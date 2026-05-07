Избиение бойца 155-й бригады: полк "Скала" открещивается от военного, задержанного ГБР

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал расследование по факту избиения военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады, о котором ранее сообщило СМИ "Слідство.Інфо". Журналисты заявили, что задержанным за избиение бойца является солдат "Скалы" с позывным Карабас.

Об этом говорится в официальном заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.

"Скала" об избиении

Там заявили, что информация о якобы причастности к инциденту военнослужащего 425-го полка "Скала" "не соответствует фактическим данным".

По данным полка, потерпевший действительно ранее проходил службу в "Скале", однако фигурант избиения на момент инцидента уже служил в 210-м отдельном батальоне беспилотных систем.

В заявлении отмечается, что это подтверждается выпиской из приказа воинской части — согласно ему, военнослужащий проходит службу в 210-м батальоне с 1 июня 2025 года.

В 425-м полку также подчеркнули, что "Скала", 155-я бригада и 210-й батальон являются отдельными воинскими частями.

"425 полк "СКАЛА", 155 бригада и 210 батальон – это три отдельные воинские части.

Вместе с тем подчеркиваем: независимо от места службы причастных лиц, сам факт избиения военнослужащего требует полного и объективного расследования. Командиры всех трех воинских частей придерживаются общей позиции, которую уже неоднократно озвучивали: избиение военнослужащих, унижение чести и достоинства неприемлемо для украинской армии. Это подрывает доверие, сплоченность и боеспособность", – говорится в заявлении.

В полку добавили, что командование всех трех воинских частей сотрудничает с правоохранителями для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Что известно об избиении?

Журналисты издания "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и ВСУ заявили, что задержанный является военнослужащим 425 отдельного штурмового полка "Скала". В 2024 году 210-й батальон называли прикомандированным к "Скале", инструкторы 425 ОШП проводили обучение для бойцов батальона.

Пострадавший военный, Сергей Маленко, был мобилизован в "Скалу" 31 декабря 2025 года, а 2 марта его перевели в 155-ю бригаду — об этом журналистам "Следства.Инфо" рассказала его сестра Марина. По словам женщины, участники конфликта "все знакомы, они все вместе служат".

Пресс-офицер 155 ОМБр также сказал "Слідству.Інфо", что нападавший не является военнослужащим этой бригады. На вопрос, является ли он военнослужащим полка "Скала", он также ответил: "Нет".

