Поранив ножем військовослужбовця ТЦК: затримано 29-річного львів’янина. ФОТО

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, 29 травня близько 12:10 на вулиці Хвильового невідомий чоловік завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення, після чого втік. Медики діагностували у пораненого різану рану плеча.

Затримання й оголошення підозри

Повідомляється, що поліцейські встановили особу та місцеперебування зловмисника – 29-річного львів’янина, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

+20
От знову не співробітник тцк,а військовослужбовець.А коли якась пригода,з порушеннями з боку тцк,то тоді співрпобітник.Полярність змінюється,по ситуації.
02.06.2026 14:54 Відповісти
+15
Учора ви їх називали "представники" тцк, а не військові. Щось трапилось? А, ну як же, то ж вони ДТП скоїли, то не військові, а "представники" 🤔🤣
02.06.2026 14:52 Відповісти
+11
Просто так підійшов і напав?
02.06.2026 14:59 Відповісти
Шо ти ниєш, дрищатина?
02.06.2026 14:59 Відповісти
цікаве інше,ви уважно прочитайте фабулу звинувачення
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодекс України.
при чому тут ,,громадський обов,язок,, якщо тцк військові на службовці на посаді???
02.06.2026 15:00 Відповісти
Можливо, цей військовозобов'язаний, уявив, що він на передовій і бореться уже з московітами ******, захищає свою Родину від **********, що вдерлися убивати Українців!?!?
02.06.2026 15:13 Відповісти
"Фараона з Рівненщини, яка заявила про побиття свого батька працівниками територіального центру комплектування. Джерело: https://censor.net/ua/v4006348

"Поранив ножем військовослужбовця ТЦК: затримано 29-річного львів'янина. Джерело: https://censor.net/ua/p4006340

ммм... маніпуляції.
02.06.2026 16:11 Відповісти
от миша йо-бана: як піти служити - сситься, а як тіпа ножем штрикнути - ні.
ухилєси, ваш вихід: отмазуйте свою подружку.
02.06.2026 14:53 Відповісти
Ваша хвамілія не Міндіченко ?
02.06.2026 15:05 Відповісти
чо тут сидиш? там наступна стаття є. іди 61 річного ветерана афгану обісри. заробиш копієчку
02.06.2026 15:52 Відповісти
це найпростіши спосіб отримати бронювання мінімум на пару років, яке не потребує періодичного подовження.
02.06.2026 14:56 Відповісти
Тюрма - не морг
02.06.2026 15:24 Відповісти
авто теж не морг, і Тиса теж не морг... Главно дєло шоб на шляху раптово стовп не з'явився, або румунський ведмідь.
02.06.2026 16:20 Відповісти
Дивно, і чого всі так бояться ТЦК? Я от спокійно ходжу, показую документи, зі мною чемно спілкуються. А ці сцикуни носа висунути бояться на вулицю, з ножами кидаються.

Антон, 23 роки.
02.06.2026 14:58 Відповісти
Який чорний гумор.
02.06.2026 15:20 Відповісти
Ны! Обіссяний ухилєс замість проходження ВЛК та оновлення даних вирішив сховатись, а коли попався патрулю, вирішив скоїти другий злочин! Буде сидіти, чи поїде на передок в кайданках рити окопи для тих, хто захищає його і твою дупу!
02.06.2026 15:03 Відповісти
Яким чином насильномобілізований захистить мою дупу від аеробалістичної ракети ?
02.06.2026 15:06 Відповісти
Якщо багато напакувати, кацапам доведеться витратити на них багато зброї, відповідно буде менше грошей на ракети. Тому якщо прям от дуже багато напакувати, то на ракети грошей у кацапів не лишиться зовсім і вони капітулюють! Шах і мат.
02.06.2026 15:11 Відповісти
По тобі щодня прилітає аеробалістична ракета ? А якщо орки пройдуть насильномобілізованого і дойдуть до тебе, то по тобі кожних 10 хвилин буде прилітати арта, гради, фпв та каби.
02.06.2026 16:18 Відповісти
Потрапить до тебе у підрозділ, і наступним кого він штрикатиме ножем, будеш ти.
02.06.2026 15:11 Відповісти
відео знов нема....тільки пусті слова,до речі держслужбовці не являються свідками в суді як зацікавлена сторона
02.06.2026 15:05 Відповісти
А для чого відео?Тисячі говорящих голів по всіх каналах будуть стверджувати що тцкуни це герої,а ще більше пишучих продажних ботів,яких дуже багато на цьому форумі,стверджують те ж саме.х,хоча тцкуни не просто так не показують відео з бодікамер,і не просто так ховаються за балаклавами,адже усвідомлюють що вони коять кримінальний злочин - викрадення людини,а часто катування та вбивства.
02.06.2026 15:16 Відповісти
Це все одно вище мого розуміння.
В країні війна. Знаєш що все одно тебе мобілізують.
Неможливо 4 роки не виходити з хати - завоняєшся.
Збери снарягу, відкрий вакансії, подивись. Погуггли відгуки хто там служить (завжди знайдуться невдоволені).
Якщо більш-менш нормально - їдеш і мобілізуєшся напряму. У багатьох підрозділах БЗВП власне.
Зі старту зовсім інше ставлення.
Ти в родині. І тягнути тебе будуть усі.

