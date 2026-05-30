На Харківщині чотирьом чоловікам повідомили про підозру за напад на військових ТЦК. ФОТОрепортаж

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК та СП у селищі Сахновщина. Під час конфлікту вони завдали тілесних ушкоджень та пошкодили службовий автомобіль.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі нападу на ТЦК в Сахновщині

  • 26 травня в селищі Сахновщина група оповіщення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки прибула до населеного пункту для виконання службових завдань.
  • Одразу після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень.
  • Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії.
  • Унаслідок протиправних дій військовослужбовці отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили всіх учасників події та затримали їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Конфлікт у Сахновщині: чоловіки побили військових і пошкодили авто ТЦК
Кому повідомлено про підозру

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Зокрема, 36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному чоловіку — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному чоловіку — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному фігуранту — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.

Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

+12
Не давай тцкунам можливості тебе бити! Не сци, не бігай від ТЦК, а добровільно запишись до ЗСУ.
показати весь коментар
30.05.2026 20:11 Відповісти
+7
і знову перші два коменти від провокаторів та ухилянтів.
показати весь коментар
30.05.2026 20:11 Відповісти
+6
ухилянта забули спитати. можеш купити і передати авто на ЗСУ і його поставлять на баланс
показати весь коментар
30.05.2026 20:12 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 20:11 Відповісти
А де я пишу, що потрібно з мене приклад брати? У тебе із зором погано, чи з головою? Я ж не скаржусь на ТЦК, що вони мене б'ють, це ж ви сцикуни-ухилянти скаржитесь. А я вам просто нагадую, що є місце, де ТЦК вас точно не дістане, і ви там можете від нього сховатися, це - ЗСУ.
показати весь коментар
30.05.2026 20:31 Відповісти
я взагалі то не ухилянт.
показати весь коментар
30.05.2026 20:34 Відповісти
А... Просто довб...б, який ухилянтів захищає? Нічого, буває...
показати весь коментар
30.05.2026 20:35 Відповісти
де я і кого захищав? цитату наведи
показати весь коментар
30.05.2026 20:36 Відповісти
Для отримання довідки напиши офіційне звернення.
показати весь коментар
30.05.2026 20:39 Відповісти
щось ти швидко всрався. був би ти поряд з нами, то або не був би таким борзим, або без зубів вже ходив би. ми з побратимами таких як ти бійців язиком - не любимо
показати весь коментар
30.05.2026 20:41 Відповісти
Якщо і твої "побратими" з такими ж мізками, як у тебе, це дуже прикро. Я, звичайно, поважаю воїнів ЗСУ, але щодо тебе окремо можу лише повторити, що ти, вибач, довб...б (при всій повазі до твого героїчного минулого, якщо ти не брешеш). Таке теж буває, і дуже часто.
показати весь коментар
30.05.2026 20:46 Відповісти
так з яких моїх слів ти зробив такий висновок? ти вже почав ляпати язиком, то поясни.
показати весь коментар
30.05.2026 20:47 Відповісти
Зі всього того, що ти написав, я зробив такий правильний висновок. Думаю, що тобі не тільки я про це казав.
показати весь коментар
30.05.2026 20:55 Відповісти
Навіть те, що ти двічі одне і те ж питання повторюєш, свідчить про твої обмежені розумові здібності.
показати весь коментар
30.05.2026 20:58 Відповісти
якщо ти два рази не можеш на просте питання відповісти, то це не я дурень. дай відповідь, ухилянтик
показати весь коментар
30.05.2026 21:02 Відповісти
Так собі у блокнотик і запиши, що "ухилянт два рази не може відповісти на просте питання". Ти ж - реальний довб...б! (Ще раз прошу пробачення за висловлювання факту, пов'язаного з тобою. Мені самому неприємно це константувати).
