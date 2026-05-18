Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы за наезд на военного ТЦК в Ривно

В Ривно задержали мужчину, при попытке к бегству сбивщего военнослужащего ТЦК. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Ривненский областной ТЦК и СП и полиция Ривненской области.

Инцидент произошел 16 мая около 12:20 на улице Малоривненской.

Что известно

По данным ТЦК, на мобильном блокпосту остановили 41-летнего жителя Харькова, который находился в розыске и подлежал призыву на военную службу.

В полиции сообщили, что во время попытки побега мужчина двигался на автомобиле задним ходом и наехал на 48-летнего военнослужащего ТЦК.

В результате наезда пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза и рваную рану головы. Его госпитализировали.

Также поврежден автомобиль военных.

Что грозит водителю

Полиция задержала мужчину и поместила его в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование открыто по ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