Але нє... так сцимося їхати на війну, що краще втопитися у Тисі або сісти на зону.
02.06.2026 14:59 Відповісти
Як казав один молодий доброволець, який пішов ще у 22 році: "Якби знав, як воно буде, краще б відсидів 3 роки". Тому мабуть не завжди воно буває все так гарно.
02.06.2026 15:00 Відповісти
Антон, тобі ж 23 роки. Синочку, до тебе питань нуль.
Але потроху готуйся.
Я в твоєму віці вже 3 роки як строчку відслужив.
02.06.2026 15:03 Відповісти
Ну ясно
02.06.2026 15:04 Відповісти
Любитель яєчок, якийсь для новорега ти підозріло активний. За що деактив спіймав?
02.06.2026 15:23 Відповісти
Фу, збоченець. Спілкуйся з собі подібними)
02.06.2026 15:29 Відповісти
Зараз усіх у піхоту гребуть. Лише одиниці на інші посади
02.06.2026 15:03 Відповісти
І звідки це знаєш? З чужих слів знаєш, бо сам такий самий.
До речі, я сам в піхоті.
02.06.2026 15:04 Відповісти
Знаю. А звідки то не твоя справа
02.06.2026 15:05 Відповісти
не 3.14зди) зараз з піхоти в бпс гребуть.
02.06.2026 15:05 Відповісти
брехня
пару тижнів провів у одному з базових тцк з певних службових питань
у приміщенні тцк просто купа "покупців" - АЗОВ, НГУ, ДПСУ, СБС, представники окремих корпусів та бригад різних родів військ та напрямів ЗСУ
усі вони просто накидуються на кандидата та на місці та пропонують повний супровід аж до місця служби (після бзвп, яке теж тримають під контролем), описують детально обставини та умови служби, з'ясовують повну картину за кандидата (спеціальність, знання, вміння та навички, побажання), беруть під повну "опіку" людину на влк та при вирішенні його "долі" прямо в тцк
бажаєш в штурмовики сам, то нема питань, якшо висновок влк дозволяє, а як ні - тилові частини, вищі військові навчальні заклади
не бажаєш у штурмовики - повний вибір за тобою, добровільний
02.06.2026 15:19 Відповісти
02.06.2026 15:20 Відповісти
Шпарить як з бумажки
02.06.2026 15:26 Відповісти
Кажете, що 90-річний сусід каже, що він зі своєю старенькою по два раза на добу? І Ви кажить....
02.06.2026 15:38 Відповісти
перевірити просто - відвідати тцк, подивитися, послухати
02.06.2026 15:43 Відповісти
Я не про ТЦК. Я про "покупців".
02.06.2026 15:46 Відповісти
за шо і мова, повний коридор
02.06.2026 15:48 Відповісти
Ось в тебе дійсно брехня. Ти вважаєш що їй хтось повірить? 🤔🤣
02.06.2026 16:12 Відповісти
ще раз - елементарно перевірити, просто відвідати тцк
до речі, тоді у приміщенні тцк було багато звичайних цивільних: надавали пояснення та оформляли протоколи за "розшук", сплачували штраф, отримували повістки та скерування на влк, інші були з питань бронювання, багато дітей (молоді хлопці та дівчата) - проходили влк для вступу на військові кафедри, різні цивільні
02.06.2026 16:16 Відповісти
а ти пацюка зрозумієш? чи хом'яка? ну тут така сама ситуація. більшість сикунів плотно сидить на 3.14рських пабліках в тєлєгє і тіктоку, вірить в те, шо земля плоска і прочу дічь. якось відбирав особовий склад, то там такі нажахані приїжджали, шо трусилися сиділи при анкетуванні. в прямому сенсі: думали, шо я їх завтра на нуль повезу. зараз другий рік сидять в тилу писарями і в куй не дують.
02.06.2026 15:03 Відповісти
маємо однакові проблеми, друже.
02.06.2026 15:05 Відповісти
