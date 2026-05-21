Нападающий, ранивший военнослужащих ТЦК в Одесской области, взят под стражу, - Нацполиция
Суд поместил под стражу без права освобождения под залог мужчину, который 10 мая во время проверки документов ранил ножом двух военнослужащих ТЦК и СП в Одесской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины в ответ на запрос АрмияInform.
Детали нападения
10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой громады Подольского района Одесской области совместная группа оповещения совместно с представителями Национальной полиции остановила гражданина для проверки военно-учетных документов.
"В ходе проверки было установлено, что гражданин находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Во время сопровождения правонарушителя в ТЦК для оформления административных материалов гражданин совершил вооруженное нападение и нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим. Обоих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии", — напомнили в полиции.
Арест нападавшего
В Нацполиции отметили, что в тот же день по факту причинения телесных повреждений сотруднику четвертого отдела Подольского районного РТЦК и СП и препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины было начато досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.
- В связи с совершением уголовного преступления задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- 19 мая Любашевская окружная прокуратура Одесской области поручила дальнейшее расследование этого уголовного производства Управлению Службы безопасности Украины в Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пан корчить дурника ?
Працівники тцк святі і запросили чоловіка до себе до буса.
Він погодився.
Сів до них
Напав на них.
От просто так, взяв і напав.
То про який суд може йти мова? Він просто божевільний, бо немає ніякого причинно -наслідкового зв'язку.
Дайте йому папірець, що божевільний і хай іде з Богом.
"Під час перевірки було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час супроводження правопорушника до ТЦК для оформлення адміністративних матеріалів, громадянин вчинив збройний напад та завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям. Обох потерпілих госпіталізували у важкому стані",
Джерело: https://censor.net/ua/n4004446