Полк "Скеля" заперечив побиття 5 військових, які померли після мобілізації: кажуть, що один впав з сосни, інші мали хвороби

У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" оприлюднили заяву у відповідь на публікацію "Суспільного" щодо загибелі п'ятьох бійців, які померли незадовго після мобілізації. У полку запевнили, що зацікавлені у повному й об'єктивному розслідуванні кожного випадку, для чого вже співпрацюють із правоохоронцями.

Про це йдеться у заяві полку, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У "Скелі" зауважили, що командування полку зацікавлене у повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців.

Нагадаємо, у березні п'ятеро нових мобілізованих із Івано-Франківщини померли менш ніж за 2 тижні після мобілізації, писало "Суспільне". Йдеться про Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильцева та Віталія Карата. Родичі стверджували, що військових били.

Командування надало роз'яснення щодо кожного згаданого у журналістському розслідуванні випадків, зазначивши, що більшість із них пов'язані зі складним медичним станом бійців та прихованими патологіями, які не виявила ВЛК.

Деталі щодо кожного військовослужбовця:

Ярослав Мокрій. За даними його сестри, боєць мав слабке здоров'я. У "Скелі" ж кажуть, що причиною смерті стала прихована патологія, не виявлена на ВЛК: хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень.

Жінка стверджувала, що Ярослав мав проблеми з легенями й до мобілізації служив у ТЦК. Брат, за її словами, зателефонував на Viber з невідомого номера її чоловіку й у короткій розмові, "ніби хтось стояв біля нього", сказав, щоб родичі не хвилювалися. Невдовзі він помер.

У "Скелі" стверджують, що інший військовий — Петро Данильцев — помер від "схованої патології, якої не було виявлено при проходженні ВЛК, а саме: гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу".

Василь Войчук. У матеріалі ЗМІ родичі згадували про можливе побиття та "зміщений череп". У полку повідомили, що слідчі органи провели перевірку і, за попередніми даними, тілесних ушкоджень не виявили. Офіційна причина смерті: епієма плеври зліва та гостра легенево-серцева недостатність (також прихована патологія).

Родина Віталія Карата стверджувала, що вони не знали, де він перебуває. Невдовзі чоловік вийшов на зв’язок і сказав, що потрапив саме в цей полк, хоч навіть не проходив ВЛК. Також, за словами його сестри, військовий казав, що його постійно били. Невдовзі він помер.

У "Скелі" ж кажуть, що Віталій Карат під час проходження служби намагався скоїти СЗЧ. За їхніми словами, під час пошуку військового його виявили "високо на сосні".

"Після спілкування вирішив спуститися, але впав з неї. Далі під час рентгену у нього було виявлено перелом двох ребер та пневмонія, через що був госпіталізований до лікарні у Павлограді. Що з ним сталось надалі у медичному закладі уточнюється у взаємодії з відповідною установою. Причина смерті: недокрів'я органів, переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом", - йдеться у заяві полку.

Василь Цюрко. Помер внаслідок гострої серцево-судинної недостатності та атеросклеротичної хвороби серця. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство — стандартна процедура у разі раптової смерті).

Сестра Василя Цюрка сказала "Суспільному", що її брат не виходив на зв’язок, а згодом повідомив, що його били. Йому надіслали речі й телефон після того, як дізналися, що він служить у "Скелі". Невдовзі жінка зателефонувала до нього, але слухавку взяв інший чоловік, який сказав, що чоловік "ще два дні буде в карцері".

Через два дні, за словами сестри, родина отримала звістку про те, що Василь помер шість днів тому — тобто ще до розмови. У поліції Дніпропетровської області заявили, що смерть чоловіка розслідують як убивство.

У командуванні 425-го ОШП "Скеля" підсумували, що розуміють суспільний резонанс, тому залишаються відкритими для медіа, готові надавати перевірену інформацію та всебічно сприяти перевіркам, про результати яких інформуватимуть суспільство.





