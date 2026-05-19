Полк "Скала" опроверг избиение 5 военных, умерших после мобилизации: говорят, что один упал с сосны, у других были заболевания

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" обнародовали заявление в ответ на публикацию "Суспільного" о гибели пяти бойцов, скончавшихся вскоре после мобилизации. В полку заверили, что заинтересованы в полном и объективном расследовании каждого случая, для чего уже сотрудничают с правоохранительными органами.

В "Скале" отметили, что командование полка заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном выяснении причин каждого случая смерти военнослужащих.

  • Напомним, в марте пятеро новых мобилизованных из Ивано-Франковской области умерли менее чем через 2 недели после мобилизации, писало "Суспільне". Речь идет о Василии Войчуке, Василии Цюрко, Ярославе Мокрие, Петре Данильцеве и Виталии Карате. Родственники утверждали, что военных избивали.

Командование предоставило разъяснения по каждому упомянутому в журналистском расследовании случаю, отметив, что большинство из них связаны со сложным медицинским состоянием бойцов и скрытыми патологиями, которые не выявила ВЛК.

Детали по каждому военнослужащему:

  • Ярослав Мокрий. По данным его сестры, боец имел слабое здоровье. В "Скале" же говорят, что причиной смерти стала скрытая патология, не выявленная на ВЛК: хроническая легочная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких.

Женщина утверждала, что у Ярослава были проблемы с легкими и до мобилизации он служил в ТЦК. Брат, по ее словам, позвонил по Viber с неизвестного номера ее мужу и в коротком разговоре, "будто кто-то стоял рядом с ним", сказал, чтобы родственники не волновались. Вскоре он умер.

В "Скале" утверждают, что другой военный — Петр Данильцев— умер от "скрытой патологии, которая не была выявлена при прохождении ВЛК, а именно: острой сердечной недостаточности, атеросклеротического кардиосклероза".

  • Василий Войчук. В материале СМИ родственники упоминали о возможном избиении и "смещении черепа". В полку сообщили, что следственные органы провели проверку и, по предварительным данным, телесных повреждений не обнаружили. Официальная причина смерти: эпима плевры слева и острая легочно-сердечная недостаточность (также скрытая патология).

Семья Виталия Карата утверждала, что они не знали, где он находится. Вскоре мужчина вышел на связь и сказал, что попал именно в этот полк, хотя даже не проходил ВЛК. Также, по словам его сестры, военный говорил, что его постоянно били. Вскоре он умер.

В "Скале" же говорят, что Виталий Карат во время прохождения службы пытался совершить самоубийство. По их словам, во время поиска военного его обнаружили "высоко на сосне".

"После общения решил спуститься, но упал с нее. Далее во время рентгена у него были обнаружены перелом двух ребер и пневмония, из-за чего он был госпитализирован в больницу в Павлограде. Что с ним произошло в дальнейшем в медицинском учреждении, уточняется во взаимодействии с соответствующим учреждением. Причина смерти: кровотечение в органах, переломы ребер, закрытая тупая травма грудной клетки, повреждения вследствие контакта с тупым предметом", — говорится в заявлении полка.

Василий Цюрко. Умер вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности и атеросклеротической болезни сердца. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство — стандартная процедура в случае внезапной смерти).

Сестра Василия Цюрко сказала "Суспільному", что ее брат не выходил на связь, а позже сообщил, что его избивали. Ему прислали вещи и телефон после того, как узнали, что он служит в "Скале". Вскоре женщина позвонила ему, но трубку взял другой мужчина, который сказал, что ее брат "еще два дня будет в карцере".

Через два дня, по словам сестры, семья получила известие о том, что Василий умер шесть дней назад — то есть еще до разговора. В полиции Днепропетровской области заявили, что смерть мужчины расследуют как убийство.

В командовании 425-го ОШП "Скала" подытожили, что понимают общественный резонанс, поэтому остаются открытыми для СМИ, готовы предоставлять проверенную информацию и всесторонне содействовать проверкам, о результатах которых будут информировать общество.

Нагадаємо, у березні п'ятеро нових мобілізованих із Івано-Франківщини https://suspilne.media/ivano-frankivsk/1291683-vijskovosluzbovci-425-polku-skela/#main_content померли менш ніж за 2 тижні після мобілізації...

