Ранил ножом военнослужащего ТЦК: задержан 29-летний львовянин. ФОТО
Во Львове полицейские задержали мужчину, ранившего ножом военнослужащего ТЦК
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, 29 мая около 12:10 на улице Хвылевого неизвестный мужчина нанес удар ножом военнослужащему ТЦК, который находился в составе группы оповещения, после чего скрылся. Медики диагностировали у раненого резаную рану плеча.
Задержание и предъявление подозрения
Сообщается, что полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника – 29-летнего львовянина – и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодекс України. Джерело: https://censor.net/ua/p4006340
при чому тут ,,громадський обов,язок,, якщо тцк військові на службовці на посаді???
"Поранив ножем військовослужбовця ТЦК: затримано 29-річного львів'янина. Джерело: https://censor.net/ua/p4006340
ммм... маніпуляції.
ухилєси, ваш вихід: отмазуйте свою подружку.
Антон, 23 роки.
В країні війна. Знаєш що все одно тебе мобілізують.
Неможливо 4 роки не виходити з хати - завоняєшся.
Збери снарягу, відкрий вакансії, подивись. Погуггли відгуки хто там служить (завжди знайдуться невдоволені).
Якщо більш-менш нормально - їдеш і мобілізуєшся напряму. У багатьох підрозділах БЗВП власне.
Зі старту зовсім інше ставлення.
Ти в родині. І тягнути тебе будуть усі.
Але нє... так сцимося їхати на війну, що краще втопитися у Тисі або сісти на зону.
Але потроху готуйся.
Я в твоєму віці вже 3 роки як строчку відслужив.
До речі, я сам в піхоті.
пару тижнів провів у одному з базових тцк з певних службових питань
у приміщенні тцк просто купа "покупців" - АЗОВ, НГУ, ДПСУ, СБС, представники окремих корпусів та бригад різних родів військ та напрямів ЗСУ
усі вони просто накидуються на кандидата та на місці та пропонують повний супровід аж до місця служби (після бзвп, яке теж тримають під контролем), описують детально обставини та умови служби, з'ясовують повну картину за кандидата (спеціальність, знання, вміння та навички, побажання), беруть під повну "опіку" людину на влк та при вирішенні його "долі" прямо в тцк
бажаєш в штурмовики сам, то нема питань, якшо висновок влк дозволяє, а як ні - тилові частини, вищі військові навчальні заклади
не бажаєш у штурмовики - повний вибір за тобою, добровільний
до речі, тоді у приміщенні тцк було багато звичайних цивільних: надавали пояснення та оформляли протоколи за "розшук", сплачували штраф, отримували повістки та скерування на влк, інші були з питань бронювання, багато дітей (молоді хлопці та дівчата) - проходили влк для вступу на військові кафедри, різні цивільні
Оповіщенням займаються, зазвичай, ВІЙСЬКОВІ
Це по-перше.
По-друге. Якщо працівник ТЦК у однострої із відзнаками (шеврон, погон, тощо) - це однозначно військовий.
Хто вбиває?
Точно не відкривають - є конкретний випадок:
ПНХ, кацапчик, тут воткі нєт
А чи розуміють,хто автор того "тертя" і що все не випадково вийшло?