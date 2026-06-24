ДБР перевіряє факти, оприлюднені у ЗМІ щодо небойових смертей у штурмовому полку "Скеля"
Державне бюро розслідувань системно реагує на інформацію про можливі порушення прав військовослужбовців та зловживання службовим становищем у військових формуваннях. Кожне таке повідомлення підлягає ретельній перевірці в межах чинного законодавства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Розпочато досудове розслідування
Як зазначається, працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у засобах масової інформації щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку "Скеля".
У публікації наведено інформацію про ймовірне застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих службових осіб підрозділу.
З метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
Проводиться комплекс процесуальних дій
Наразі проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з'ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі.
За результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
- Раніше видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого - пневмонія.
- Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством.
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