Побиття бійця 155 бригади: полк "Скеля" відхрещується від військового, якого затримало ДБР

Військовий побив побратима під час шикування: що відомо?

425-й окремий штурмовий полк "Скеля" прокоментував розслідування щодо побиття військовослужбовця 155-ї окремої механізованої бригади, яке раніше опублікувало медіа "Слідство.Інфо". Журналісти заявили, що затриманим за побиття бійця є солдат "Скелі" на позивний Карабас.

Про це йдеться в офіційній заяві полку, передає Цензор.НЕТ.

Скеля про побиття

Там заявили, що інформація про нібито причетність до інциденту військовослужбовця 425-го полку "Скеля" "не відповідає фактичним даним".

За даними полку, потерпілий справді раніше проходив службу у "Скелі", однак фігурант побиття на момент інциденту вже служив у 210-му окремому батальйоні безпілотних систем.

У заяві зазначається, що це підтверджується витягом із наказу військової частини — згідно з ним, військовослужбовець проходить службу у 210-му батальйоні з 1 червня 2025 року.

У 425-му полку також наголосили, що "Скеля", 155-та бригада та 210-й батальйон є окремими військовими частинами.

"425 полк "СКЕЛЯ", 155 бригада та 210 батальйон – є трьома окремими військовими частинами.
Водночас наголошуємо: незалежно від місця служби причетних осіб, сам факт побиття військовослужбовця потребує повного та об’єктивного розслідування. Командири всіх трьох військових частин мають спільну позицію, яку вже неодноразово озвучували: побиття військовослужбовців, приниження честі та гідності є неприйнятним для українського війська. Це б’є по довірі, по згуртованості, по боєздатності", -йдеться у заяві.

У полку додали, що командування всіх трьох військових частин співпрацює з правоохоронцями для встановлення всіх обставин інциденту та притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про побиття?

Журналісти видання "Слідство.Інфо" із посиланням на джерела у правоохоронних органах та ЗСУ заявили, що затриманий є військовим 425 окремого штурмового полку "Скеля". У 2024 році 210 батальйон називали прикомандированим до "Скелі", інструктори 425 ОШП проводили навчання для бійців батальйону.

  • Постраждалий військовий, Сергій Маленко, був мобілізований до "Скелі" 31 грудня 2025 року, а 2 березня його перевели в 155 бригаду — про це журналістам "Слідства.Інфо" розповіла його сестра Марина. За словами жінки, учасники конфлікту "всі знайомі, вони всі разом служать".

Пресофіцер 155 ОМБр також сказав "Слідству.Інфо", що нападник не є військовим цієї бригади. На запитання, чи є він військовим полку "Скеля", він також відповів: "Ні".

07.05.2026 18:59 Відповісти
07.05.2026 19:08 Відповісти
07.05.2026 19:35 Відповісти
Я не я и лошадь не моя...
07.05.2026 18:55 Відповісти
Звичайно. Це ж зразковий підрозділ ім. Сирського
07.05.2026 18:59 Відповісти
м`ясника сирського
07.05.2026 19:56 Відповісти
Тепер просто не будуть таке фільмувати на телефон та виклодати у мережу
07.05.2026 18:58 Відповісти
Такого багато.
Просто рідко випливає!!
Ті хто в темі розуміють що це скандал і розголос. Але збочинці і гоарта не може не знімати - типу для себе, щоб в курілці потім поржати з дегенератами-колегами
07.05.2026 22:33 Відповісти
Поступово все перетворюється на балаган.
07.05.2026 19:08 Відповісти
На 95квартал...
07.05.2026 19:35 Відповісти
«В шумном балагане любят собираться

Жулики, бандиты, воры всех мастей.

Кто пришел напиться, кто пришел подраться,

Кто пришел послушать свежих новостей.» ©

08.05.2026 00:24 Відповісти
Какой-то образцовый бардак раскрывается,все включают режим хитрожопости.
07.05.2026 19:08 Відповісти
Це все кацапське іпсо ,зняте на окупованій території кацапськими акторами одягнутими в форму ЗСУ.
07.05.2026 19:12 Відповісти
нє, ну от абсолютно впевнений, що зараз відхрещуююся" від "ще вчора, за власгним бажанням,...." все оптом керівництво "скеля", помінявше партбілєти, ще в "ніч довгих обмєнів партбілєтов на хрестіки", як символа віри, в який то там вид комміортодоксального вирію, і саме в ніч з 19-го на 21-ше серпня 1991- го року! "коли сирський ще був малєнький, с кудрявой головой, ....." ))
07.05.2026 19:29 Відповісти
Звільнився за 5 хвилин до затримання?
07.05.2026 19:39 Відповісти
Невже серед тих,кого він "вишикував" не було хоч би двох,щоб піскочили та замаслали так,щоб впізнати було неможливо?((((
07.05.2026 19:42 Відповісти
Знач це робиться по волі командуючого чи командира частини!!! Це точно не підор з "дідовщини" а офіцерня
07.05.2026 22:31 Відповісти
Боятся. Они там, и осведомлены больше чем мы, чего там творится и какие порядки. Нагупали, к примеру, они этого урода, потом по официальной версии свалили ночью в СЗЧ, а в реале их тела прикопали бы в ближайшем лесочке. И все в мармеладе и ничего не докажешь.
07.05.2026 22:40 Відповісти
І почалася гра у пінг-понг.
07.05.2026 19:53 Відповісти
М'ясокомбінат імені сирка
07.05.2026 19:53 Відповісти
Пройде ще кілька неділь і сам мёясник сирський скаже, що це московське ІПСО.
07.05.2026 19:54 Відповісти
шоб ніхто не втік, їх полігон замінований по периметру. і це не іпсо
07.05.2026 20:15 Відповісти
Дроны тож патрулируют. Может побитый фак дрону показал, вот оператор дрона и обиделся.
07.05.2026 22:27 Відповісти
а) Офіцерня заперечує, хуцпує, *************
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..

По моєму це схема яка працює щоразу...
07.05.2026 22:29 Відповісти
 
 