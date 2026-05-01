Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе. ФОТО

Правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщила полиция столицы.

Подробности

Сегодня днем в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.

Оперативники Святошинского управления полиции разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия обнаружено не было.

Начато расследование

Следователи возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

