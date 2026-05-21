Нападающий, ранивший военнослужащих ТЦК в Одесской области, взят под стражу, - Нацполиция

Суд поместил под стражу без права освобождения под залог мужчину, который 10 мая во время проверки документов ранил ножом двух военнослужащих ТЦК и СП в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на запрос АрмияInform.

Детали нападения

10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой громады Подольского района Одесской области совместная группа оповещения совместно с представителями Национальной полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

"В ходе проверки было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения правонарушителя в ТЦК для оформления административных материалов гражданин совершил вооруженное нападение и нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии", — напомнили в полиции.

Арест нападавшего

В Нацполиции отметили, что в тот же день по факту причинения телесных повреждений сотруднику четвертого отдела Подольского районного РТЦК и СП и препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины было начато досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

В связи с совершением уголовного преступления задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

19 мая Любашевская окружная прокуратура Одесской области поручила дальнейшее расследование этого уголовного производства Управлению Службы безопасности Украины в Одесской области.

