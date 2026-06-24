ГБР проверяет факты, обнародованные в СМИ, относительно небоевых смертей в штурмовом полку "Скала"
Государственное бюро расследований систематически реагирует на информацию о возможных нарушениях прав военнослужащих и злоупотреблениях служебным положением в воинских формированиях. Каждое такое сообщение подлежит тщательной проверке в рамках действующего законодательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Начато досудебное расследование
Как отмечается, сотрудники ГБР начали досудебное расследование по фактам, обнародованным в средствах массовой информации, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".
В публикации приведена информация о вероятном применении насилия, превышении служебных полномочий и других возможных нарушениях со стороны отдельных должностных лиц подразделения.
С целью проверки изложенных сведений следователи ГБР внесли соответствующие данные в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
Проводится комплекс процессуальных действий
В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление объективной картины событий, проверку достоверности обнародованных фактов, а также выяснение всех обстоятельств, изложенных в журналистском материале.
По результатам расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям всех лиц, причастность которых к возможным правонарушениям будет установлена.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
- Ранее издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.
- В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием.
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