Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы за наезд на военного ТЦК в Ривно

В Ривно задержали мужчину, при попытке к бегству сбивщего военнослужащего ТЦК. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Ривненский областной ТЦК и СП и полиция Ривненской области.

Инцидент произошел 16 мая около 12:20 на улице Малоривненской.

Что известно

По данным ТЦК, на мобильном блокпосту остановили 41-летнего жителя Харькова, который находился в розыске и подлежал призыву на военную службу.

В полиции сообщили, что во время попытки побега мужчина двигался на автомобиле задним ходом и наехал на 48-летнего военнослужащего ТЦК.

В результате наезда пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом таза и рваную рану головы. Его госпитализировали.

Также поврежден автомобиль военных.

Что грозит водителю

Полиция задержала мужчину и поместила его в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование открыто по ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Топ комментарии
А за збиття тцкашним бусом вагітної 3400грн штрафу. Потужно.
18.05.2026 11:20 Ответить
Депутат на смерть сбил девушку, его оправдали, а тут заголовок до 12 за наезд!
18.05.2026 11:20 Ответить
+19
А скільки років отримає (і чи отримає взагалі) суддя Тандир, котрий не просто збив, а вбив військовослужбовця нацгвардії? Ще й будучи при цьому п'янючим за кермом.
18.05.2026 11:23 Ответить
Скільки застава?
18.05.2026 11:19 Ответить
9х18 - 1 шт.
18.05.2026 11:21 Ответить
Ребров вже відкриває гаманець.)
18.05.2026 11:21 Ответить
Депутат на смерть сбил девушку, его оправдали, а тут заголовок до 12 за наезд!
18.05.2026 11:20 Ответить
Якось ти уникнув обставин обох цих подій! Теж ненавиджу депутатів, та жінка перебігала дорогу у невстановленому місці, а ухилянт свідомо вчинив злочин!
18.05.2026 11:46 Ответить
Ухилянт, не ний! Задовбали вже ваші шмарклі! Все ти знаєш! Всі накази про обов'язкове проходження ВЛК та оновлення обліку всім відомі, як і конституційний обов'язок захищати Батьківщину!
18.05.2026 11:53 Ответить
А ваши как зодолбали языки в попе у власти! Все я виконую! Замполит Херов!
18.05.2026 11:55 Ответить
А за збиття тцкашним бусом вагітної 3400грн штрафу. Потужно.
18.05.2026 11:20 Ответить
Тут можна перефразувати слова одного відомого маршала: баби ще завагітніють.
18.05.2026 11:25 Ответить
А скільки років отримає (і чи отримає взагалі) суддя Тандир, котрий не просто збив, а вбив військовослужбовця нацгвардії? Ще й будучи при цьому п'янючим за кермом.
18.05.2026 11:23 Ответить
Він ще трохи посидить у СІЗО,і вийде за строком давності.😢
18.05.2026 11:26 Ответить
Ще й доплатять за вимушену відсутність
18.05.2026 12:33 Ответить
В країні сегрегація вже давно.
18.05.2026 11:27 Ответить
Ну... вона завжди була
18.05.2026 11:30 Ответить
Не існує ніякого "розшуку ТЦК", це все незаконна херня
18.05.2026 11:26 Ответить
Шось ти якось обходиш злочини ухилєсів! Мабуть сам ухилєс?
18.05.2026 11:49 Ответить
а як там справа бухого судді тандира що збив насмерть військовослужбовця на блокпосту ?!
18.05.2026 11:32 Ответить
Нормально. Розгляд триває....... та буде тривати, поки всі терміни не вийдуть.
18.05.2026 13:01 Ответить
і я про те саме.
18.05.2026 13:03 Ответить
Так треба ТЦК їхати на стажування до військових комісаріатів московії. Там у паРаші,
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показжуть що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою криваву кацапську орду.
18.05.2026 11:36 Ответить
🥱
18.05.2026 11:43 Ответить
Хай як панство тут змагатиметься в дотепах, в штріх вже "схвачєн" і буде жорстоко, скажімо так, притягнутий до відповідальності.
18.05.2026 11:58 Ответить
Што есть "мобильный блокпост"?
18.05.2026 12:01 Ответить
Головне. Увага, для маючих розум.
1. Бусифікатор не порушив ПДД України, порушуючи безпечність руху автомобіля?!
2. Знайди хоч одну ознаку рівності між бусифікатром і інспектором ДАІ, окрім їхньої жадібності. Це про право зупиняти транспортні засобі в Українському Гондурасі. Все-таки якась частина населення все ще здатна прочитати закони і конституцію України.
Я вже мовчу про те, скільки контракників з ТЦК кидалися на російські танки під Дебальцево з ножами в руках.
18.05.2026 12:11 Ответить
 
 