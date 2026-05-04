Чоловік відкрив стрілянину по військових ТЦК у Дніпрі, є поранені

4 травня невідомий чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та СП у місті Дніпро.

Про це повідомила місцева поліція, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За попередньою інформацією, факт мав місце під час заходів оповіщення. Місцевий мешканець здійснив постріли в бік групи оповіщення. Внаслідок події травмовано двох представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Усі обставини інциденту встановлюються, вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.

Після нападу чоловік утік з місця події та переховувався. Правоохоронці встановили особу нападника, ним виявився 48-річний військовослужбовець. Його розшукали та затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру за фактами замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, а також працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків та дезертирства — ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

