На Харьковщине четырем мужчинам сообщили о подозрении в нападении на военных ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении четырём мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК и СП в посёлке Сахновщина. В ходе конфликта они нанесли телесные повреждения и повредили служебный автомобиль.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Детали нападения на ТЦК в Сахновщине

  • 26 мая в поселке Сахновщина группа оповещения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки прибыла в населенный пункт для выполнения служебных задач.
  • Сразу после прибытия между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины высказывали угрозы, а впоследствии совершили нападение на представителей ТЦК и СП, нанеся им телесные повреждения.
  • Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили вещество слезоточивого и раздражающего действия.
  • Вследствие противоправных действий военнослужащие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили всех участников происшествия и задержали их в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Конфликт в Сахновщине: мужчины избили военных и повредили автомобиль ТЦК
Кому сообщено о подозрении

На данный момент четырем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В частности, 36-летнему мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 296 УК Украины, 29-летнему мужчине — ч. 2 ст. 296 УК Украины, 34-летнему мужчине — ч. 2 ст. 350 УК Украины, еще одному 29-летнему фигуранту — ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

подозрение ТЦК Харьковская область Берестинский район Сахновщина
Топ комментарии
+20
Тут непонятно, ТЦК це військові?, чі ловці людей.
30.05.2026 20:40 Ответить
+14
і знову перші два коменти від провокаторів та ухилянтів.
30.05.2026 20:11 Ответить
+12
ухилянта забули спитати. можеш купити і передати авто на ЗСУ і його поставлять на баланс
30.05.2026 20:12 Ответить
я взагалі то не ухилянт.
30.05.2026 20:34 Ответить
де я і кого захищав? цитату наведи
30.05.2026 20:36 Ответить
Для отримання довідки напиши офіційне звернення.
30.05.2026 20:39 Ответить
щось ти швидко всрався. був би ти поряд з нами, то або не був би таким борзим, або без зубів вже ходив би. ми з побратимами таких як ти бійців язиком - не любимо
30.05.2026 20:41 Ответить
Якщо і твої "побратими" з такими ж мізками, як у тебе, це дуже прикро. Я, звичайно, поважаю воїнів ЗСУ, але щодо тебе окремо можу лише повторити, що ти, вибач, довб...б (при всій повазі до твого героїчного минулого, якщо ти не брешеш). Таке теж буває, і дуже часто.
30.05.2026 20:46 Ответить
так з яких моїх слів ти зробив такий висновок? ти вже почав ляпати язиком, то поясни.
30.05.2026 20:47 Ответить
Зі всього того, що ти написав, я зробив такий правильний висновок. Думаю, що тобі не тільки я про це казав.
30.05.2026 20:55 Ответить
Навіть те, що ти двічі одне і те ж питання повторюєш, свідчить про твої обмежені розумові здібності.
30.05.2026 20:58 Ответить
якщо ти два рази не можеш на просте питання відповісти, то це не я дурень. дай відповідь, ухилянтик
30.05.2026 21:02 Ответить
Так собі у блокнотик і запиши, що "ухилянт два рази не може відповісти на просте питання". Ти ж - реальний довб...б! (Ще раз прошу пробачення за висловлювання факту, пов'язаного з тобою. Мені самому неприємно це константувати).
30.05.2026 21:07 Ответить
коли до нас доєднаєшся, ухилєс?
30.05.2026 21:09 Ответить
думаєш тебе впн врятує? якщо ти з кацапії, то так, туди за тобою ніхто не поїде. може дрончиком пульнемо.
30.05.2026 21:15 Ответить
Дивись комент вище.
30.05.2026 21:19 Ответить
До речі, теж хочу тебе спитати. Ти так до ТЦК погано ставишся тому, що тебе силою ТЦК мобілізував? Били? Знущались?
30.05.2026 21:48 Ответить
Агов, Максиме, ти куди подівся після мого незручного питання? Боляче згадувати зустріч з ТЦК, коли вони тебе з підвалу витягали, де ти ховався?
30.05.2026 22:30 Ответить
Тут непонятно, ТЦК це військові?, чі ловці людей.
30.05.2026 20:40 Ответить
Тцк це лайно що позорить форму.
