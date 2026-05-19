3 302 57

Полк "Скеля" заперечив побиття 5 військових, які померли після мобілізації: кажуть, що один впав з сосни, інші мали хвороби

У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" оприлюднили заяву у відповідь на публікацію "Суспільного" щодо загибелі п'ятьох бійців, які померли незадовго після мобілізації. У полку запевнили, що зацікавлені у повному й об'єктивному розслідуванні кожного випадку, для чого вже співпрацюють із правоохоронцями.

Що відомо?

У "Скелі" зауважили, що командування полку зацікавлене у повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців.

  • Нагадаємо, у березні п'ятеро нових мобілізованих із Івано-Франківщини померли менш ніж за 2 тижні після мобілізації, писало "Суспільне". Йдеться про Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильцева та Віталія Карата. Родичі стверджували, що військових били.

Командування надало роз'яснення щодо кожного згаданого у журналістському розслідуванні випадків, зазначивши, що більшість із них пов'язані зі складним медичним станом бійців та прихованими патологіями, які не виявила ВЛК.

Деталі щодо кожного військовослужбовця:

  • Ярослав Мокрій. За даними його сестри, боєць мав слабке здоров'я. У "Скелі" ж кажуть, що причиною смерті стала прихована патологія, не виявлена на ВЛК: хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень.

Жінка стверджувала, що Ярослав мав проблеми з легенями й до мобілізації служив у ТЦК. Брат, за її словами, зателефонував на Viber з невідомого номера її чоловіку й у короткій розмові, "ніби хтось стояв біля нього", сказав, щоб родичі не хвилювалися. Невдовзі він помер.

У "Скелі" стверджують, що інший військовий — Петро Данильцев — помер від "схованої патології, якої не було виявлено при проходженні ВЛК, а саме: гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу".

  • Василь Войчук. У матеріалі ЗМІ родичі згадували про можливе побиття та "зміщений череп". У полку повідомили, що слідчі органи провели перевірку і, за попередніми даними, тілесних ушкоджень не виявили. Офіційна причина смерті: епієма плеври зліва та гостра легенево-серцева недостатність (також прихована патологія).

Родина Віталія Карата стверджувала, що вони не знали, де він перебуває. Невдовзі чоловік вийшов на зв’язок і сказав, що потрапив саме в цей полк, хоч навіть не проходив ВЛК. Також, за словами його сестри, військовий казав, що його постійно били. Невдовзі він помер.

У "Скелі" ж кажуть, що Віталій Карат під час проходження служби намагався скоїти СЗЧ. За їхніми словами, під час пошуку військового його виявили "високо на сосні".

"Після спілкування вирішив спуститися, але впав з неї. Далі під час рентгену у нього було виявлено перелом двох ребер та пневмонія, через що був госпіталізований до лікарні у Павлограді. Що з ним сталось надалі у медичному закладі уточнюється у взаємодії з відповідною установою. Причина смерті: недокрів'я органів, переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом", - йдеться у заяві полку.

Василь Цюрко. Помер внаслідок гострої серцево-судинної недостатності та атеросклеротичної хвороби серця. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство — стандартна процедура у разі раптової смерті).

Сестра Василя Цюрка сказала "Суспільному", що її брат не виходив на зв’язок, а згодом повідомив, що його били. Йому надіслали речі й телефон після того, як дізналися, що він служить у "Скелі". Невдовзі жінка зателефонувала до нього, але слухавку взяв інший чоловік, який сказав, що чоловік "ще два дні буде в карцері".

Через два дні, за словами сестри, родина отримала звістку про те, що Василь помер шість днів тому — тобто ще до розмови. У поліції Дніпропетровської області заявили, що смерть чоловіка розслідують як убивство.

У командуванні 425-го ОШП "Скеля" підсумували, що розуміють суспільний резонанс, тому залишаються відкритими для медіа, готові надавати перевірену інформацію та всебічно сприяти перевіркам, про результати яких інформуватимуть суспільство.

Полк Скеля про смерті військових
Автор: 

смерть (6734) військово-лікарська комісія (256) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (57)
Топ коментарі
+24
"гостра легенево-серцева недостатність" это прихована патологія???
"хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень" не виявлена на ВЛК???
"гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу" это скрытая патология???
На какого долб..ба этот бред рассчитан? Я не кардиолог и не пульмонолог, но максимум 1 минута на каждого при осмотре, и общая картина состояния организма без обследования и анализов примерно будет ясна. С "сосны упал" тоже скрытая патология, не выявленная ВЛК? Пи..расы.
19.05.2026 20:33 Відповісти
+23
Нагадаємо, у березні п'ятеро нових мобілізованих із Івано-Франківщини https://suspilne.media/ivano-frankivsk/1291683-vijskovosluzbovci-425-polku-skela/#main_content померли менш ніж за 2 тижні після мобілізації...

