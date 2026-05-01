Мужчина стрелял в Святошинском районе Киева: введена специальная полицейская операция

В Киеве разыскивают водителя, открывшего огонь в Святошинском районе города.

Об этом сообщила полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Около 14:30 в Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет.

"В настоящее время все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя. Введена специальная полицейская операция", - добавили правоохранители.

