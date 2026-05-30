На Харківщині чотирьом чоловікам повідомили про підозру за напад на військових ТЦК. ФОТОрепортаж

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК та СП у селищі Сахновщина. Під час конфлікту вони завдали тілесних ушкоджень та пошкодили службовий автомобіль.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі нападу на ТЦК в Сахновщині

26 травня в селищі Сахновщина група оповіщення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки прибула до населеного пункту для виконання службових завдань.

Одразу після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень.

Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії.

Унаслідок протиправних дій військовослужбовці отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили всіх учасників події та затримали їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.







Кому повідомлено про підозру

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Зокрема, 36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному чоловіку — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному чоловіку — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному фігуранту — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.

Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.