Мало схоже на звичайний збіг, що просто "померли" мобілізовані і всі з однієї області Західної України протягом одного місяця в одній військовії частині.
19.05.2026 20:27 Відповісти
+22
Впав з сосни???Оригінально!!
19.05.2026 20:22 Відповісти
Брехуни і зрадники, розпустити оті всі скелі щоб не паплюжили чест ьвійська!
19.05.2026 20:21 Відповісти
а хто будет стоять насмерть пока генштаб рисует новые карты более выгодных тактических позицый? скэля то скэля...
19.05.2026 20:37 Відповісти
"один впав з сосни"

19.05.2026 20:22 Відповісти
Лучше попой об сосну, чем пойти служить в Десну.
Таке прислів'я колись було
19.05.2026 21:20 Відповісти
Впав з сосни???Оригінально!!
упал с высоты это отмазка которая еще от совка пошла...
19.05.2026 20:26 Відповісти
Щось не те.
19.05.2026 20:24 Відповісти
завжди в армії причиною смерті було "упал с лєстніци"
19.05.2026 21:06 Відповісти
Лєз па лєстніце, а упал с драбіни
19.05.2026 21:19 Відповісти
Впав з сосни і помер від пневмонії.
19.05.2026 20:25 Відповісти
Хабадний геноцид, він такий. Хоть паржом на шашликах
19.05.2026 20:25 Відповісти
навіть не треба самим робити, шабесгої за гроші все зроблять. це пісєц
19.05.2026 20:34 Відповісти
Спеціально не дали нам за 30 років середній клас в країні сформувати.
19.05.2026 20:37 Відповісти
"Впав з сосни"-дивлячись на числені забої та синці мабуть не один раз залазив та падав...
19.05.2026 20:26 Відповісти
чуток знаю за эту скелю туда самый биомусор брали вич, наркоманы и прочие конченные те кто воевать не хотели с порога лупили
19.05.2026 20:29 Відповісти
Этим подонкам уже лень даже правдоподобные отмазки придумывать. Это ж такая классическая бычка - "да, это *******, ну а **** вы сделаете, лохи, терпите". То есть, они граждан Украины даже людьми не считают.
19.05.2026 20:39 Відповісти
Навіть, якщо відкинути всю цю муйню відмазок, ВЛК роблять на "відвали". Бо щоб реально більш менш здорові попадали до армії, треба робити ще мінімум УЗД внутрішніх органів - в першу чергу сердця та доплерографію судин та вен. Бо можуть нєжанчики постійно траплятись.

Наприклад у 70-80х УЗД сердця немовлям не робили. А ЕКГ порок не показувало. От й люди можуть мати тепер купу проблем..
19.05.2026 21:03 Відповісти
Не просто УЗД, а "під навантаженням".
19.05.2026 21:36 Відповісти
вони самі себе повбивали ?
19.05.2026 20:33 Відповісти
Зрадники у погонах замість системної роботи з трансформації війська впроваджують кацапські середньовічні методи.
19.05.2026 20:34 Відповісти
«Скала» - це початкова назва. Підрозділ був створений у 2022 році як добровольчий батальйон розвідки. Своє ім'я він отримав безпосередньо від позивного свого засновника і командира - Юрія Гаркавого (позивний «Скала», у січні 2025 року отримав звання Героя України).
«Скеля» - офіційна ******* назва. Наприкінці 2024 - на початку 2025 року батальйон масштабували до рівня повноцінного штурмового полку. Влітку 2025 року назву підрозділу офіційно змінили зі «Скала» на літературний український варіант - «Скеля».
19.05.2026 20:36 Відповісти
Зараз там під 10 000. "Пожежники Сирського" але якщо ти не відірваний на всю голову штурмовик, то туди краще не потраляти
19.05.2026 21:01 Відповісти
Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов'язки"

