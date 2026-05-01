Полиция Киева задержала мужчину, устроившего стрельбу в Святошинском районе. ФОТО
Правоохранители задержали водителя, устроившего стрельбу в Святошинском районе Киева.
Об этом сообщила полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Сегодня днем в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Мрии неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy произвел несколько выстрелов.
Оперативники Святошинского управления полиции разыскали и задержали фигуранта в одном из поселков Киевской области. Им оказался 46-летний житель Киевской области. Во время обыска его автомобиля оружия обнаружено не было.
Начато расследование
- Следователи возбудили по данному факту уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
.
Втiм можна й тобi при обшуку пiдкинути магiчний кораблiк, а потiм конфiскувати твою машину на користь ЗСУ
Ну тобi що, зовсiм не цiкаво як так, стрiлянина була раз-два на тридцять днiв, а пiсля загальновiдомих подiй стала вiдбуватись кожного дня, при цьому не з вогнепальноi (бажано зареестрованоi), а з якихось пукалок - то пневмопiха, то газового, то флобера, тепер оно взагалi нiчого не знайшли?
Це вже зовсiм очевидно - що вiдбуваеться кампанiя по вiдбiлювання мусарнi + аргументування кiлькостi iх в тилу. А вогнепали не фiгурують - тому що вогнепал - це стовiдсоткова кримiнальна справа, балiстична експертиза, куча висновкiв з документуванням та повноцiнний суд.
А у випадку пукалок - цих ряжених завтра вже вiдпустять, а посполитi через тиждень i не згадають, що когось там затримували.
