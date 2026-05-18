Чоловіку загрожує до 12 років тюрми за наїзд на військового ТЦК в Рівному

У Рівному затримали чоловіка, який під час спроби втечі збив військовослужбовця ТЦК. Потерпілого госпіталізували з тяжкими травмами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Рівненський обласний ТЦК та СП і поліція Рівненської області.

Інцидент стався 16 травня близько 12:20 на вулиці Малорівненській.

Що відомо

За даними ТЦК, на мобільному блокпості зупинили 41-річного жителя Харкова, який перебував у розшуку та підлягав призову на військову службу.

У поліції повідомили, що під час спроби втечі чоловік рухався автомобілем заднім ходом та наїхав на 48-річного військовослужбовця ТЦК.

Унаслідок наїзду потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, перелом тазу та рвану рану голови. Його госпіталізували.

Також пошкоджено автомобіль військових.

Що загрожує водію

Поліція затримала чоловіка та помістила його до ізолятора тимчасового тримання.

Досудове розслідування відкрили за ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Топ коментарі
+34
А за збиття тцкашним бусом вагітної 3400грн штрафу. Потужно.
18.05.2026 11:20 Відповісти
+27
Депутат на смерть сбил девушку, его оправдали, а тут заголовок до 12 за наезд!
18.05.2026 11:20 Відповісти
+24
А скільки років отримає (і чи отримає взагалі) суддя Тандир, котрий не просто збив, а вбив військовослужбовця нацгвардії? Ще й будучи при цьому п'янючим за кермом.
18.05.2026 11:23 Відповісти
Скільки застава?
18.05.2026 11:19 Відповісти
9х18 - 1 шт.
18.05.2026 11:21 Відповісти
Ребров вже відкриває гаманець.)
18.05.2026 11:21 Відповісти
18.05.2026 11:20 Відповісти
Якось ти уникнув обставин обох цих подій! Теж ненавиджу депутатів, та жінка перебігала дорогу у невстановленому місці, а ухилянт свідомо вчинив злочин!
18.05.2026 11:46 Відповісти
Ухилянт, не ний! Задовбали вже ваші шмарклі! Все ти знаєш! Всі накази про обов'язкове проходження ВЛК та оновлення обліку всім відомі, як і конституційний обов'язок захищати Батьківщину!
18.05.2026 11:53 Відповісти
Іди воюй ухілянт, як теми про корупціонерів то 0 коментів від тебе, і такіх як ти борюнів ухилянтів.
18.05.2026 13:24 Відповісти
18.05.2026 11:20 Відповісти
Тут можна перефразувати слова одного відомого маршала: баби ще завагітніють.
18.05.2026 11:25 Відповісти
18.05.2026 11:23 Відповісти
Він ще трохи посидить у СІЗО,і вийде за строком давності.😢
18.05.2026 11:26 Відповісти
Ще й доплатять за вимушену відсутність
18.05.2026 12:33 Відповісти
В країні сегрегація вже давно.
18.05.2026 11:27 Відповісти
Ну... вона завжди була
18.05.2026 11:30 Відповісти
Не існує ніякого "розшуку ТЦК", це все незаконна херня
18.05.2026 11:26 Відповісти
Шось ти якось обходиш злочини ухилєсів! Мабуть сам ухилєс?
18.05.2026 11:49 Відповісти
З фронту пишеш мабуть?
18.05.2026 18:38 Відповісти
а як там справа бухого судді тандира що збив насмерть військовослужбовця на блокпосту ?!
18.05.2026 11:32 Відповісти
Нормально. Розгляд триває....... та буде тривати, поки всі терміни не вийдуть.
18.05.2026 13:01 Відповісти
і я про те саме.
18.05.2026 13:03 Відповісти
Так треба ТЦК їхати на стажування до військових комісаріатів московії. Там у паРаші,
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показжуть що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою криваву кацапську орду.
18.05.2026 11:36 Відповісти
🥱
18.05.2026 11:43 Відповісти
Хай як панство тут змагатиметься в дотепах, в штріх вже "схвачєн" і буде жорстоко, скажімо так, притягнутий до відповідальності.
18.05.2026 11:58 Відповісти
Што есть "мобильный блокпост"?
18.05.2026 12:01 Відповісти
Головне. Увага, для маючих розум.
1. Бусифікатор не порушив ПДД України, порушуючи безпечність руху автомобіля?!
2. Знайди хоч одну ознаку рівності між бусифікатром і інспектором ДАІ, окрім їхньої жадібності. Це про право зупиняти транспортні засобі в Українському Гондурасі. Все-таки якась частина населення все ще здатна прочитати закони і конституцію України.
Я вже мовчу про те, скільки контракників з ТЦК кидалися на російські танки під Дебальцево з ножами в руках.
18.05.2026 12:11 Відповісти
Туди йому й дорога. По-любому ухилянт.
18.05.2026 19:57 Відповісти
 
 