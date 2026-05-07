Избиение бойца 155-й бригады: полк "Скала" открещивается от военного, задержанного ГБР
425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал расследование по факту избиения военнослужащего 155-й отдельной механизированной бригады, о котором ранее сообщило СМИ "Слідство.Інфо". Журналисты заявили, что задержанным за избиение бойца является солдат "Скалы" с позывным Карабас.
Об этом говорится в официальном заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.
"Скала" об избиении
Там заявили, что информация о якобы причастности к инциденту военнослужащего 425-го полка "Скала" "не соответствует фактическим данным".
По данным полка, потерпевший действительно ранее проходил службу в "Скале", однако фигурант избиения на момент инцидента уже служил в 210-м отдельном батальоне беспилотных систем.
В заявлении отмечается, что это подтверждается выпиской из приказа воинской части — согласно ему, военнослужащий проходит службу в 210-м батальоне с 1 июня 2025 года.
В 425-м полку также подчеркнули, что "Скала", 155-я бригада и 210-й батальон являются отдельными воинскими частями.
"425 полк "СКАЛА", 155 бригада и 210 батальон – это три отдельные воинские части.
Вместе с тем подчеркиваем: независимо от места службы причастных лиц, сам факт избиения военнослужащего требует полного и объективного расследования. Командиры всех трех воинских частей придерживаются общей позиции, которую уже неоднократно озвучивали: избиение военнослужащих, унижение чести и достоинства неприемлемо для украинской армии. Это подрывает доверие, сплоченность и боеспособность", – говорится в заявлении.
В полку добавили, что командование всех трех воинских частей сотрудничает с правоохранителями для установления всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.
Что известно об избиении?
Журналисты издания "Слідство.Інфо" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и ВСУ заявили, что задержанный является военнослужащим 425 отдельного штурмового полка "Скала". В 2024 году 210-й батальон называли прикомандированным к "Скале", инструкторы 425 ОШП проводили обучение для бойцов батальона.
- Пострадавший военный, Сергей Маленко, был мобилизован в "Скалу" 31 декабря 2025 года, а 2 марта его перевели в 155-ю бригаду — об этом журналистам "Следства.Инфо" рассказала его сестра Марина. По словам женщины, участники конфликта "все знакомы, они все вместе служат".
Пресс-офицер 155 ОМБр также сказал "Слідству.Інфо", что нападавший не является военнослужащим этой бригады. На вопрос, является ли он военнослужащим полка "Скала", он также ответил: "Нет".
Просто рідко випливає!!
Ті хто в темі розуміють що це скандал і розголос. Але збочинці і гоарта не може не знімати - типу для себе, щоб в курілці потім поржати з дегенератами-колегами
Жулики, бандиты, воры всех мастей.
Кто пришел напиться, кто пришел подраться,
Кто пришел послушать свежих новостей.» ©
б) випливають відоси та нові свідчення людей.
в) русня і її боти торжествують: ще на один пункт знижено планку довіри до Армії та "крмандуючого" та отакої офіцерні..
По моєму це схема яка працює щоразу...