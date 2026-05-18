Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы за наезд на военного ТЦК в Ривно
В Ривно задержали мужчину, при попытке к бегству сбивщего военнослужащего ТЦК. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Ривненский областной ТЦК и СП и полиция Ривненской области.
Инцидент произошел 16 мая около 12:20 на улице Малоривненской.
Что известно
По данным ТЦК, на мобильном блокпосту остановили 41-летнего жителя Харькова, который находился в розыске и подлежал призыву на военную службу.
В полиции сообщили, что во время попытки побега мужчина двигался на автомобиле задним ходом и наехал на 48-летнего военнослужащего ТЦК.
В результате наезда пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза и рваную рану головы. Его госпитализировали.
Также поврежден автомобиль военных.
Что грозит водителю
Полиция задержала мужчину и поместила его в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование открыто по ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показжуть що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою криваву кацапську орду.
1. Бусифікатор не порушив ПДД України, порушуючи безпечність руху автомобіля?!
2. Знайди хоч одну ознаку рівності між бусифікатром і інспектором ДАІ, окрім їхньої жадібності. Це про право зупиняти транспортні засобі в Українському Гондурасі. Все-таки якась частина населення все ще здатна прочитати закони і конституцію України.
Я вже мовчу про те, скільки контракників з ТЦК кидалися на російські танки під Дебальцево з ножами в руках.