31.05.2026 07:07 Ответить
Для розумово обмежених Вась-Пєть ще раз повторюю, моя персона у даному випадку не має жодного значення, на ТЦК я не скаржусь, і від ТЦК не бігаю.
30.05.2026 21:29 Ответить
Так, не знав. Все, завтра піду здаватись поліції... А ти психіатру...
30.05.2026 21:37 Ответить
ооо, знов набігли нафронтники ... ніяк не відпустить. Ось вчора була стаття і позавчора як тцк побили діючих війскових, як бусярять діючих війскових і т.д. Але "нафронт" це ігнорує. А ще є таке поняття як "Готтентотська мораль", або біполярни розлад, сам і іду, бо старе чи немочне, але інших пожену ... гарні нащадки дідів нквд, особливо часів Глодомору.
30.05.2026 22:56 Ответить
Так, у мене "біполярний розлад", мене саме через це і не мобілізують. Але це не знімає питання, чому ти, сцикун-ухилянт, ховаєшся від виконання свого громадянського обов'язку по захисту Батьківщини? Чому інші мають твою дупу захищати, поки ти ховаєшся під жіночою спідницею?
30.05.2026 23:10 Ответить
Ну якщо ти то визнав, то твої хворі тексти не мають ніякої юридичної сили. Будую новий будинок біля Києва депутату, то від нього маю бронь - шах і мат. А ще, то до 2014 я назбирав капітал і зможу взагалі без роботи сидіти мінімум 10 років. А про "громадянський обов'язок" я добре знаю, коли треба була операція і за яку я мусив брати кредит, щоб мені відремонтували тіло, бо державі я не був потрібен, так що про обов'язок то до чиновників, депутатів, суддів і т.д., які ховаються за папірцями.
01.06.2026 18:29 Ответить
Реєстрація: 24.05.2026 - прибігли боти на окладі, да ваша платівка вже жована 100500 разів, текст стандартний і гнилий, і нічого нового. Ну і добре, що ото коментарів, хоча не зрозуміло чи це добре для сайта. Із книги: нема гірше ворога, який вносить розкол в суспільство у тилу. То було вакцинований не вакцинований, зараз "ухилян" чи "не ухилянт". Хоча якщо по закону, то нема такого юридичного поняття як ухилянт, ніде в законі, це термін є клеймом і засобом приниження людей (практика совка), які думають головою і не голові коритися владі бачачи що влада творить. Більше людей не вийде, швидше влада зрозуміє, що треба таки щось думати, окрім як красти. Хоча вже знищили все так, що тільки питання як будуть вирулювати і за які гроші потім. Як виходили США з війни у В'єтнамі, то є статті і книги і то було м'яко кажучи тяжко і там просто купували ветеранів, щоб вони сиділи, а в Україні буде сотні тисяч ветеранів, які запитають у влади "ЗА ЩО ВОЮВАВ", коли влада буде творити, і вихід з війни буде ... да наразі ніхто в світі не знає який буде вихід після такої тяжкої війни для України і для раші, а що буде дуже тяжко - це факт.
01.06.2026 18:38 Ответить
ухилянта забули спитати. можеш купити і передати авто на ЗСУ і його поставлять на баланс
30.05.2026 20:12 Ответить
і знову перші два коменти від провокаторів та ухилянтів.
30.05.2026 20:11 Ответить
Так вони ж у кацапсячих ботів отримують методички і гадять на всіх платформах. Пора вже за них братись, а то куди не зайди, кругом лайно ухилянтське воняє.
30.05.2026 20:24 Ответить
бусічка, сиди собі в Польщі і сопи в дві дірочки. а якщо будеш хамити дядям в пікселі, то можеш дістати в рило.
30.05.2026 20:19 Ответить
А як зветься те бидло яке ухиляється від служби. Ну приміром такі як ти здриснули в Польщу "на клубнику".
30.05.2026 20:26 Ответить
ти ж теж не служиш і не служив.
30.05.2026 20:37 Ответить
Я служив ще при совку. А зараз на службі у внуків поки діти мої на службі, хто де.
30.05.2026 20:42 Ответить
зрозуміло все з тобою.
30.05.2026 20:43 Ответить
А то, що буде?
