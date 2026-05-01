Чоловік стріляв у Святошинському районі Києва: введено спеціальну поліцейську операцію

У Києві розшукують водія, який здійснив постріли у Святошинському районі міста.

Про це повідомила поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, постраждалих немає.

"Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія. Введено спеціальну поліцейську операцію", - додали правоохоронці.

Читайте: На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж