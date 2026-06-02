РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14482 посетителя онлайн
Новости Фото Нападение на ТЦК
2 965 63

Ранил ножом военнослужащего ТЦК: задержан 29-летний львовянин. ФОТО

Во Львове полицейские задержали мужчину, ранившего ножом военнослужащего ТЦК

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Львов'янин поранив ножем військового ТЦК

Что известно

Как отмечается, 29 мая около 12:10 на улице Хвылевого неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения, после чего скрылся. Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харьковской области четырем мужчинам сообщили о подозрении в нападении на военных ТЦК. ФОТОрепортаж

Львов'янин поранив ножем військового ТЦК

Задержание и предъявление подозрения

Сообщается, что полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника – 29-летнего львовянина – и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Нападавший, ранивший военнослужащих ТЦК в Одесской области, взят под стражу, – Нацполиция

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте: В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК, двое в тяжелом состоянии

Автор: 

Львов (4667) нападение (2292) ТЦК (1131) Львовская область (3202) Львовский район (253)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
От знову не співробітник тцк,а військовослужбовець.А коли якась пригода,з порушеннями з боку тцк,то тоді співрпобітник.Полярність змінюється,по ситуації.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:54 Ответить
+15
Учора ви їх називали "представники" тцк, а не військові. Щось трапилось? А, ну як же, то ж вони ДТП скоїли, то не військові, а "представники" 🤔🤣
показать весь комментарий
02.06.2026 14:52 Ответить
+11
Просто так підійшов і напав?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Учора ви їх називали "представники" тцк, а не військові. Щось трапилось? А, ну як же, то ж вони ДТП скоїли, то не військові, а "представники" 🤔🤣
показать весь комментарий
02.06.2026 14:52 Ответить
Шо ти ниєш, дрищатина?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:59 Ответить
цікаве інше,ви уважно прочитайте фабулу звинувачення
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодекс України. Джерело: https://censor.net/ua/p4006340
при чому тут ,,громадський обов,язок,, якщо тцк військові на службовці на посаді???
показать весь комментарий
02.06.2026 15:00 Ответить
Можливо, цей військовозобов'язаний, уявив, що він на передовій і бореться уже з московітами ******, захищає свою Родину від **********, що вдерлися убивати Українців!?!?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:13 Ответить
"Фараона з Рівненщини, яка заявила про побиття свого батька працівниками територіального центру комплектування. Джерело: https://censor.net/ua/v4006348

"Поранив ножем військовослужбовця ТЦК: затримано 29-річного львів'янина. Джерело: https://censor.net/ua/p4006340

ммм... маніпуляції.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:11 Ответить
от миша йо-бана: як піти служити - сситься, а як тіпа ножем штрикнути - ні.
ухилєси, ваш вихід: отмазуйте свою подружку.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:53 Ответить
Ваша хвамілія не Міндіченко ?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:05 Ответить
чо тут сидиш? там наступна стаття є. іди 61 річного ветерана афгану обісри. заробиш копієчку
показать весь комментарий
02.06.2026 15:52 Ответить
От знову не співробітник тцк,а військовослужбовець.А коли якась пригода,з порушеннями з боку тцк,то тоді співрпобітник.Полярність змінюється,по ситуації.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:54 Ответить
це найпростіши спосіб отримати бронювання мінімум на пару років, яке не потребує періодичного подовження.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:56 Ответить
Тюрма - не морг
показать весь комментарий
02.06.2026 15:24 Ответить
авто теж не морг, і Тиса теж не морг... Главно дєло шоб на шляху раптово стовп не з'явився, або румунський ведмідь.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:20 Ответить
Дивно, і чого всі так бояться ТЦК? Я от спокійно ходжу, показую документи, зі мною чемно спілкуються. А ці сцикуни носа висунути бояться на вулицю, з ножами кидаються.

