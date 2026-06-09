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Новости Нападение на ТЦК
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В Ровенской области тракторист протаранил автомобиль ТЦК и сломал руку военному

Житель Ровенской области трактором протаранил автомобиль ТЦК

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который напал на военнослужащих территориального центра комплектования и повредил служебный автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Дубровицкого районного суда.

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Инцидент произошел 28 марта 2025 года вблизи села Загребля Сарненского района.

По материалам дела, командир и стрелок взвода охраны ТЦК вместе с полицейской проверяли военно-учетные документы мужчин, которых заметили в поле. После этого группа оповещения возвращалась в населенный пункт.

На тракторе пытался столкнуть автомобиль в канаву

По дороге навстречу служебному автомобилю Nissan X-Trail двигался трактор под управлением местного жителя.

Следствие установило, что мужчина дважды врезался трактором в внедорожник, а затем еще раз ударил его сбоку, пытаясь столкнуть транспортное средство в канаву.

Ущерб, нанесенный служебному автомобилю, эксперты оценили в более чем 80 тысяч гривен.

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Военный получил перелом руки

После столкновения тракторист вышел из кабины и ударил командира взвода деревянной доской по руке.

В результате нападения военнослужащий получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести.

Еще одного военного мужчина несколько раз ударил кулаками.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Одному из военнослужащих он возместил причиненный ущерб.

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Суд учел отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и заключение органа пробации о возможности исправления без изоляции от общества.

Судья признал мужчину виновным по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года ограничения свободы.

В то же время от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на один год.

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Автор: 

