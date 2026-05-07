6 356 23

Избиение бойца 155-й бригады: полк "Скала" открещивается от военного, задержанного ГБР

Военный избил сослуживца во время построения: что известно?

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал расследование по факту избиения военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады, о котором ранее сообщило СМИ "Слідство.Інфо". Журналисты заявили, что задержанным за избиение бойца является солдат "Скалы" с позывным Карабас.

Об этом говорится в официальном заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.

"Скала" об избиении

Там заявили, что информация о якобы причастности к инциденту военнослужащего 425-го полка "Скала" "не соответствует фактическим данным".

По данным полка, потерпевший действительно ранее проходил службу в "Скале", однако фигурант избиения на момент инцидента уже служил в 210-м отдельном батальоне беспилотных систем.

В заявлении отмечается, что это подтверждается выпиской из приказа воинской части — согласно ему, военнослужащий проходит службу в 210-м батальоне с 1 июня 2025 года.

В 425-м полку также подчеркнули, что "Скала", 155-я бригада и 210-й батальон являются отдельными воинскими частями.

"425 полк "СКАЛА", 155 бригада и 210 батальон – это три отдельные воинские части.
Вместе с тем подчеркиваем: независимо от места службы причастных лиц, сам факт избиения военнослужащего требует полного и объективного расследования. Командиры всех трех воинских частей придерживаются общей позиции, которую уже неоднократно озвучивали: избиение военнослужащих, унижение чести и достоинства неприемлемо для украинской армии. Это подрывает доверие, сплоченность и боеспособность", – говорится в заявлении.

В полку добавили, что командование всех трех воинских частей сотрудничает с правоохранителями для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.

Что известно об избиении?

Журналисты издания "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и ВСУ заявили, что задержанный является военнослужащим 425 отдельного штурмового полка "Скала". В 2024 году 210-й батальон называли прикомандированным к "Скале", инструкторы 425 ОШП проводили обучение для бойцов батальона.

  • Пострадавший военный, Сергей Маленко, был мобилизован в "Скалу" 31 декабря 2025 года, а 2 марта его перевели в 155-ю бригаду — об этом журналистам "Следства.Инфо" рассказала его сестра Марина. По словам женщины, участники конфликта "все знакомы, они все вместе служат".

Пресс-офицер 155 ОМБр также сказал "Слідству.Інфо", что нападавший не является военнослужащим этой бригады. На вопрос, является ли он военнослужащим полка "Скала", он также ответил: "Нет".

Топ комментарии
Звичайно. Це ж зразковий підрозділ ім. Сирського
07.05.2026 18:59 Ответить
Поступово все перетворюється на балаган.
07.05.2026 19:08 Ответить
На 95квартал...
07.05.2026 19:35 Ответить
Я не я и лошадь не моя...
07.05.2026 18:55 Ответить
м`ясника сирського
07.05.2026 19:56 Ответить
Тепер просто не будуть таке фільмувати на телефон та виклодати у мережу
07.05.2026 18:58 Ответить
Такого багато.
Просто рідко випливає!!
Ті хто в темі розуміють що це скандал і розголос. Але збочинці і гоарта не може не знімати - типу для себе, щоб в курілці потім поржати з дегенератами-колегами
07.05.2026 22:33 Ответить
«В шумном балагане любят собираться

Жулики, бандиты, воры всех мастей.

Кто пришел напиться, кто пришел подраться,

Кто пришел послушать свежих новостей.» ©

08.05.2026 00:24 Ответить
Какой-то образцовый бардак раскрывается,все включают режим хитрожопости.
07.05.2026 19:08 Ответить
Це все кацапське іпсо ,зняте на окупованій території кацапськими акторами одягнутими в форму ЗСУ.
07.05.2026 19:12 Ответить
нє, ну от абсолютно впевнений, що зараз відхрещуююся" від "ще вчора, за власгним бажанням,...." все оптом керівництво "скеля", помінявше партбілєти, ще в "ніч довгих обмєнів партбілєтов на хрестіки", як символа віри, в який то там вид комміортодоксального вирію, і саме в ніч з 19-го на 21-ше серпня 1991- го року! "коли сирський ще був малєнький, с кудрявой головой, ....." ))
07.05.2026 19:29 Ответить
Звільнився за 5 хвилин до затримання?
07.05.2026 19:39 Ответить
Невже серед тих,кого він "вишикував" не було хоч би двох,щоб піскочили та замаслали так,щоб впізнати було неможливо?((((
07.05.2026 19:42 Ответить
Знач це робиться по волі командуючого чи командира частини!!! Це точно не підор з "дідовщини" а офіцерня
07.05.2026 22:31 Ответить
Боятся. Они там, и осведомлены больше чем мы, чего там творится и какие порядки. Нагупали, к примеру, они этого урода, потом по официальной версии свалили ночью в СЗЧ, а в реале их тела прикопали бы в ближайшем лесочке. И все в мармеладе и ничего не докажешь.
07.05.2026 22:40 Ответить
І почалася гра у пінг-понг.
07.05.2026 19:53 Ответить
М'ясокомбінат імені сирка
07.05.2026 19:53 Ответить
Пройде ще кілька неділь і сам мёясник сирський скаже, що це московське ІПСО.
07.05.2026 19:54 Ответить
шоб ніхто не втік, їх полігон замінований по периметру. і це не іпсо
07.05.2026 20:15 Ответить
Дроны тож патрулируют. Может побитый фак дрону показал, вот оператор дрона и обиделся.
07.05.2026 22:27 Ответить
а) Офіцерня заперечує, хуцпує, *************
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..

По моєму це схема яка працює щоразу...
07.05.2026 22:29 Ответить
 
 