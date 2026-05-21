Нападающий, ранивший военнослужащих ТЦК в Одесской области, взят под стражу, - Нацполиция

Одесский ТЦК

Суд поместил под стражу без права освобождения под залог мужчину, который 10 мая во время проверки документов ранил ножом двух военнослужащих ТЦК и СП в Одесской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на запрос АрмияInform.

Детали нападения

10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой громады Подольского района Одесской области совместная группа оповещения совместно с представителями Национальной полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.

"В ходе проверки было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения правонарушителя в ТЦК для оформления административных материалов гражданин совершил вооруженное нападение и нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии", — напомнили в полиции.

Арест нападавшего

В Нацполиции отметили, что в тот же день по факту причинения телесных повреждений сотруднику четвертого отдела Подольского районного РТЦК и СП и препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины было начато досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

  • В связи с совершением уголовного преступления задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • 19 мая Любашевская окружная прокуратура Одесской области поручила дальнейшее расследование этого уголовного производства Управлению Службы безопасности Украины в Одесской области.

Не знаю ... я пішов сам , 24.02.22 - без всяких повісток
21.05.2026 19:53
"група оповіщення"-дебільна хуцпа
21.05.2026 19:30
В країні цифровізація, яке порушення військового обліку, коли все є в базах. Скільки ще треба обліків, щоб ганяти людей, як стадо. Або там повний бардак і Федоров не тяне аналітику.
21.05.2026 19:36
21.05.2026 19:43
То ,вам гнидам з тцк має бути "сцикотно" ви підранки усі поза законом,вам лише протермінований зе дав незаконний дозвіл творити те ,що в ККУ підпадає під цілу купу статтей,мине час і вас скинуть як непотріб ,а потім як співають у вас на расеї-"вся жизнь впереди надейся і жди"
21.05.2026 20:06
Це означає - йому виписана повістка , але він не з'явився
21.05.2026 19:42
Мабуть у нього були на це підстави.
21.05.2026 19:44
Які підстави - ачько заграло ?
21.05.2026 19:47
Чому дія досі не виписує повістки? Що за бардак!
21.05.2026 19:51
То мав піти до ТЦК і показати ті підстави.

Пан корчить дурника ?
21.05.2026 19:57
Наївні люди, чуть не вбили, який дурак піде на смерть.
21.05.2026 20:06
То якась темна історія, бо все якось світло написано.
Працівники тцк святі і запросили чоловіка до себе до буса.
Він погодився.
Сів до них
Напав на них.
От просто так, взяв і напав.
То про який суд може йти мова? Він просто божевільний, бо немає ніякого причинно -наслідкового зв'язку.
Дайте йому папірець, що божевільний і хай іде з Богом.
21.05.2026 19:44
Як це нападника? Ось так йшов собі хлопець і тут бац - напав на мирних тцкунів? 🤔
21.05.2026 19:47
10 травня в селі Байбузівка Савранської селищної громади Подільського району Одещини спільна група оповіщення спільно з представниками Національної поліції зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.

"Під час перевірки було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження правопорушника до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад та завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям. Обох потерпілих госпіталізували у важкому стані",
Джерело: https://censor.net/ua/n4004446
21.05.2026 19:59
Кацапські боти і сцикуни---ваш вихід на сцену1
21.05.2026 20:04
 
 