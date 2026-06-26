Мужчина напал с ножом на группу оповещения ТЦК: один из военных погиб, другой ранен
В Харькове мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению. Один из военнослужащих погиб, другой получил ранения.
Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
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"После того как старший группы оповещения - военнослужащий Вооруженных Сил Украины - представился гражданину, тот внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож.
В результате нападения двое военнослужащих получили ранения. Одному из них сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Жизнь другого военнослужащего, к сожалению, спасти не удалось: несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, наш сослуживец скончался от многочисленных ножевых ранений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после нападения злоумышленник скрылся и в настоящее время находится в розыске.
"Правоохранительные органы принимают меры по установлению местонахождения нападавшего и привлечению его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего военнослужащего", - подытожили в ТЦК.
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