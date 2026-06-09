В Ровенской области тракторист протаранил автомобиль ТЦК и сломал руку военному

В Ровенской области суд вынес приговор мужчине, который напал на военнослужащих территориального центра комплектования и повредил служебный автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре Дубровицкого районного суда.

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Инцидент произошел 28 марта 2025 года вблизи села Загребля Сарненского района.

По материалам дела, командир и стрелок взвода охраны ТЦК вместе с полицейской проверяли военно-учетные документы мужчин, которых заметили в поле. После этого группа оповещения возвращалась в населенный пункт.

На тракторе пытался столкнуть автомобиль в канаву

По дороге навстречу служебному автомобилю Nissan X-Trail двигался трактор под управлением местного жителя.

Следствие установило, что мужчина дважды врезался трактором в внедорожник, а затем еще раз ударил его сбоку, пытаясь столкнуть транспортное средство в канаву.

Ущерб, нанесенный служебному автомобилю, эксперты оценили в более чем 80 тысяч гривен.

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Военный получил перелом руки

После столкновения тракторист вышел из кабины и ударил командира взвода деревянной доской по руке.

В результате нападения военнослужащий получил перелом локтевой кости и другие телесные повреждения средней тяжести.

Еще одного военного мужчина несколько раз ударил кулаками.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Одному из военнослужащих он возместил причиненный ущерб.

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Суд учел отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики и заключение органа пробации о возможности исправления без изоляции от общества.

Судья признал мужчину виновным по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины и назначил ему три года ограничения свободы.

В то же время от отбывания наказания его освободили с испытательным сроком на один год.

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