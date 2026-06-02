Ранил ножом военнослужащего ТЦК: задержан 29-летний львовянин. ФОТО

Во Львове полицейские задержали мужчину, ранившего ножом военнослужащего ТЦК

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, 29 мая около 12:10 на улице Хвылевого неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения, после чего скрылся. Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча.

Задержание и предъявление подозрения

Сообщается, что полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника – 29-летнего львовянина – и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается.

