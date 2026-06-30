Отец-одиночка из Кривого Рога отправлен в воинскую часть, отсрочки у него не было, — Днепропетровский ОТЦК

Днепропетровский областной ТЦК и СП отреагировали на скандал, связанный с принудительной мобилизацией 34-летнего отца-одиночки 5-летней дочери. По версии военных, гражданин предоставил документы на отсрочку с несоответствиями, а сам факт расторжения брака не доказывает самостоятельного воспитания ребенка.

Об этом говорится в сообщении терцентра, сообщает Цензор.НЕТ.

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Получение отсрочки

По данным ТЦК, 34-летний гражданин длительное время не имел официально оформленного права на освобождение от призыва. 8 июня 2026 года ему была официально направлена повестка с требованием явиться 18 июня в Покровско-Терновский районный ТЦК г. Кривой Рог, однако мужчина в назначенное время не прибыл.

Вместо посещения ТЦК на следующий день, 19 июня, военнообязанный через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) направил заявление на получение отсрочки.

"К заявлению он приложил решение Саксаганского районного суда города Кривого Рога от 3 июля 2025 года, согласно которому судом было принято решение о расторжении его брака, определено место жительства малолетней дочери вместе с ее отцом и установлен факт нахождения несовершеннолетнего ребенка на иждивении. Вопрос, почему гражданин не предоставил решение суда от 3 июля 2025 года вплоть до 19 июня 2026 года, остается открытым", — отмечается в заявлении ведомства.

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Обвинения в несоответствиях и позиция ТЦК относительно роли матери

В Днепропетровском ОТЦК подчеркнули, что судебное решение об определении места проживания ребенка действительно является законным основанием для отсрочки, однако в этом конкретном случае государственная база данных выдала иные сведения, чем документы мужчины.

"Важно отметить, что после проверки решения суда через ЦНАП абзац "установлен факт пребывания несовершеннолетнего ребенка на иждивении" отсутствовал. Решением Саксаганского суда по делу № 212/5012/24 было решено исключительно: "Расторгнуть брак; после расторжения брака фамилию оставить прежней…", а факт содержания ребенка на иждивении в решении отсутствует. Таким образом, учитывая расхождения, комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, представители терцентра высказали свою позицию относительно статуса одиноких родителей после развода:

"Подчеркиваем, что факт расторжения брака между мужем и женой не подтверждает того факта, что военнообязанный самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка, рожденного в браке с бывшей женой. То есть мать, так же как и отец, может и должна воспитывать их общего ребенка".

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Что с мужчиной?

Учитывая выявленные факты, 29 июня 2026 года группа оповещения задержала мужчину как нарушителя правил учета и доставила в Покровско-Терновский ТЦК.

Комиссией ВЛК он был признан годным к военной службе, мобилизован и направлен в воинскую часть, добавил терцентр.

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