...і куй з ними, якось пропєтляємо. єдине шо, піхоту шкода. але і нас зараз тренд: з піхоти тих, хто при памяті, в бпс забирають. нарощують складову, так би мовити. один фіг зараз сильно на Спешці не пороздивляєшься, бо висікуть і розвалять.
02.06.2026 15:08 Відповісти
відео події в наявності??хоч би раз виклали як доказ ,,правових дій,, сслубовців тцк
02.06.2026 15:02 Відповісти
Іде війна Напад на військового зроблено. Нападають на військового ВОРОГИ УКРАЇНИ. Що потрібно робити з ворогами---ЗНИЩУВАТИ, І не потрібно гратися в бірульки, бо це приводить до втрат і поваги до ЗСУ, Тільки відсіч заставить капітуляцію.як на фронті ,так і в тилу. До речі,сьогодні був свідок роботи ТЦК разом з поліцією. Було все телерантно і спокійно. Вороги,неадеквати,долбо---и ,провокатори нападають на ТЦК .ну а такі ж пишуть --провокатори, кацапські боти і вороги України.
02.06.2026 15:09 Відповісти
Пересмикни затвор і штурмуй дот )
02.06.2026 15:17 Відповісти
Бачу ваш мозок нічого іншого не може придумати.
02.06.2026 16:07 Відповісти
Іде війна Напад на військового зроблено. (((Нападають на громадян України-ВОРОГИ УКРАЇНИ. І не має оправдання ні для одних ні для других ,
02.06.2026 15:20 Відповісти
Ось просто підійшов і давай різати плече? Іспитивал лічную нєпріязнь к патєрпєвшему? А чому ніж не викинув? Коротше чергова історія із серії "комусь все, а комусь Закон".
02.06.2026 15:15 Відповісти
З тцкашника такий же військовий,як з лайна куля!
02.06.2026 15:17 Відповісти
Оце теж мене коробить підміна понять, тут військовослужбовець а там звичайний працівник, це як тут хірург а там прибиральник.
02.06.2026 15:20 Відповісти
У https://mobilizatsiya.novyny.live/u-ttsk-vruchatimut-novii-dokument-viiskovozoboviazanim-shcho-pro-nogo-vidomo-184931.html територіальних центрах комплектування працюють як військовослужбовці ТЦК, так і цивільні особи. Їхні посадові обов'язки відрізняються, зокрема, для роботи працівником ТЦК не потрібна військова підготовка.
Оповіщенням займаються, зазвичай, ВІЙСЬКОВІ
Це по-перше.
По-друге. Якщо працівник ТЦК у однострої із відзнаками (шеврон, погон, тощо) - це однозначно військовий.
02.06.2026 15:27 Відповісти
"військовослужбовця" а як гамселять людину то це всього на всього "працівник" тцк
02.06.2026 15:19 Відповісти
А чому не замах на вбиство військовослужбовця при виконанні під час воєнного стану? І довічне з конфіскацією?
02.06.2026 15:22 Відповісти
Удар ножем кваліфікується як "погроза або насильство"? Буду знати.
02.06.2026 15:24 Відповісти
Чомусь як бусифікованого вбивають і викидають в посадку, ніяких кримінальних справ не відкривають.
02.06.2026 15:29 Відповісти
Навіщо вбивають?
Хто вбиває?
Точно не відкривають - є конкретний випадок:
ПНХ, кацапчик, тут воткі нєт
02.06.2026 16:33 Відповісти
Труться особливо на місцях,стрілочники.
А чи розуміють,хто автор того "тертя" і що все не випадково вийшло?
02.06.2026 15:44 Відповісти
навкруги всі полюють на тцк щоб напасти на пухнастих зайчиків...маячня мусорськоЗЕтцкашна....
02.06.2026 16:09 Відповісти
Ага, "військовий"...
02.06.2026 16:33 Відповісти
Якщо в пікселі-то військовий. Цивільним заборонено носити військову форму. Чи він в спортивному костюмі адідас проводив заходи оповіщення ?
02.06.2026 16:44 Відповісти
Люте ТЦК гнобить патріотів!!!
02.06.2026 16:37 Відповісти
 
 