РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23876 посетителей онлайн
Новости Фото Стрельба в Киеве
3 600 27

Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе. ФОТО

Правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщила полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Сегодня днем в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.

Оперативники Святошинского управления полиции разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия обнаружено не было. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина стрелял в Святошинском районе Киева: введена специальная полицейская операция

Начато расследование

  • Следователи возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ровенской области военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж

Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе
Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе
Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе
Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе

Автор: 

Киев (26252) стрельба (3321)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
З якого дива? В чувака передбачувано навiть зброi не було.

Втiм можна й тобi при обшуку пiдкинути магiчний кораблiк, а потiм конфiскувати твою машину на користь ЗСУ
показать весь комментарий
01.05.2026 18:45 Ответить
+8
Конфіскувати авто на користь ЗСУ.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:03 Ответить
+6
А я ось не дуже вiрю. I ти якщо пiдiймеш низку новин за останнiй рiк - теж перестанеш.

Ну тобi що, зовсiм не цiкаво як так, стрiлянина була раз-два на тридцять днiв, а пiсля загальновiдомих подiй стала вiдбуватись кожного дня, при цьому не з вогнепальноi (бажано зареестрованоi), а з якихось пукалок - то пневмопiха, то газового, то флобера, тепер оно взагалi нiчого не знайшли?

Це вже зовсiм очевидно - що вiдбуваеться кампанiя по вiдбiлювання мусарнi + аргументування кiлькостi iх в тилу. А вогнепали не фiгурують - тому що вогнепал - це стовiдсоткова кримiнальна справа, балiстична експертиза, куча висновкiв з документуванням та повноцiнний суд.

А у випадку пукалок - цих ряжених завтра вже вiдпустять, а посполитi через тиждень i не згадають, що когось там затримували.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ти у них приймаєш участь?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:05 Ответить
Де ти будеш при владі,чудо? В німецькій богадєльні для видачі пособій,укрщурам-ухилянтам?
показать весь комментарий
01.05.2026 18:48 Ответить
під стріхов дивились?
показать весь комментарий
01.05.2026 17:58 Ответить
дайшь стволи мудрому українському наріту !

.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:14 Ответить
В кожну хату кулемет. Хоплофобам кайло.
показать весь комментарий
01.05.2026 22:10 Ответить
Конфіскувати авто на користь ЗСУ.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:03 Ответить
Перед передачею тільки треба отой свинарник із салону вичистити..
показать весь комментарий
01.05.2026 18:06 Ответить
З якого дива? В чувака передбачувано навiть зброi не було.

Втiм можна й тобi при обшуку пiдкинути магiчний кораблiк, а потiм конфiскувати твою машину на користь ЗСУ
показать весь комментарий
01.05.2026 18:45 Ответить
Ні, ну я ж вірю написаному, що це чмо стріляло. А пАШталЄт може викинув чи сховав.
показать весь комментарий
01.05.2026 18:47 Ответить
А я ось не дуже вiрю. I ти якщо пiдiймеш низку новин за останнiй рiк - теж перестанеш.

Ну тобi що, зовсiм не цiкаво як так, стрiлянина була раз-два на тридцять днiв, а пiсля загальновiдомих подiй стала вiдбуватись кожного дня, при цьому не з вогнепальноi (бажано зареестрованоi), а з якихось пукалок - то пневмопiха, то газового, то флобера, тепер оно взагалi нiчого не знайшли?

Це вже зовсiм очевидно - що вiдбуваеться кампанiя по вiдбiлювання мусарнi + аргументування кiлькостi iх в тилу. А вогнепали не фiгурують - тому що вогнепал - це стовiдсоткова кримiнальна справа, балiстична експертиза, куча висновкiв з документуванням та повноцiнний суд.

А у випадку пукалок - цих ряжених завтра вже вiдпустять, а посполитi через тиждень i не згадають, що когось там затримували.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:17 Ответить
Так він з пальця стріляв? Чи не він? От поліційонти молодці - і натякають, що без них українці себе самих перестріляють, і винних за цю стрілянину немає))).
показать весь комментарий
01.05.2026 19:43 Ответить
Так, жодних відео доказів з боді камер поліцейських як завжди не буде.
показать весь комментарий
01.05.2026 19:56 Ответить
буде....

на Дом-2 в кантакте,

дивись свою Боню там, кацапе !

.
показать весь комментарий
01.05.2026 21:17 Ответить
Машину на експертизу,і сліди пороху повинні б знайтись.
показать весь комментарий
02.05.2026 05:06 Ответить
Негайно доправити на нуль - там можна стріляти вдосталь.
показать весь комментарий
01.05.2026 22:02 Ответить
Ти звідки?
показать весь комментарий
01.05.2026 22:11 Ответить
 
 