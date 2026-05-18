Чоловіку загрожує до 12 років тюрми за наїзд на військового ТЦК в Рівному
У Рівному затримали чоловіка, який під час спроби втечі збив військовослужбовця ТЦК. Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Рівненський обласний ТЦК та СП і поліція Рівненської області.
Інцидент стався 16 травня близько 12:20 на вулиці Малорівненській.
Що відомо
За даними ТЦК, на мобільному блокпості зупинили 41-річного жителя Харкова, який перебував у розшуку та підлягав призову на військову службу.
У поліції повідомили, що під час спроби втечі чоловік рухався автомобілем заднім ходом та наїхав на 48-річного військовослужбовця ТЦК.
Унаслідок наїзду потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом тазу та рвану рану голови. Його госпіталізували.
Також пошкоджено автомобіль військових.
Що загрожує водію
Поліція затримала чоловіка та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.
Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показжуть що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою криваву кацапську орду.
1. Бусифікатор не порушив ПДД України, порушуючи безпечність руху автомобіля?!
2. Знайди хоч одну ознаку рівності між бусифікатром і інспектором ДАІ, окрім їхньої жадібності. Це про право зупиняти транспортні засобі в Українському Гондурасі. Все-таки якась частина населення все ще здатна прочитати закони і конституцію України.
Я вже мовчу про те, скільки контракників з ТЦК кидалися на російські танки під Дебальцево з ножами в руках.