Поранив ножем військовослужбовця ТЦК: затримано 29-річного львів’янина. ФОТО

У Львові поліцейські затримали чоловіка, який поранив ножем військовослужбовця ТЦК

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, 29 травня близько 12:10 на вулиці Хвильового невідомий чоловік завдав удару ножем військовослужбовцю ТЦК, який перебував у складі групи оповіщення, після чого втік. Медики діагностували у пораненого різану рану плеча.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині чотирьом чоловікам повідомили про підозру за напад на військових ТЦК. ФОТОрепортаж

Затримання й оголошення підозри

Повідомляється, що поліцейські встановили особу та місцеперебування зловмисника – 29-річного львів’янина, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Нападника, який поранив військовослужбовців ТЦК на Одещині, взяли під варту, - Нацполіція

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Читайте: На Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК, двоє у важкому стані