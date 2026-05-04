Мужчина открыл стрельбу по военным ТЦК в Днепре, есть раненые

оружие, пистолет

4 мая неизвестный открыл огонь по группе оповещения ТЦК и СП в городе Днепр.

Об этом сообщила местная полиция, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По предварительной информации, инцидент произошел во время мероприятий по оповещению. Местный житель произвел выстрелы в сторону группы оповещения. Вследствие инцидента получили травмы два представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю в Ривненской области.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия и скрывался. Правоохранители установили личность нападавшего, им оказался 48-летний военнослужащий. Его разыскали и задержали в порядке ст. 615 УПК Украины.

  • Задержанному готовится уведомление о подозрении по фактам покушения на умышленное убийство двух или более лиц, а также сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей и дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Топ комментарии
+27
З ймовірністю 99.9% це тцкуни напали на людину, а не вона на них. Тому він й стріляв. Й правильно робив.
04.05.2026 19:25 Ответить
+27
Диму без вогню не буває, чому в тцк в 2022 ніхто не стріляв? Може перевищують повноваження і плюють на закони тупо викрадають людей? Та ні , маячня якась.
04.05.2026 19:26 Ответить
+22
унила спроба
04.05.2026 19:26 Ответить
Пропажа прийшла,я гадав,що ти того .
04.05.2026 20:01 Ответить
Зараз він талмуди дістане,трохи не підготувався.Запізнився
04.05.2026 20:08 Ответить
пропустив,насправді РУПА налічуватиме 5,0 млн.чоловік...
04.05.2026 20:40 Ответить
Эту тварь надо обменять на украинского военнопленного находящегося в расее..
04.05.2026 20:28 Ответить
Так він військовослужбовець, а не "ухилянт", як виявилося....
04.05.2026 20:32 Ответить
"Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець."
04.05.2026 22:27 Ответить
Тільки така **** як ти може віддати україннця в расєю на катування. Тварюка
05.05.2026 01:05 Ответить
Мені подобаєтся, як кипить тут гівно в горлянках різноманітного гатунку слимаків, сцікунів і дристунів з корисними Параші ідіотами та блювотину людства з тавром "россиянин". Кипить саме так як шо в Парашукинути пачку дріжжів.
Як шо це ім не до смаку то значит я все вірно пишу.
04.05.2026 21:04 Ответить
Стрілок військовослужбовець.Тебе зараз поплавить.
04.05.2026 23:38 Ответить
Не рохкай, свиня.
05.05.2026 06:36 Ответить
Чому правоохоронці не відкрили вогонь на враження 7 Це стріляв ворог України і злочинець
04.05.2026 22:20 Ответить
Бо вони не можуть самі себе застрелити, не мають офіцерської мужності
04.05.2026 23:37 Ответить
Відео з бодікамери багато чого прояснило б.То того ж стріляв військовослужбовець,не ворог,не злочинець.Руш бігом за новою методичкою.Що писати,коли у конфлікті лише військовослужбовці
04.05.2026 23:41 Ответить
