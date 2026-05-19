Полк "Скеля" заперечив побиття 5 військових, які померли після мобілізації: кажуть, що один впав з сосни, інші мали хвороби
У 425 окремому штурмовому полку "Скеля" оприлюднили заяву у відповідь на публікацію "Суспільного" щодо загибелі п'ятьох бійців, які померли незадовго після мобілізації. У полку запевнили, що зацікавлені у повному й об'єктивному розслідуванні кожного випадку, для чого вже співпрацюють із правоохоронцями.
Про це йдеться у заяві полку, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У "Скелі" зауважили, що командування полку зацікавлене у повному, об’єктивному та неупередженому з’ясуванні причин кожного випадку смерті військовослужбовців.
- Нагадаємо, у березні п'ятеро нових мобілізованих із Івано-Франківщини померли менш ніж за 2 тижні після мобілізації, писало "Суспільне". Йдеться про Василя Войчука, Василя Цюрка, Ярослава Мокрія, Петра Данильцева та Віталія Карата. Родичі стверджували, що військових били.
Командування надало роз'яснення щодо кожного згаданого у журналістському розслідуванні випадків, зазначивши, що більшість із них пов'язані зі складним медичним станом бійців та прихованими патологіями, які не виявила ВЛК.
Деталі щодо кожного військовослужбовця:
- Ярослав Мокрій. За даними його сестри, боєць мав слабке здоров'я. У "Скелі" ж кажуть, що причиною смерті стала прихована патологія, не виявлена на ВЛК: хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень.
Жінка стверджувала, що Ярослав мав проблеми з легенями й до мобілізації служив у ТЦК. Брат, за її словами, зателефонував на Viber з невідомого номера її чоловіку й у короткій розмові, "ніби хтось стояв біля нього", сказав, щоб родичі не хвилювалися. Невдовзі він помер.
У "Скелі" стверджують, що інший військовий — Петро Данильцев — помер від "схованої патології, якої не було виявлено при проходженні ВЛК, а саме: гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу".
- Василь Войчук. У матеріалі ЗМІ родичі згадували про можливе побиття та "зміщений череп". У полку повідомили, що слідчі органи провели перевірку і, за попередніми даними, тілесних ушкоджень не виявили. Офіційна причина смерті: епієма плеври зліва та гостра легенево-серцева недостатність (також прихована патологія).
Родина Віталія Карата стверджувала, що вони не знали, де він перебуває. Невдовзі чоловік вийшов на зв’язок і сказав, що потрапив саме в цей полк, хоч навіть не проходив ВЛК. Також, за словами його сестри, військовий казав, що його постійно били. Невдовзі він помер.
У "Скелі" ж кажуть, що Віталій Карат під час проходження служби намагався скоїти СЗЧ. За їхніми словами, під час пошуку військового його виявили "високо на сосні".
"Після спілкування вирішив спуститися, але впав з неї. Далі під час рентгену у нього було виявлено перелом двох ребер та пневмонія, через що був госпіталізований до лікарні у Павлограді. Що з ним сталось надалі у медичному закладі уточнюється у взаємодії з відповідною установою. Причина смерті: недокрів'я органів, переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, ушкодження внаслідок контакту з тупим предметом", - йдеться у заяві полку.
Василь Цюрко. Помер внаслідок гострої серцево-судинної недостатності та атеросклеротичної хвороби серця. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство — стандартна процедура у разі раптової смерті).
Сестра Василя Цюрка сказала "Суспільному", що її брат не виходив на зв’язок, а згодом повідомив, що його били. Йому надіслали речі й телефон після того, як дізналися, що він служить у "Скелі". Невдовзі жінка зателефонувала до нього, але слухавку взяв інший чоловік, який сказав, що чоловік "ще два дні буде в карцері".
Через два дні, за словами сестри, родина отримала звістку про те, що Василь помер шість днів тому — тобто ще до розмови. У поліції Дніпропетровської області заявили, що смерть чоловіка розслідують як убивство.
У командуванні 425-го ОШП "Скеля" підсумували, що розуміють суспільний резонанс, тому залишаються відкритими для медіа, готові надавати перевірену інформацію та всебічно сприяти перевіркам, про результати яких інформуватимуть суспільство.
Таке прислів'я колись було
Мало схоже на звичайний збіг, що просто "померли" мобілізовані і всі з однієї області Західної України протягом одного місяця в одній військовії частині.
"хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень" не виявлена на ВЛК???
"гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу" это скрытая патология???
На какого долб..ба этот бред рассчитан? Я не кардиолог и не пульмонолог, но максимум 1 минута на каждого при осмотре, и общая картина состояния организма без обследования и анализов примерно будет ясна. С "сосны упал" тоже скрытая патология, не выявленная ВЛК? Пи..расы.
Наприклад у 70-80х УЗД сердця немовлям не робили. А ЕКГ порок не показувало. От й люди можуть мати тепер купу проблем..
«Скеля» - офіційна ******* назва. Наприкінці 2024 - на початку 2025 року батальйон масштабували до рівня повноцінного штурмового полку. Влітку 2025 року назву підрозділу офіційно змінили зі «Скала» на літературний український варіант - «Скеля».
- це означає , що проти лікарів ВЛК вже порушено КК , правда ?
Але це все має всі підстави перерости в ще більшу загрозу - народний гнів, який не так просто потім остудити. Оце тривожно(
Не розумію чому не діяти по закону🤔
В запис "атеросклеротична хвороба серця" - це не про що, тому що в більшості живих є атеросклероз судин після 40 років .