31.05.2026 08:32 Ответить
Ти Грицю трішки примітивний в логіці. Якби так звані "ухилянти" не вели себе так, як ведуть себе зараз (а йшли до м'ясника сирського безропотно на безглуздий штурм замінованих посадок), то вже буи б всі убиті. А так ще живі і приносять податки з яких тобі платять пенсію і військовим виплати. Сьогодні кількісний стан "ресурсу" не грає таку роль, як технологічний.
31.05.2026 08:38 Ответить
Які податки?! Ті хто ухиляється в своїй масі десь працюють без оформлення і ніяких податків не платять, а в кращому випадку на мінімалку. А ти не думав, що тим хто зараз воює треба дати перепочити? А тих кого призовуть треба ще підготувати, а це час.
31.05.2026 09:40 Ответить
ухилянт олекса вигадує нові отмазки своєї ссикливості. тут тобі і "м'ясник сирський" і "пенсії та виплати" і інша діч. олесічка (бо на чоловіка ти не тянеш), твоїх податків не вистачить не те, шо на виплати, а навіть на просту снарягу, так шо знімай бігуді, шо ти собі накрутила.
твої отмазки смішні і жалюгідні.
31.05.2026 09:45 Ответить
Для того, щоб зараз отримувати пенсію я 40 років працював та платив податки. Коли я працював, комусь з моїх податків йшло на пенсію, а хто зараз платить в майбутньому буде отримувати з податків наступного покоління. Так, що це устрій держави. Може трохи недолугий, але в нас іншого немає.
31.05.2026 10:12 Ответить
та ти шо?) це ти собі сам таку мантру придумав чи кацапи в тєлєгє/тіктоке підказали?)
30.05.2026 20:28 Ответить
Я тут бачу "бойового" антошу, який направо і наліво роздає "отримання в рило". Ти, що не знаєш, що піксель це не є оцінка порядочності. Є військові, яким я допомагаю адресно, а є злодії, корупціонери, зрадники, вбивці і садисти. Так, що на твоїх дядь в пікселі, є інші дяді в пікселі. А ТЦКа не є військовими, а в своїй більшості злочинці, з якими після війни буде розбиратися Трибунал за їх злочини.
31.05.2026 08:44 Ответить
ану, озвучь своїх "дядєй в піксєлі") бригада, батальон?) можн, це мої сусіди, то я в них спитаю, шо це за олеся шумейко такая борза.
31.05.2026 09:47 Ответить
А поляки часто кажуть-спєрдаляй з Польскі?Сидів би вже нишком на трускавках,бєженєц.
30.05.2026 20:25 Ответить
прастітутка ти рублєвая) сиди і сопи, ще раз кажу.
30.05.2026 20:29 Ответить
Cherepanov , ти щоразу з такими нервами коментуєш такі теми... таке враження, що це тобі кожен раз б'ють мордяку. Чи так і є?
30.05.2026 20:37 Ответить
якби служив в ТЦК, то вже б парочку таких, як ти, от..издив)
30.05.2026 20:42 Ответить
А не думаєш, що можеш отримати в є..бло в отвєтку? Піз...доватєль ти наш.
31.05.2026 08:30 Ответить
Ну тим більше не гавкай.Зараз в бан полетиш.Пшек недороблений.Ану скажи-W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.
30.05.2026 20:36 Ответить
12 років і на відбудову неньки України.
30.05.2026 20:37 Ответить
Ти маєш там різни х міндічив, єрмаків, які розікрали на трильойони і ці кошти могли б спасти життя сотням тисяч українців. Чи знову винні робітники і селяни?
31.05.2026 08:29 Ответить
Правильно! Дати по рогам та конфіскувати майно дрищів на користь ЗСУ! Запакувати і на фронт, якщо такі войовничі!
30.05.2026 21:54 Ответить
І що це дасть, вони повернуться і будуть шукати потім "пакувальщиків", от тільки вони матимуть атрибути ЗСУ. Ніщо людина не пам'ятає так довго як ПОМСТУ, особливо коли це зробили свої - це із книги, і потім дуже багатьох тцк будуть вишукувати і життя їм не дадуть, бо на фон ПТСР це відчуття кратно збільшиться і люди будуть шукати цілі - це все є в книгах і статтях.