Антон, 23 роки.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:58 Ответить
Який чорний гумор.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:20 Ответить
Просто так підійшов і напав?
показать весь комментарий
02.06.2026 14:59 Ответить
Ны! Обіссяний ухилєс замість проходження ВЛК та оновлення даних вирішив сховатись, а коли попався патрулю, вирішив скоїти другий злочин! Буде сидіти, чи поїде на передок в кайданках рити окопи для тих, хто захищає його і твою дупу!
показать весь комментарий
02.06.2026 15:03 Ответить
Яким чином насильномобілізований захистить мою дупу від аеробалістичної ракети ?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:06 Ответить
Якщо багато напакувати, кацапам доведеться витратити на них багато зброї, відповідно буде менше грошей на ракети. Тому якщо прям от дуже багато напакувати, то на ракети грошей у кацапів не лишиться зовсім і вони капітулюють! Шах і мат.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:11 Ответить
По тобі щодня прилітає аеробалістична ракета ? А якщо орки пройдуть насильномобілізованого і дойдуть до тебе, то по тобі кожних 10 хвилин буде прилітати арта, гради, фпв та каби.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:18 Ответить
Потрапить до тебе у підрозділ, і наступним кого він штрикатиме ножем, будеш ти.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:11 Ответить
відео знов нема....тільки пусті слова,до речі держслужбовці не являються свідками в суді як зацікавлена сторона
показать весь комментарий
02.06.2026 15:05 Ответить
А для чого відео?Тисячі говорящих голів по всіх каналах будуть стверджувати що тцкуни це герої,а ще більше пишучих продажних ботів,яких дуже багато на цьому форумі,стверджують те ж саме.х,хоча тцкуни не просто так не показують відео з бодікамер,і не просто так ховаються за балаклавами,адже усвідомлюють що вони коять кримінальний злочин - викрадення людини,а часто катування та вбивства.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:16 Ответить
Це все одно вище мого розуміння.
В країні війна. Знаєш що все одно тебе мобілізують.
Неможливо 4 роки не виходити з хати - завоняєшся.
Збери снарягу, відкрий вакансії, подивись. Погуггли відгуки хто там служить (завжди знайдуться невдоволені).
Якщо більш-менш нормально - їдеш і мобілізуєшся напряму. У багатьох підрозділах БЗВП власне.
Зі старту зовсім інше ставлення.
Ти в родині. І тягнути тебе будуть усі.

