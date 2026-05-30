На Харківщині чотирьом чоловікам повідомили про підозру за напад на військових ТЦК. ФОТОрепортаж
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам, які напали на військовослужбовців ТЦК та СП у селищі Сахновщина. Під час конфлікту вони завдали тілесних ушкоджень та пошкодили службовий автомобіль.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Харківській області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі нападу на ТЦК в Сахновщині
- 26 травня в селищі Сахновщина група оповіщення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки прибула до населеного пункту для виконання службових завдань.
- Одразу після прибуття між військовослужбовцями та групою місцевих жителів виник конфлікт. Чоловіки висловлювали погрози, а згодом вчинили напад на представників ТЦК та СП, завдавши їм тілесних ушкоджень.
- Попередньо встановлено, що один із фігурантів використовував металевий телескопічний кийок, яким пошкодив службовий автомобіль та завдав ударів потерпілим. Також під час конфлікту правопорушники застосували речовину сльозогінної та дратівливої дії.
- Унаслідок протиправних дій військовослужбовці отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
У ході проведення комплексу оперативно-розшукових та слідчих заходів поліцейські встановили всіх учасників події та затримали їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Кому повідомлено про підозру
Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Зокрема, 36-річному чоловіку інкримінують ч. 2 ст. 350 та ч. 2 ст. 296 КК України, 29-річному чоловіку — ч. 2 ст. 296 КК України, 34-річному чоловіку — ч. 2 ст. 350 КК України, ще одному 29-річному фігуранту — ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 350 КК України.
Санкції інкримінованих статей передбачають, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