показати весь коментар
30.05.2026 21:07 Відповісти
коли до нас доєднаєшся, ухилєс?
показати весь коментар
30.05.2026 21:09 Відповісти
Ти там питав, чому я вважаю, що ти - дов...б? Та лише з одного цього твого коменту можна зробити такий висновок.
показати весь коментар
30.05.2026 21:13 Відповісти
думаєш тебе впн врятує? якщо ти з кацапії, то так, туди за тобою ніхто не поїде. може дрончиком пульнемо.
показати весь коментар
30.05.2026 21:15 Відповісти
Дивись комент вище.
показати весь коментар
30.05.2026 21:19 Відповісти
дивлюсь що ти не відповів коли ж ти сам мобілізуєшся.
показати весь коментар
30.05.2026 21:24 Відповісти
Тут непонятно, ТЦК це військові?, чі ловці людей.
показати весь коментар
30.05.2026 20:40 Відповісти
Ловці заблудших душ.
показати весь коментар
30.05.2026 20:56 Відповісти
А ти в якому окопі приписаний?
показати весь коментар
30.05.2026 21:25 Відповісти
Для розумово обмежених Вась-Пєть ще раз повторюю, моя персона у даному випадку не має жодного значення, на ТЦК я не скаржусь, і від ТЦК не бігаю.
показати весь коментар
30.05.2026 21:29 Відповісти
Отримав добову пайку тримай! Заслужив! придумай щось оригінальніше, і до речі дискримінація по імені це вже злочин , доня ти не знав?
показати весь коментар
30.05.2026 21:33 Відповісти
Так, не знав. Все, завтра піду здаватись поліції... А ти психіатру...
показати весь коментар
30.05.2026 21:37 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 20:12 Відповісти
Так, вже розібрались. Відповіли, що використання будь-яких автомобільних номерів не порушує жоден встановлений порядок
показати весь коментар
30.05.2026 20:14 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2026 20:11 Відповісти
Так вони ж у кацапсячих ботів отримують методички і гадять на всіх платформах. Пора вже за них братись, а то куди не зайди, кругом лайно ухилянтське воняє.
показати весь коментар
30.05.2026 20:24 Відповісти
бусічка, сиди собі в Польщі і сопи в дві дірочки. а якщо будеш хамити дядям в пікселі, то можеш дістати в рило.
показати весь коментар
30.05.2026 20:19 Відповісти
А як зветься те бидло яке ухиляється від служби. Ну приміром такі як ти здриснули в Польщу "на клубнику".
показати весь коментар
30.05.2026 20:26 Відповісти
ти ж теж не служиш і не служив.
показати весь коментар
30.05.2026 20:37 Відповісти
Я служив ще при совку. А зараз на службі у внуків поки діти мої на службі, хто де.
показати весь коментар
30.05.2026 20:42 Відповісти
зрозуміло все з тобою.
показати весь коментар
30.05.2026 20:43 Відповісти
та ти шо?) це ти собі сам таку мантру придумав чи кацапи в тєлєгє/тіктоке підказали?)
показати весь коментар
30.05.2026 20:28 Відповісти
А поляки часто кажуть-спєрдаляй з Польскі?Сидів би вже нишком на трускавках,бєженєц.
показати весь коментар
30.05.2026 20:25 Відповісти
прастітутка ти рублєвая) сиди і сопи, ще раз кажу.
показати весь коментар
30.05.2026 20:29 Відповісти
Cherepanov , ти щоразу з такими нервами коментуєш такі теми... таке враження, що це тобі кожен раз б'ють мордяку. Чи так і є?
показати весь коментар
30.05.2026 20:37 Відповісти
якби служив в ТЦК, то вже б парочку таких, як ти, от..издив)
показати весь коментар
30.05.2026 20:42 Відповісти
Ну тим більше не гавкай.Зараз в бан полетиш.Пшек недороблений.Ану скажи-W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
показати весь коментар
30.05.2026 20:36 Відповісти
12 років і на відбудову неньки України.
показати весь коментар
30.05.2026 20:37 Відповісти
Це ще квіточки. Найгірше для ТЦКунів ще попереду.
показати весь коментар
30.05.2026 21:12 Відповісти
Думаєш в жінок будуть перероблятися?😁
показати весь коментар
30.05.2026 21:27 Відповісти
Так працівники тцк то були чи військові?
показати весь коментар
30.05.2026 21:23 Відповісти
До речі а чому так не захищали тцк в минулих новинах? А тут відразу всі налетіли! Мабуть пообіцяли заплатити.
показати весь коментар
30.05.2026 21:34 Відповісти
 
 