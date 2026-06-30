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Новости Нарушения во время мобилизации
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Лубинец отреагировал на мобилизацию отца-одиночки из Кривого Рога: направлены запросы в ТЦК и органы власти

В Кривом Роге задержали отца-одиночку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о мобилизации 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь. Региональная команда омбудсмена уже направила официальные запросы 

Об этом Лубинец сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция омбудсмена

Он напомнил, что в момент, когда мужчину забрали, ребенок находился в детском саду - и фактически остался без единого взрослого рядом.

По имеющейся информации, мужчина дважды обращался с просьбой об отсрочке, но получил отказ.

"Я уже поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства этой ситуации. Региональная команда уже направила официальные запросы в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также в исполнительные комитеты Терновского и Покровского районных советов в городе", - отметил Лубинец.

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Что нужно немедленно выяснить:

  • законность мобилизации мужчины;
  • информацию об обстоятельствах, при которых 5-летний ребенок остался без родительской опеки, а также о действиях органов власти по обеспечению его прав и безопасности.

"В центре таких историй всегда должна быть не процедура и не формальность. Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в ТЦК забрали отца-одиночку: 5-летняя девочка осталась в детском саду и находится под опекой заведующей.

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Автор: 

мобилизация (3110) Лубинец Дмитрий (603) ТЦК (1177)
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Топ комментарии
+8
Пізно всрався лубінець, він вже мабуть на бзвп
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30.06.2026 15:07 Ответить
+7
Головные,щоб Стерненко не призвали! Що тоді без нього буде?? Хто порадить Мирському,як воювати??? А тих батьків - одинаків...кому вони потрібні....та їх діти теж
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30.06.2026 15:13 Ответить
+6
на собранные народом деньги.
Неизвестно по какой цене за штуку и остались ли еще деньги.
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30.06.2026 15:19 Ответить

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