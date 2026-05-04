УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11088 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина в Дніпрі Напад на ТЦК
6 754 139

Чоловік відкрив стрілянину по військових ТЦК у Дніпрі, є поранені

зброя,пістолет

4 травня невідомий чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та СП у місті Дніпро.

Про це повідомила місцева поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Усі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

  • Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК: проведено відпрацювання по всій країні, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3499) стрілянина (1905) ТЦК та СП (1123) Дніпропетровська область (4964) Дніпровський район (351)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
З ймовірністю 99.9% це тцкуни напали на людину, а не вона на них. Тому він й стріляв. Й правильно робив.
показати весь коментар
04.05.2026 19:25 Відповісти
+27
Диму без вогню не буває, чому в тцк в 2022 ніхто не стріляв? Може перевищують повноваження і плюють на закони тупо викрадають людей? Та ні , маячня якась.
показати весь коментар
04.05.2026 19:26 Відповісти
+23
унила спроба
показати весь коментар
04.05.2026 19:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
О як тут рве пукани та бризжуть желчю різноманітного гатунку слимаків, сцікунів і дристунів з корисними Параші ідіотами та блювотину людства з тавром "россиянин".
Не до смаку ім правда.
показати весь коментар
04.05.2026 19:54 Відповісти
Оооо, свиня.
показати весь коментар
05.05.2026 06:35 Відповісти
Ще трохи і у нашому тилу остаточно сформується Російсько-Ухилянтська Повстанська Армія чисельністю до 5 чол....РУПА має повну підтримку в соцмережах,особливо в кацапському Телеграмі,з нею носяться,як з мацою ТЦК,поліція,ЗСУ з неї пилинки здувають...Ше трохи і РУПА та Росармія нанесуть по Україні та ЗСУ потужний,скоординований удар.. Невже ніхто нічого не бачить? невже не зрозуміло,що якщо за законами воєнного часу не покінчити з нахабною ухилянтсько-диверсійною наволоччю-вона покінчить з нами?
показати весь коментар
04.05.2026 19:58 Відповісти
Пропажа прийшла,я гадав,що ти того .
показати весь коментар
04.05.2026 20:01 Відповісти
Зараз він талмуди дістане,трохи не підготувався.Запізнився
показати весь коментар
04.05.2026 20:08 Відповісти
пропустив,насправді РУПА налічуватиме 5,0 млн.чоловік...
показати весь коментар
04.05.2026 20:40 Відповісти
Эту тварь надо обменять на украинского военнопленного находящегося в расее..
показати весь коментар
04.05.2026 20:28 Відповісти
Так він військовослужбовець, а не "ухилянт", як виявилося....
показати весь коментар
04.05.2026 20:32 Відповісти
100% сзчшник
показати весь коментар
05.05.2026 10:20 Відповісти
та не факт. Що, мало було випадків коли ТЦК нападали на військових не в СЗЧ? от тільки недавно був випадок коли вони побили військового який був у відпустці після полону.
показати весь коментар
05.05.2026 10:23 Відповісти
Факт в новости пишут что ему статью за дезертирство лепят. На раше кстати за дезертирство расстреливают и не только в фильмах и я теперь понимаю почему
показати весь коментар
05.05.2026 10:50 Відповісти
"Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець."
показати весь коментар
04.05.2026 22:27 Відповісти
Говори прямо дезертир ну или мягко выражаясь сзчшник
показати весь коментар
05.05.2026 10:51 Відповісти
якби він був у СЗЧ про це б 100% написали. Більш за все у відпустці або відряджені, це ж не перший випадок коли ТЦКуни до нормальних військових чіпляються.
показати весь коментар
05.05.2026 11:07 Відповісти
Ей ты новость внимательно читал .Ему дезертирство инкриминируют.А значит он сзчшник причем злостный и да еще и диверсант кацапский раз занимается подрывом обороноспособности страны перед лицом внешней агрессии. Кацапы кстати с такими особо не царемонятся поэтому и дезертирства у них как явления практически нет
показати весь коментар
05.05.2026 11:34 Відповісти
у кацапів інша історія - у них ідуть добровільно за грішми, тому у них і попит інший. У нас же якщо його забусярили побивши та протримавши кілька тижнів на підвалі, то чому дивуватись якщо він дійсно потім втік за першої ж нагоди. І не треба тут якийсь "підрив" вигадувати, найгірший підрив це примусова мобілізація замість найманців за гроші. Але це вже інша історія..
показати весь коментар
05.05.2026 12:17 Відповісти
Тільки така **** як ти може віддати україннця в расєю на катування. Тварюка
показати весь коментар
05.05.2026 01:05 Відповісти
Он дезертир и занимается срывом мобилизации то есть ослаблением страны перед внешним врагом,который хочет ее уничтожить
показати весь коментар
05.05.2026 10:52 Відповісти
вживання мови загарбника ознака меншовартості.
Докази що він дезертир є?
показати весь коментар
05.05.2026 11:09 Відповісти
Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків та дезертирства - ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Вот тебе и доказы что он дезертир статья за дезертирство даже не за сзч 😂
показати весь коментар
05.05.2026 11:38 Відповісти
ну це ще на доказано. Могли заднім числом оформити у частині щоб не відповідати як за бійця.
показати весь коментар
05.05.2026 12:13 Відповісти
Мені подобаєтся, як кипить тут гівно в горлянках різноманітного гатунку слимаків, сцікунів і дристунів з корисними Параші ідіотами та блювотину людства з тавром "россиянин". Кипить саме так як шо в Парашукинути пачку дріжжів.
Як шо це ім не до смаку то значит я все вірно пишу.
показати весь коментар
04.05.2026 21:04 Відповісти
Стрілок військовослужбовець.Тебе зараз поплавить.
показати весь коментар
04.05.2026 23:38 Відповісти
Не рохкай, свиня.
показати весь коментар
05.05.2026 06:36 Відповісти
Ага такой же сзчшник как тот что в Ровно стрелял.Дезертир это не военный
показати весь коментар
05.05.2026 10:36 Відповісти
Чому правоохоронці не відкрили вогонь на враження 7 Це стріляв ворог України і злочинець
показати весь коментар
04.05.2026 22:20 Відповісти
Бо вони не можуть самі себе застрелити, не мають офіцерської мужності
показати весь коментар
04.05.2026 23:37 Відповісти
Відео з бодікамери багато чого прояснило б.То того ж стріляв військовослужбовець,не ворог,не злочинець.Руш бігом за новою методичкою.Що писати,коли у конфлікті лише військовослужбовці
показати весь коментар
04.05.2026 23:41 Відповісти
Ха-ха дезертир оказывается.Жаль что эту мразь не прстрелили.Слишком уж либеральное законодательство у нас
показати весь коментар
05.05.2026 10:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 