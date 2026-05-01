Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. ФОТО
Правоохоронці затримали водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі Києва.
Про це повідомила поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.
Сьогодні вдень до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.
Оперативники Святошинського управління поліції розшукали та затримали фігуранта в одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.
- Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.
Втiм можна й тобi при обшуку пiдкинути магiчний кораблiк, а потiм конфiскувати твою машину на користь ЗСУ
Ну тобi що, зовсiм не цiкаво як так, стрiлянина була раз-два на тридцять днiв, а пiсля загальновiдомих подiй стала вiдбуватись кожного дня, при цьому не з вогнепальноi (бажано зареестрованоi), а з якихось пукалок - то пневмопiха, то газового, то флобера, тепер оно взагалi нiчого не знайшли?
Це вже зовсiм очевидно - що вiдбуваеться кампанiя по вiдбiлювання мусарнi + аргументування кiлькостi iх в тилу. А вогнепали не фiгурують - тому що вогнепал - це стовiдсоткова кримiнальна справа, балiстична експертиза, куча висновкiв з документуванням та повноцiнний суд.
А у випадку пукалок - цих ряжених завтра вже вiдпустять, а посполитi через тиждень i не згадають, що когось там затримували.
на Дом-2 в кантакте,
дивись свою Боню там, кацапе !
.