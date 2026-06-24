Возможные пытки военных в "Скале": мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправляется на проверку

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пытки и доведение до самоубийства

По словам Лубинца, в Офис омбудсмена поступила тревожная информация, требующая немедленного процессуального вмешательства правоохранительных органов. Жалобы и сообщения касаются внутренней ситуации в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В частности, речь идет о:

Предполагаемое применение физических пыток и психологического насилия в отношении бойцов;

Незаконное обустройство закрытых мест лишения свободы на территории подразделения;

Факты систематического давления, которые могли привести к доведению действующих военнослужащих до самоубийства.

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"Я не оставляю это без внимания. Моя позиция — четкая: любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и требуют немедленной реакции. Поэтому я срочно обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование", — подчеркнул Лубинец.

Беседа с Сырским

По словам омбудсмена, он также провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским — именно ему непосредственно подчиняется 425-й полк. Лубинец поблагодарил его "за оперативную реакцию", поскольку Военная служба правопорядка, мол, уже работает над выяснением обстоятельств.

"Уже завтра [25 июня] мониторинговая группа Офиса омбудсмена отправляется на место для проведения проверки. Я получил заверения в полном содействии ее работе как независимой мониторинговой группе. Ни один факт возможного нарушения прав человека не должен оставаться без надлежащей правовой оценки!" — добавил Лубинец.

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О чем говорится в материале "Бабеля"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

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