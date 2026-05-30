На Харьковщине четырем мужчинам сообщили о подозрении в нападении на военных ТЦК. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении четырём мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК и СП в посёлке Сахновщина. В ходе конфликта они нанесли телесные повреждения и повредили служебный автомобиль.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Детали нападения на ТЦК в Сахновщине

26 мая в поселке Сахновщина группа оповещения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки прибыла в населенный пункт для выполнения служебных задач.

Сразу после прибытия между военнослужащими и группой местных жителей возник конфликт. Мужчины высказывали угрозы, а впоследствии совершили нападение на представителей ТЦК и СП, нанеся им телесные повреждения.

Предварительно установлено, что один из фигурантов использовал металлическую телескопическую дубинку, которой повредил служебный автомобиль и нанес удары потерпевшим. Также во время конфликта правонарушители применили вещество слезоточивого и раздражающего действия.

Вследствие противоправных действий военнослужащие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий полицейские установили всех участников происшествия и задержали их в порядке, предусмотренном действующим законодательством.







Кому сообщено о подозрении

На данный момент четырем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. В частности, 36-летнему мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 350 и ч. 2 ст. 296 УК Украины, 29-летнему мужчине — ч. 2 ст. 296 УК Украины, 34-летнему мужчине — ч. 2 ст. 350 УК Украины, еще одному 29-летнему фигуранту — ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 350 УК Украины.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.





