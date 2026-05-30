На Харьковщине четырем мужчинам сообщили о подозрении в нападении на военных ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении четырём мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК и СП в посёлке Сахновщина. В ходе конфликта они нанесли телесные повреждения и повредили служебный автомобиль.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали нападения на ТЦК в Сахновщине
- 26 мая в поселке Сахновщина группа оповещения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки прибыла в населенный пункт для выполнения служебных задач.
- Сразу после прибытия между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины высказывали угрозы, а впоследствии совершили нападение на представителей ТЦК и СП, нанеся им телесные повреждения.
- Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили вещество слезоточивого и раздражающего действия.
- Вследствие противоправных действий военнослужащие получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили всех участников происшествия и задержали их в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Кому сообщено о подозрении
На данный момент четырем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В частности, 36-летнему мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 296 УК Украины, 29-летнему мужчине — ч. 2 ст. 296 УК Украины, 34-летнему мужчине — ч. 2 ст. 350 УК Украины, еще одному 29-летнему фигуранту — ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 350 УК Украины.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
твої отмазки смішні і жалюгідні.
Всех трусов Герои погнали в первой линии наступления, и они полегли проложив им дорогу.
Потом в битвах пали сами Герои оставив после себя не потомство, а всего лишь былины.
А после эпичный битв со щелей вылезали ухилянты и тра... любили вдов Героев.
Так и развивалась наша цивилизация.
Греция развивалась не от Ахилла, Гектора, Патрокла и Париса (он пали под Троей), а от ухилянта Одиссея который всю (почти всю) войну прокантовался у Циклопа и разбирался с сернами
Це ще не кажучи як крадуть на схематозах з бюджета У ВІЙНУ. Із книги: нема гірше зрадника, ніж той хто краде у тилу!!! Всі тикають історією, то в ті ж війни за таке розстрілювали в перу чергу, але то не зручна правда. Жоден злодій бюджетних коштів навіть не сів на строк, багато спокійно виїхали, але то вже інша історія.
Гидко.
Якщо ці персони в одязі рибалок приїхали до села на отому всратому "опелі" без супроводу поліції, то цілком заслужено отримали по мордасам, бо нічим не відрізнялися від звичайних бандюків.
Цих так зв . " тцк" ніяк неможливо відрізняти від якихось терористів тому , що вони не мають ( і взагалі не можуть мати) якийсь посвідченяя державного зразка.