре ? Здається ..що з розумовими здібностями у Вас велика проблема..)))
за гроші сцикулянтів,
якими ті відкупились..
від служби в ЗСУ..
за віслюка голосували..
всі їм щось винні:
то грошей дай,
то зброї дай,
то за них воюй..
а вони по ресторанах сидять,
та гроші сцикулянтів пропивають..
тобто, оці кончені тецекуни під захистом ненавчених мєнтов полюють на трактористів в полі що готують землю для врожаю?
і тепер українському кормильцю, що оре і паше карна справа, або штурм?
це п*здець!!!!
всіх хліборобів в скелю та шквал!!!
нема зерна, нема чого красти!!!!
нема чого красти, нема чого продавати!!!
потім мєнти з тецекунами нам насіють та напашуть, замість василя тракториста!!!
або наводити..
вчіться читати уважно...☝
та вирішив діяти..