30.05.2026 22:58 Ответить
То може їх нагородити "За збереження дупи"? Премію виписати ухилянтам-зрадникам?
31.05.2026 01:22 Ответить
Ухилянт зрадник - высшая ступень развития человечества. Все мы своими жизнями обязаны ухилянтам.
Всех трусов Герои погнали в первой линии наступления, и они полегли проложив им дорогу.
Потом в битвах пали сами Герои оставив после себя не потомство, а всего лишь былины.
А после эпичный битв со щелей вылезали ухилянты и тра... любили вдов Героев.
Так и развивалась наша цивилизация.
Греция развивалась не от Ахилла, Гектора, Патрокла и Париса (он пали под Троей), а от ухилянта Одиссея который всю (почти всю) войну прокантовался у Циклопа и разбирался с сернами
31.05.2026 07:45 Ответить
Сергій #609833 , і знову за рибу гроші). Та почни з себе, он з Cherepanov , Піталов #581675 , Грицько Злий....... Ви ж такі самі ухилянти, тільки з тією різницею, що маніакально горлаєте, щоб хапали усіх крім вас, бо що? Правильно, ви паталогічні сцикуняки.
31.05.2026 12:55 Ответить
"ухилянтам-зрадникам" ... ну то вони собі премії регулярно виписують, вони поробили собі броні, а далі виписують собі премії. Чиновники, судді, прокурори і т.д., які в держави взяли найбільше, то наразі вони інших зробили "ухиянтами", а собі поробили броні і живуть краще життя. Ой, знову не зручна історія.

Це ще не кажучи як крадуть на схематозах з бюджета У ВІЙНУ. Із книги: нема гірше зрадника, ніж той хто краде у тилу!!! Всі тикають історією, то в ті ж війни за таке розстрілювали в перу чергу, але то не зручна правда. Жоден злодій бюджетних коштів навіть не сів на строк, багато спокійно виїхали, але то вже інша історія.
01.06.2026 13:00 Ответить
Ти можеш відкривати рот тільки проти простих людей, а проти злодіїв, еорупціонерів єрмаків язик в дупу запихнув.
31.05.2026 08:25 Ответить
О, дрищ, ниючий за ухилєсів, пояснює свою дрищавість єрмачиним кодлом🤣 Коли єрмака посадять, чим будеш прикриватись?
31.05.2026 09:25 Ответить
Їпать, скіки в темі тилових щурів.
Гидко.
30.05.2026 23:40 Ответить
Ага, це точно і гидко. Так тут усі "тилові щури" Чи ти хочеш сказати, що пишеш з Малої Токмачки
31.05.2026 13:17 Ответить
ТЦК, це не військові. То є незаконне угруповання бкз повноважень. Одним словом тітушки. Не ******* ротом.
31.05.2026 07:16 Ответить
В ТЦК входять особи невідомого походження. Тут влада збирає весь зброд з України. Це легко визначається по їх злочинних діях. Якщо якісь особи діють по закону, то для чого їм одякагати маски, без шевронів, не представляються, вже не говорячи про їх протиправні, злочинні дії, яких в Україні зафіксовано десятки. а той сотні тисяч.
31.05.2026 08:23 Ответить
Не дуже зрозуміло які "саме службові завдання" виконували співробітники ТЦК без супроводу поліції, і з якої причини ті завдання так збурили місцеве населення.
31.05.2026 08:54 Ответить
84 коментаря, і перше запитання по суті)
Якщо ці персони в одязі рибалок приїхали до села на отому всратому "опелі" без супроводу поліції, то цілком заслужено отримали по мордасам, бо нічим не відрізнялися від звичайних бандюків.
31.05.2026 09:27 Ответить
Люди подумали ,що цї так зв "тцк" російська діверсіонна группа . І дали відсіч.
Цих так зв . " тцк" ніяк неможливо відрізняти від якихось терористів тому , що вони не мають ( і взагалі не можуть мати) якийсь посвідченяя державного зразка.
31.05.2026 09:47 Ответить
Та всі знають хто такі Тцкашники без поліції, через те є ця новина
31.05.2026 12:33 Ответить
 
 