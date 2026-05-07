Побиття бійця 155 бригади: полк "Скеля" відхрещується від військового, якого затримало ДБР

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував розслідування щодо побиття військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади, яке раніше опублікувало медіа "Слідство.Інфо". Журналісти заявили, що затриманим за побиття бійця є солдат "Скелі" на позивний Карабас.

Про це йдеться в офіційній заяві полку, передає Цензор.НЕТ.

Скеля про побиття

Там заявили, що інформація про нібито причетність до інциденту військовослужбовця 425-го полку "Скеля" "не відповідає фактичним даним".

За даними полку, потерпілий справді раніше проходив службу у "Скелі", однак фігурант побиття на момент інциденту вже служив у 210-му окремому батальйоні безпілотних систем.

У заяві зазначається, що це підтверджується витягом із наказу військової частини — згідно з ним, військовослужбовець проходить службу у 210-му батальйоні з 1 червня 2025 року.

У 425-му полку також наголосили, що "Скеля", 155-та бригада та 210-й батальйон є окремими військовими частинами.

"425 полк "СКЕЛЯ", 155 бригада та 210 батальйон – є трьома окремими військовими частинами.

Водночас наголошуємо: незалежно від місця служби причетних осіб, сам факт побиття військовослужбовця потребує повного та об’єктивного розслідування. Командири всіх трьох військових частин мають спільну позицію, яку вже неодноразово озвучували: побиття військовослужбовців, приниження честі та гідності є неприйнятним для українського війська. Це б’є по довірі, по згуртованості, по боєздатності", -йдеться у заяві.

У полку додали, що командування всіх трьох військових частин співпрацює з правоохоронцями для встановлення всіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про побиття?

Журналісти видання "Слідство.Інфо" із посиланням на джерела у правоохоронних органах та ЗСУ заявили, що затриманий є військовим 425 окремого штурмового полку "Скеля". У 2024 році 210 батальйон називали прикомандированим до "Скелі", інструктори 425 ОШП проводили навчання для бійців батальйону.

Постраждалий військовий, Сергій Маленко, був мобілізований до "Скелі" 31 грудня 2025 року, а 2 березня його перевели в 155 бригаду — про це журналістам "Слідства.Інфо" розповіла його сестра Марина. За словами жінки, учасники конфлікту "всі знайомі, вони всі разом служать".

Пресофіцер 155 ОМБр також сказав "Слідству.Інфо", що нападник не є військовим цієї бригади. На запитання, чи є він військовим полку "Скеля", він також відповів: "Ні".

