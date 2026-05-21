Нападника, який поранив військовослужбовців ТЦК на Одещині, взяли під варту, - Нацполіція
Суд взяв під варту без права внесення застави чоловіка, який 10 травня під час перевірки документів поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК та СП в Одеській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції України у відповідь на запит АрміяInform.
Деталі нападу
10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району Одещини спільна група оповіщення спільно з представниками Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.
"Під час перевірки було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження правопорушника до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад та завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям. Обох потерпілих госпіталізували у важкому стані", - нагадали у поліції.
Арешт нападника
У Нацполіції зазначили, що того ж дня за фактом спричинення тілесних ушкоджень працівнику четвертого відділу Подільського районного РТЦК та СП та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України було розпочато досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.
- У вчиненні кримінального правопорушення затриманому повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 19 травня Любашівська окружна прокуратура Одеської області подальше розслідування цього кримінального провадження доручила Управлінню Служби Безпеки України в Одеській області.
ТЦКтаСП не знадобились би, якби всі громадяни свідомо виконали свій громадянський обов'язок. А маємо натомість висери окремих громадян України (а може і не України) з закликами до боротьби зі структурою ЗСУ!
