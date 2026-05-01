2 664 24

Чоловік стріляв у Святошинському районі Києва: введено спеціальну поліцейську операцію

Стрілянина у Києві 1 травня: поліція шукає водія, який стріляв

У Києві розшукують водія, який здійснив постріли у Святошинському районі міста.

Про це повідомила поліція столиці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, постраждалих немає.

"Наразі всі наряди поліції Києва орієнтовані на пошуки водія. Введено спеціальну поліцейську операцію", - додали правоохоронці.

Топ коментарі
Наша тепер вже щоденна рубрика "ваша паліция вас бєрєжот".
І нікакова кароткаствола грамадянам!
01.05.2026 15:40 Відповісти
Відстрілювався від групи оповіщення?
01.05.2026 15:34 Відповісти
Навіщо взагалі писати такі новини.Куди постріли?Повинен читач дофантазувати??
01.05.2026 15:39 Відповісти
А кацапський ботяра продовжує брехати
01.05.2026 15:38 Відповісти
Випий заспокійлового або вийди на вулицю,там заспокоють .Чому на людей кидаєся?
01.05.2026 15:41 Відповісти
В ТГ блукає більш "кровожерлива" версія - "У Києві знову стрілянина. Невідомий на Volkswagen з пістолета здійснив 4 постріли в машину, в якій перебували мати з дитиною".
01.05.2026 15:43 Відповісти
навіщо грамадянам караткаствол,
коли у них АК..
01.05.2026 18:47 Відповісти
І не посперечаєшся ж
Єдиний мінус - незручно носити.
02.05.2026 09:34 Відповісти
У Києві розшукують водіЮ....
- Свого часу, навчаючись у церковно-прихідській школі, автор замочив у сортирі підручник з української мови.
01.05.2026 15:51 Відповісти
2 тижні минає від розстрілу людей рашистом, треба якісь потужні історії щоб полюцію не розігнали за дармоїдство.
01.05.2026 15:53 Відповісти
Прибирайте оцих оповіщунів бо буде біда , з кожним днем все більше таких випадків народ на межі , як стиснута пружина.
01.05.2026 15:54 Відповісти
Народ чи ухилянти ? Той хто оновив свої дані у тцк-не стискається як пружина.
01.05.2026 16:01 Відповісти
Чотириразовий оновив дані чи ні?
01.05.2026 16:04 Відповісти
Ботва ви палитеся з перших слів.. змінюй методичку..
01.05.2026 16:05 Відповісти
Ботву ти у дзеркалі побачив ? Яка ще методичка ? Якщо у тебе усе оновлено-то чого ти на межі та як пружина ?
01.05.2026 18:17 Відповісти
То хто оновив данi у ТЦК - вже мобiлiзований, брошений затикати чиюсь диру, та вже в посадцi зниклий безвiсти.
01.05.2026 16:27 Відповісти
Захищають дупи тих, хто не бажає оновлювати дані.
01.05.2026 18:18 Відповісти
Перший раз чую, щоб тi хто не бажає оновлювати дані - жили у Курськiй областi

Це мабуть тому, що мобiлiзованi нiкого не захищають, щоб там вам не втирали в телемарафонi. Мобiлiзованi виконують накази вищестоячого керiвництва - i все. Скаже керiвництво фарбувати траву - будуть фарбувати, скажуть форсувати Днiпро на Кринки - будуть форсувати, скажуть йти у безглуздий марш-бросок до Курськоi областi - пiдуть.

А потiм такi як ти, будуть здивованi, чому ж нiхто не хоче оновлювати данi.

Але й це ще не все. Потiм такi як ти, навiть не зададуть питання - а де ж подiлись iншi мобiлiзованi за цi чотири роки? I ще захочуть вкинути в цi жернова вже нових мобiлiзованих.

З такими як ти - вiйну не виграти навiть якщо 10 млн мобiлiзувати - все одно поховаете iх у посадках.
01.05.2026 18:38 Відповісти
З такими як я треба було першими днями добровольцем йти, а не чекати повісток. А з такими як ти-дійсно нічого не виграти. Вам 4 роки не вистачило, щоб зрозуміти, що ніхто вас не має примушувати захищати свою країну. Що до цього самому треба додуматися.
01.05.2026 19:00 Відповісти
Я ж i кажу - вiйну з такими як ти не виграти. З автоматиками побiгати до першого КАБу - так, можна. Але про перемогу можеш забути.
01.05.2026 19:09 Відповісти
Хтось кудись стрільнув з травмата, а може ні, операції тепер будуть у відповідь на кожен чих, щоб показати потрібність такої шаленої кількості силовиків в тилу?
01.05.2026 17:09 Відповісти
на фронт .. там настріляється вдосталь..
01.05.2026 18:55 Відповісти
 
 