Але нє... так сцимося їхати на війну, що краще втопитися у Тисі або сісти на зону.
показать весь комментарий
02.06.2026 14:59 Ответить
Як казав один молодий доброволець, який пішов ще у 22 році: "Якби знав, як воно буде, краще б відсидів 3 роки". Тому мабуть не завжди воно буває все так гарно.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:00 Ответить
Антон, тобі ж 23 роки. Синочку, до тебе питань нуль.
Але потроху готуйся.
Я в твоєму віці вже 3 роки як строчку відслужив.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:03 Ответить
Ну ясно
показать весь комментарий
02.06.2026 15:04 Ответить
Любитель яєчок, якийсь для новорега ти підозріло активний. За що деактив спіймав?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:23 Ответить
Фу, збоченець. Спілкуйся з собі подібними)
показать весь комментарий
02.06.2026 15:29 Ответить
Зараз усіх у піхоту гребуть. Лише одиниці на інші посади
показать весь комментарий
02.06.2026 15:03 Ответить
І звідки це знаєш? З чужих слів знаєш, бо сам такий самий.
До речі, я сам в піхоті.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:04 Ответить
Знаю. А звідки то не твоя справа
показать весь комментарий
02.06.2026 15:05 Ответить
не 3.14зди) зараз з піхоти в бпс гребуть.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:05 Ответить
брехня
пару тижнів провів у одному з базових тцк з певних службових питань
у приміщенні тцк просто купа "покупців" - АЗОВ, НГУ, ДПСУ, СБС, представники окремих корпусів та бригад різних родів військ та напрямів ЗСУ
усі вони просто накидуються на кандидата та на місці та пропонують повний супровід аж до місця служби (після бзвп, яке теж тримають під контролем), описують детально обставини та умови служби, з'ясовують повну картину за кандидата (спеціальність, знання, вміння та навички, побажання), беруть під повну "опіку" людину на влк та при вирішенні його "долі" прямо в тцк
бажаєш в штурмовики сам, то нема питань, якшо висновок влк дозволяє, а як ні - тилові частини, вищі військові навчальні заклади
не бажаєш у штурмовики - повний вибір за тобою, добровільний
показать весь комментарий
02.06.2026 15:19 Ответить
показать весь комментарий
02.06.2026 15:20 Ответить
Шпарить як з бумажки
показать весь комментарий
02.06.2026 15:26 Ответить
Кажете, що 90-річний сусід каже, що він зі своєю старенькою по два раза на добу? І Ви кажить....
показать весь комментарий
02.06.2026 15:38 Ответить
перевірити просто - відвідати тцк, подивитися, послухати
показать весь комментарий
02.06.2026 15:43 Ответить
Я не про ТЦК. Я про "покупців".
показать весь комментарий
02.06.2026 15:46 Ответить
за шо і мова, повний коридор
показать весь комментарий
02.06.2026 15:48 Ответить
Ось в тебе дійсно брехня. Ти вважаєш що їй хтось повірить? 🤔🤣
показать весь комментарий
02.06.2026 16:12 Ответить
ще раз - елементарно перевірити, просто відвідати тцк
до речі, тоді у приміщенні тцк було багато звичайних цивільних: надавали пояснення та оформляли протоколи за "розшук", сплачували штраф, отримували повістки та скерування на влк, інші були з питань бронювання, багато дітей (молоді хлопці та дівчата) - проходили влк для вступу на військові кафедри, різні цивільні
показать весь комментарий
02.06.2026 16:16 Ответить
а ти пацюка зрозумієш? чи хом'яка? ну тут така сама ситуація. більшість сикунів плотно сидить на 3.14рських пабліках в тєлєгє і тіктоку, вірить в те, шо земля плоска і прочу дічь. якось відбирав особовий склад, то там такі нажахані приїжджали, шо трусилися сиділи при анкетуванні. в прямому сенсі: думали, шо я їх завтра на нуль повезу. зараз другий рік сидять в тилу писарями і в куй не дують.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:03 Ответить
маємо однакові проблеми, друже.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:05 Ответить
...і куй з ними, якось пропєтляємо. єдине шо, піхоту шкода. але і нас зараз тренд: з піхоти тих, хто при памяті, в бпс забирають. нарощують складову, так би мовити. один фіг зараз сильно на Спешці не пороздивляєшься, бо висікуть і розвалять.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:08 Ответить
відео події в наявності??хоч би раз виклали як доказ ,,правових дій,, сслубовців тцк
показать весь комментарий
02.06.2026 15:02 Ответить
Іде війна Напад на військового зроблено. Нападають на військового ВОРОГИ УКРАЇНИ. Що потрібно робити з ворогами---ЗНИЩУВАТИ, І не потрібно гратися в бірульки, бо це приводить до втрат і поваги до ЗСУ, Тільки відсіч заставить капітуляцію.як на фронті ,так і в тилу. До речі,сьогодні був свідок роботи ТЦК разом з поліцією. Було все телерантно і спокійно. Вороги,неадеквати,долбо---и ,провокатори нападають на ТЦК .ну а такі ж пишуть --провокатори, кацапські боти і вороги України.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:09 Ответить
Пересмикни затвор і штурмуй дот )
показать весь комментарий
02.06.2026 15:17 Ответить
Бачу ваш мозок нічого іншого не може придумати.
показать весь комментарий
02.06.2026 16:07 Ответить
Іде війна Напад на військового зроблено. (((Нападають на громадян України-ВОРОГИ УКРАЇНИ. І не має оправдання ні для одних ні для других ,
показать весь комментарий
02.06.2026 15:20 Ответить
Ось просто підійшов і давай різати плече? Іспитивал лічную нєпріязнь к патєрпєвшему? А чому ніж не викинув? Коротше чергова історія із серії "комусь все, а комусь Закон".
показать весь комментарий
02.06.2026 15:15 Ответить
З тцкашника такий же військовий,як з лайна куля!
показать весь комментарий
02.06.2026 15:17 Ответить
Оце теж мене коробить підміна понять, тут військовослужбовець а там звичайний працівник, це як тут хірург а там прибиральник.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:20 Ответить
У https://mobilizatsiya.novyny.live/u-ttsk-vruchatimut-novii-dokument-viiskovozoboviazanim-shcho-pro-nogo-vidomo-184931.html територіальних центрах комплектування працюють як військовослужбовці ТЦК, так і цивільні особи. Їхні посадові обов'язки відрізняються, зокрема, для роботи працівником ТЦК не потрібна військова підготовка.
Оповіщенням займаються, зазвичай, ВІЙСЬКОВІ
Це по-перше.
По-друге. Якщо працівник ТЦК у однострої із відзнаками (шеврон, погон, тощо) - це однозначно військовий.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:27 Ответить
"військовослужбовця" а як гамселять людину то це всього на всього "працівник" тцк
показать весь комментарий
02.06.2026 15:19 Ответить
А чому не замах на вбиство військовослужбовця при виконанні під час воєнного стану? І довічне з конфіскацією?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:22 Ответить
Удар ножем кваліфікується як "погроза або насильство"? Буду знати.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:24 Ответить
Чомусь як бусифікованого вбивають і викидають в посадку, ніяких кримінальних справ не відкривають.
показать весь комментарий
02.06.2026 15:29 Ответить
Навіщо вбивають?
Хто вбиває?
Точно не відкривають - є конкретний випадок:
ПНХ, кацапчик, тут воткі нєт
показать весь комментарий
02.06.2026 16:33 Ответить
Труться особливо на місцях,стрілочники.
А чи розуміють,хто автор того "тертя" і що все не випадково вийшло?
показать весь комментарий
02.06.2026 15:44 Ответить
навкруги всі полюють на тцк щоб напасти на пухнастих зайчиків...маячня мусорськоЗЕтцкашна....
показать весь комментарий
02.06.2026 16:09 Ответить
Ага, "військовий"...
показать весь комментарий
02.06.2026 16:33 Ответить
 
 