Джерело: https://censor.net/ua/v3611196
19.05.2026 20:36 Відповісти
Жесть , самі себе перевірили тихенько сліди злочину приховали, і набрехали що три короба
19.05.2026 20:38 Відповісти
А командир Скелі написав заяву щодо скоєння злочину членами ВЛК, які свідомо і умисно хворих визнали здоровими, відправляючі їх на вірну смерть до першого навантаження у війську?????? Якщо ні то чому? Це ж Скелєю виявлений злочин????
19.05.2026 20:38 Відповісти
100%
більшість із них пов'язані зі складним медичним станом бійців та прихованими патологіями, які не виявила ВЛК. Джерело: https://censor.net/ua/n4004055
- це означає , що проти лікарів ВЛК вже порушено КК , правда ?
19.05.2026 21:19 Відповісти
Тепер без варіантів, так і буде, бо командування Скелі зробили офіційне повідомлення про злочинскоєнийчленами ВЛК. Сподіваюсь ДБР, ОГП, МВС вже почали розлідування.
19.05.2026 21:32 Відповісти
Скоро дізнаємось ... але певен на 100% , що результат буде нульовий - нікого не посадять !
19.05.2026 21:34 Відповісти
Я навіть сперечатися не буду, на тільки все з законністю кепсько(
Але це все має всі підстави перерости в ще більшу загрозу - народний гнів, який не так просто потім остудити. Оце тривожно(
Не розумію чому не діяти по закону🤔
19.05.2026 21:40 Відповісти
Це якийсь лютий штрафбат
19.05.2026 20:40 Відповісти
Хуже.
19.05.2026 20:43 Відповісти
Так і є. Туди всіх СЗЧ зараз відправляють доречі. Ну і на війні по іншому небуває. Когось же треба кидати в штурма практично без шансів. ССОшники занадто дорогі для цього (та й не їх задача) , а добровольців штурмовиків камікадзе вже немає як в 22му.
19.05.2026 20:58 Відповісти
хуже фашистов. людей пытают в этой скэле
19.05.2026 20:43 Відповісти
Там ще інші в реанімації лежать,як пишуть.А счогодні бачив відео побиття з 28 бригади.
19.05.2026 20:44 Відповісти
Зельоні теж, всі як один, кажуть про необхідність викорінити корупцію, та проведення реформ для вступу в ЄС, та НАТО. І що? Вірить хтось?
19.05.2026 20:46 Відповісти
Впав з сосни і помер від гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу та хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень при існуючий хворобі гостра легенево-серцева недостатністІ.

іншим.....
іншим.....

https://censor.net/ua/news/4003923/shabunin-zavershuye-slujbu-v-zsu-prychyna-vtrata-zoru-ta-rishennya-vlk
19.05.2026 21:12 Відповісти
Для ВЛК будь яка хвороба виліковна...за п'ять хвилин поки висновок пишуть.
19.05.2026 21:33 Відповісти
Ви ж бачилли,як по голові недавно копали.Відео побиттів спливе дуже багато.
19.05.2026 20:46 Відповісти
Той,що з сосни впав, ще й мабуть разів з 10 так зробив зі слів свідків?
19.05.2026 20:47 Відповісти
То може пора оті ВЛК за отакі про*оби в діагнозах якось наказувати!
19.05.2026 20:47 Відповісти
Владі покуй ВЛК,як і бусифікація.Головне поставки ресурсу,ще наловлять.
19.05.2026 20:52 Відповісти
Нічого не буде і ніхто пальцем не пошевелить, поки один хтось не зайде з автоматом в приміщення ВЛК і всіх тварюк в гівно перемеле
19.05.2026 21:10 Відповісти
...з сосною, дуже правдоподібно, а інші четверо, за проходження ВЛК, мабуть гроші платили?
19.05.2026 20:48 Відповісти
Навпаки, не мали гроші аби підтвердити свої захворювання.
19.05.2026 21:35 Відповісти
тцк-уни тепер будуть з собою дуб возити )) "впав з дуба і дав дуба" - запатентують за собою!
19.05.2026 20:53 Відповісти
Офіцери скалою лякають рядових, це все що вам потрібно знати про цей штрафбат.
19.05.2026 20:54 Відповісти
Вже і бурятами якось незручно лякати
19.05.2026 20:54 Відповісти
ГОСТРА серцева і легенева недостатності не можуть перебігати приховано. Так звана "атеросклеротична хвороба серця" є майже в усіх чоловіків, кому 40 + років, і у жінок 50 + років, вона може перейти в "гострий", але це має вже іншій діагноз , наприклад, -інфаркт міокарда, який на розтині видно і дослівно записується в посмертному епикрізі, або свідоцтві про смерть.
В запис "атеросклеротична хвороба серця" - це не про що, тому що в більшості живих є атеросклероз судин після 40 років .
19.05.2026 20:57 Відповісти
Ага. Один заліз на сосну і впав головою вниз і шию зламав. Інші захворіли простудою і чхали що аж печінка і нирки відвалилися, а один кашлянув що череп тріснув. Тварі брехливі. І головне нікому нічого не докажеш тому що кругова порука. Як сказав один зайомий лікар, зверху прийшла рознарядка що всі здорові і жодних лікарняних довідок і історій захворювань нікому не видавати. Ось і йди після цього в армію
19.05.2026 21:08 Відповісти
На сосну вилізти практично нереально.
19.05.2026 21:18 Відповісти
І чому ж це так багато людей уникають мобілізації і чому ж так багато випадків сзч, хер знає чому. Скоро не буде кому майно олігархів захищати і європу до речі теж
19.05.2026 21:20 Відповісти
А чого саме з сосни а не наприклад з яблуні, чи берези?
19.05.2026 21:28 Відповісти
 
 