3 663 27

Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. ФОТО

Правоохоронці затримали водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі Києва.

Про це повідомила поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Сьогодні вдень до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.

Оперативники Святошинського управління поліції розшукали та затримали фігуранта в одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено. 

Відкрито розслідування

  • Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі
Топ коментарі
+10
З якого дива? В чувака передбачувано навiть зброi не було.

Втiм можна й тобi при обшуку пiдкинути магiчний кораблiк, а потiм конфiскувати твою машину на користь ЗСУ
01.05.2026 18:45 Відповісти
+8
Конфіскувати авто на користь ЗСУ.
01.05.2026 18:03 Відповісти
+6
А я ось не дуже вiрю. I ти якщо пiдiймеш низку новин за останнiй рiк - теж перестанеш.

Ну тобi що, зовсiм не цiкаво як так, стрiлянина була раз-два на тридцять днiв, а пiсля загальновiдомих подiй стала вiдбуватись кожного дня, при цьому не з вогнепальноi (бажано зареестрованоi), а з якихось пукалок - то пневмопiха, то газового, то флобера, тепер оно взагалi нiчого не знайшли?

Це вже зовсiм очевидно - що вiдбуваеться кампанiя по вiдбiлювання мусарнi + аргументування кiлькостi iх в тилу. А вогнепали не фiгурують - тому що вогнепал - це стовiдсоткова кримiнальна справа, балiстична експертиза, куча висновкiв з документуванням та повноцiнний суд.

А у випадку пукалок - цих ряжених завтра вже вiдпустять, а посполитi через тиждень i не згадають, що когось там затримували.
01.05.2026 19:17 Відповісти
А ти у них приймаєш участь?
01.05.2026 18:05 Відповісти
Де ти будеш при владі,чудо? В німецькій богадєльні для видачі пособій,укрщурам-ухилянтам?
01.05.2026 18:48 Відповісти
під стріхов дивились?
01.05.2026 17:58 Відповісти
дайшь стволи мудрому українському наріту !

.
01.05.2026 21:14 Відповісти
В кожну хату кулемет. Хоплофобам кайло.
01.05.2026 22:10 Відповісти
Конфіскувати авто на користь ЗСУ.
01.05.2026 18:03 Відповісти
Перед передачею тільки треба отой свинарник із салону вичистити..
01.05.2026 18:06 Відповісти
01.05.2026 18:45 Відповісти
Ні, ну я ж вірю написаному, що це чмо стріляло. А пАШталЄт може викинув чи сховав.
01.05.2026 18:47 Відповісти
01.05.2026 19:17 Відповісти
Так він з пальця стріляв? Чи не він? От поліційонти молодці - і натякають, що без них українці себе самих перестріляють, і винних за цю стрілянину немає))).
01.05.2026 19:43 Відповісти
Так, жодних відео доказів з боді камер поліцейських як завжди не буде.
01.05.2026 19:56 Відповісти
буде....

на Дом-2 в кантакте,

дивись свою Боню там, кацапе !

.
01.05.2026 21:17 Відповісти
Машину на експертизу,і сліди пороху повинні б знайтись.
02.05.2026 05:06 Відповісти
Негайно доправити на нуль - там можна стріляти вдосталь.
01.05.2026 22:02 Відповісти
Ти звідки?
01.05.2026 22:11 Відповісти
 
 