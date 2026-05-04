Мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК в Днепре, есть раненые

4 мая неизвестный открыл огонь по группе оповещения ТЦК и СП в городе Днепр.

Об этом сообщила местная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По предварительной информации, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению. Местный житель произвел выстрелы в сторону группы оповещения. Вследствие инцидента получили травмы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю в Ривненской области.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

Задержанному готовится уведомление о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

