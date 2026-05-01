Поліція Києва затримала чоловіка, який вчинив стрілянину у Святошинському районі. ФОТО

Правоохоронці затримали водія, який вчинив стрілянину у Святошинському районі Києва.

Про це повідомила поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Сьогодні вдень до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів.

Оперативники Святошинського управління поліції розшукали та затримали фігуранта в одному з селищ на Київщині. Ним виявився 46-річний мешканець Київської області. Під час обшуку його автомобіля зброї не виявлено.

Відкрито розслідування

Слідчі розпочали за даним фактом кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