трактор (65) ТЦК (1139) Ровенская область (1354)
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Топ комментарии
+18
А хіба тецекашник вміє керувати трактором, навіщо він йому на фронті, а так да тецекашника на фронт
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09.06.2026 13:33 Ответить
+11
Вже військовому тцк? А в які моменти він стає "працівником"?
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09.06.2026 13:30 Ответить
+11
Навіть в полі вже доколупались🤦 Чоловік працював собі в полі спокійно , нікого не чіпав..
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09.06.2026 13:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Якщо був в однострої-значить військовий. Цивільним заборонено одягати військову форму.
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09.06.2026 13:51 Ответить
не давайте хабаря, кріпаки..
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09.06.2026 14:04 Ответить
Бої без правил
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09.06.2026 13:30 Ответить
Підараса на фронт, разом з трактором, нехай на власній шкурі відчуе як воно сидіти без ротацій через брак людей і робити роботу один за 3,за себе, за загинуиого,за пораненого!!! ******* кончена!!!!
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09.06.2026 13:30 Ответить
Останне речення саме до войовничих Ларіс і підходить. Не знаєш, Ларіса, чому не вистачило мільона мобілізованих щоб замінити 200 тис. на фронт
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09.06.2026 13:36 Ответить
..Ларочко!!! А ну підкажи ТЦКашникам ... У Києві на набережній Дніпра є ресторан Маяк... Там КОЖЕН ДЕНЬ...десятки преміальних машин... десятки потенційних майбутніх військових...здорових..вгодованих... Скоріш за все ТЦК не знає що там потенційний контингент для ротації. Воно знає що у полі у тракторі сидять ті..хто повинен захищати...??? Щось з роки війни шакали з ТЦК на гарматний постріл не наближалися до цього ресторану... Не помічають!!! А у полі!!!! ....За матеріалами справи, командир і стрілець взводу охорони ТЦК разом із поліцейською перевіряли військово-облікові документи чоловіків, яких помітили в полі.
То якщо одинокий тракторист розігнав покидьків... і вони були впевнені..що такого відбутися не могло... ( помилилися) то що з ними зробили б у ресторані Маяк? Знають...і тому не лізуть. Та ще й від начальства по повній отримали б. То кого у окоп? Тей що у полі працює і кормить..чи того..хто відпочиває і жре ? Здається ..що з розумовими здібностями у Вас велика проблема..)))
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09.06.2026 13:42 Ответить
в той ресторан напевно ходять личинки рускава міра..
за гроші сцикулянтів,
якими ті відкупились..
від служби в ЗСУ..
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09.06.2026 14:03 Ответить
.. о..ще один прояв дурноголовості? Так ..дурноголове..виходить вся Україна у личинках? Ти бачило...хоч одну інформацію про відвідування ТЦКашниками гральних закладів..ресторанів... ??? Щось мені підказує..що з розумовими здібностями у тебе проблема. Ти не з чеських Богниць?
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09.06.2026 14:09 Ответить
А кормити хто має ЗСУ ,Ларисо?Тцкашнік,сміття?Їх там місце.Думай.
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09.06.2026 13:53 Ответить
Треба зламати голову тому трактористу тупорилому
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09.06.2026 13:30 Ответить
віслюки, це сцикулянти, які
за віслюка голосували..
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09.06.2026 13:57 Ответить
Навіть не сперечаюся!! Так і є!!! Але є віслюки ..і дурноголові..які і не голосували за Гниду. Ти ..яскравий приклад!! Всіх же ж віслюків в одній кошарі неможливо втримати. Вони багато де швендяють..і навіть навчилися писати відверто віслюкові дописи!!!)))
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09.06.2026 14:01 Ответить
дійсно, віслюкам не вгодиш..
всі їм щось винні:
то грошей дай,
то зброї дай,
то за них воюй..
а вони по ресторанах сидять,
та гроші сцикулянтів пропивають..
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09.06.2026 14:12 Ответить
та ми й без твоїх висерів знаємо що ти лайно подоляковське, памятаю як ти 8 травня строчило
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09.06.2026 14:04 Ответить
Зовнішні вороги б'ють по продуктовим складам, наприклад, АТБ та вивозять зерно з ТОТ. Внутрішні вороги проводять диверсії проти продуктової безпеки України нападаючи на комбайнерів та трактористів а треті вороги - верескляві нафронтники - забезпечують інформаційну підтримку ворогам.
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09.06.2026 14:00 Ответить
...а потім будеш скиглити чого це знову хліб подорожчав..мені просто цікаво на морду отаких покидьків як ти глянути, мабуть жирний скуф
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09.06.2026 14:11 Ответить
А в мене багатьох знайомих трактористів просто забирали за пару днів до отримання нової броні і вже не відпускали. Сам торік бачив як на Рено Дастері менти ганялися за трактором у полі.
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09.06.2026 13:32 Ответить
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09.06.2026 13:56 Ответить
Це вплив алергії на ,, оповіщенців".
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09.06.2026 13:32 Ответить
Навіть в полі вже доколупались🤦 Чоловік працював собі в полі спокійно , нікого не чіпав..
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09.06.2026 13:32 Ответить
ботяри лінуються навіть текст статті прочитати..
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09.06.2026 13:51 Ответить
біжи вже за зарплатою, пєтушара
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09.06.2026 14:06 Ответить
афігєть!!!!!
тобто, оці кончені тецекуни під захистом ненавчених мєнтов полюють на трактористів в полі що готують землю для врожаю?
і тепер українському кормильцю, що оре і паше карна справа, або штурм?
це п*здець!!!!
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09.06.2026 13:34 Ответить
це не того «кормильця» зерно рашисти продають по цілому світі..?
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09.06.2026 13:50 Ответить
все вірно!
всіх хліборобів в скелю та шквал!!!
нема зерна, нема чого красти!!!!
нема чого красти, нема чого продавати!!!
потім мєнти з тецекунами нам насіють та напашуть, замість василя тракториста!!!
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09.06.2026 13:52 Ответить
Що ти кончена шутенко будеш пхати в пельку коли підараси тцкашні повигрібають всіх трактористів
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09.06.2026 13:38 Ответить
агресивний ухилянт... так же агресивно і з кацапами буде поводитись?
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09.06.2026 13:40 Ответить
Дивлячись як ти навчиш,пане сержанте.
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09.06.2026 13:46 Ответить
це як в школі, вчителі всім учням доносять однаково, а результати різні... одні відмінники, інші навіть таблички множення не знають... якщо не хоче вчитись, чи примусиш?
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09.06.2026 13:52 Ответить
сцикулянти можуть тільки своїх палити,..
або наводити..
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09.06.2026 13:46 Ответить
не обов,язково... можуть табуном ховатись в бліндажі й чекати..., до поки кацапи в полон не візьмуть... може...
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09.06.2026 13:55 Ответить
Так а чого лізли до тракториста? він - ненавчений. є люди на службовому нісані які давали присягу та отримують зарплату.
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09.06.2026 13:40 Ответить
а хто до нього ліз?
вчіться читати уважно...☝
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09.06.2026 13:45 Ответить
тракторист-кріпак напевно побував на форумі цензора,
та вирішив діяти..
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09.06.2026 13:43 Ответить
..та ні... Він постійно вечорами ховався від ТЦК у ресторанах. Але сказали..що це небезпечно...і краще ховатися у полі...)))
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09.06.2026 13:49 Ответить
дивися бо приїде до тебе і посадить на пляшку
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09.06.2026 14:07 Ответить
иди у мэрчиков и рда зарплату для тцкунов с моих налогов возьми
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09.06.2026 14:09 Ответить
Достойный приговор за подобный поступок, Человек пахал себе в поле, и тут кучка тунеядцев решила до него докопаться на ровном месте за что и была наказана с точки зрения морали все понимают кто в данном случае хороший а кто говно...
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09.06.2026 13:48 Ответить
Військові у війську, а не по рівненських полях розсікають.
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09.06.2026 13:48 Ответить
Отак просто взяв і протаранив? Чи може поліцаї його підрізали на невідомому автомобілі без номерів? Бо щось не пам'ятаю коли це нашій полюції держава видавала Nissan X-Trail
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09.06.2026 13:49 Ответить
Водій трактора мабуть проголосував у 2019 за клоуна і не встиг виїхати за кордон з усіма 73 відсотками,а тепер не розуміє,що голобородько призначили президентом України для сдачи кремлю
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09.06.2026 13:54 Ответить
Військові на фронті,а не на Рівненщині! А це просто людолови!
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09.06.2026 14:21 Ответить
 
 