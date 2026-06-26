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Новости Нападение на ТЦК
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Мужчина напал с ножом на группу оповещения ТЦК: один из военных погиб, другой ранен

Мужчина напал на военных ТЦК в Харькове: есть погибший

В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению. Один из военнослужащих погиб, другой получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"После того как старший группы оповещения - военнослужащий Вооруженных Сил Украины - представился гражданину, тот внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож.

В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одному из них сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш сослуживец скончался от многочисленных ножевых ранений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после нападения злоумышленник скрылся и в настоящее время находится в розыске.

"Правоохранительные органы принимают меры по установлению местонахождения нападавшего и привлечению его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего военнослужащего", - подытожили в ТЦК.

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нападение (2299) убийство (6530) Харьков (7924) ТЦК (1172) Харьковская область (2836) Харьковский район (953)
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Топ комментарии
+23
Відео з бодікамери буде, щоб країна побачила морду вбивці і його щвидше затримали?
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26.06.2026 09:08 Ответить
+18
Зараз ухилярви наригають що мудель просто не хотів воювати в Скелі за Міндіча під командуванням Сирка на Курському напрямку.
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26.06.2026 09:11 Ответить
+17
як би це перший раз, а це вже система.
може, не з того кінця проблема?
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26.06.2026 09:08 Ответить

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