Мало схоже на звичайний збіг, що просто "померли" мобілізовані і всі з однієї області Західної України протягом одного місяця в одній військовії частині.
19.05.2026 20:27
Впав з сосни???Оригінально!!
19.05.2026 20:22
"гостра легенево-серцева недостатність" это прихована патологія???
"хронічна легенева недостатність та хронічна обструктивна хвороба легень" не виявлена на ВЛК???
"гострої серцевої недостатності, атеросклеротичного кардіосклерозу" это скрытая патология???
На какого долб..ба этот бред рассчитан? Я не кардиолог и не пульмонолог, но максимум 1 минута на каждого при осмотре, и общая картина состояния организма без обследования и анализов примерно будет ясна. С "сосны упал" тоже скрытая патология, не выявленная ВЛК? Пи..расы.
19.05.2026 20:33
Брехуни і зрадники, розпустити оті всі скелі щоб не паплюжили чест ьвійська!
19.05.2026 20:21
а хто будет стоять насмерть пока генштаб рисует новые карты более выгодных тактических позицый? скэля то скэля...
19.05.2026 20:37
"один впав з сосни"

19.05.2026 20:22
19.05.2026 20:22
упал с высоты это отмазка которая еще от совка пошла...
19.05.2026 20:26
Щось не те.
19.05.2026 20:24
Впав з сосни і помер від пневмонії.
19.05.2026 20:25
Хабадний геноцид, він такий. Хоть паржом на шашликах
19.05.2026 20:25
навіть не треба самим робити, шабесгої за гроші все зроблять. це пісєц
19.05.2026 20:34
Спеціально не дали нам за 30 років середній клас в країні сформувати.
19.05.2026 20:37
"Впав з сосни"-дивлячись на числені забої та синці мабуть не один раз залазив та падав...
19.05.2026 20:26
19.05.2026 20:27
чуток знаю за эту скелю туда самый биомусор брали вич, наркоманы и прочие конченные те кто воевать не хотели с порога лупили
19.05.2026 20:29
На какого долб..ба этот бред рассчитан? Я не кардиолог и не пульмонолог, но максимум 1 минута на каждого при осмотре, и общая картина состояния организма без обследования и анализов примерно будет ясна. С "сосны упал" тоже скрытая патология, не выявленная ВЛК? Пи..расы.
19.05.2026 20:33
Этим подонкам уже лень даже правдоподобные отмазки придумывать. Это ж такая классическая бычка - "да, это *******, ну а **** вы сделаете, лохи, терпите". То есть, они граждан Украины даже людьми не считают.
19.05.2026 20:39
вони самі себе повбивали ?
19.05.2026 20:33
Зрадники у погонах замість системної роботи з трансформації війська впроваджують кацапські середньовічні методи.
19.05.2026 20:34
«Скала» - це початкова назва. Підрозділ був створений у 2022 році як добровольчий батальйон розвідки. Своє ім'я він отримав безпосередньо від позивного свого засновника і командира - Юрія Гаркавого (позивний «Скала», у січні 2025 року отримав звання Героя України).
«Скеля» - офіційна ******* назва. Наприкінці 2024 - на початку 2025 року батальйон масштабували до рівня повноцінного штурмового полку. Влітку 2025 року назву підрозділу офіційно змінили зі «Скала» на літературний український варіант - «Скеля».
19.05.2026 20:36
Сирський відзначив "Скелю": "Ви - гордість нації, ви зразково виконуєте обов'язки"

Джерело: https://censor.net/ua/v3611196
19.05.2026 20:36
Жесть , самі себе перевірили тихенько сліди злочину приховали, і набрехали що три короба
19.05.2026 20:38
А командир Скелі написав заяву щодо скоєння злочину членами ВЛК, які свідомо і умисно хворих визнали здоровими, відправляючі їх на вірну смерть до першого навантаження у війську?????? Якщо ні то чому? Це ж Скелєю виявлений злочин????
19.05.2026 20:38
Це якийсь лютий штрафбат
19.05.2026 20:40
Хуже.
19.05.2026 20:43
хуже фашистов. людей пытают в этой скэле
19.05.2026 20:43
Там ще інші в реанімації лежать,як пишуть.А счогодні бачив відео побиття з 28 бригади.
19.05.2026 20:44
Зельоні теж, всі як один, кажуть про необхідність викорінити корупцію, та проведення реформ для вступу в ЄС, та НАТО. І що? Вірить хтось?
19.05.2026 20:46
Ви ж бачилли,як по голові недавно копали.Відео побиттів спливе дуже багато.
19.05.2026 20:46
Той,що з сосни впав, ще й мабуть разів з 10 так зробив зі слів свідків?
19.05.2026 20:47
То може пора оті ВЛК за отакі про*оби в діагнозах якось наказувати!
19.05.2026 20:47
Владі покуй ВЛК,як і бусифікація.Головне поставки ресурсу,ще наловлять.
19.05.2026 20:52
...з сосною, дуже правдоподібно, а інші четверо, за проходження ВЛК, мабуть гроші платили?
19.05.2026 20:48
тцк-уни тепер будуть з собою дуб возити )) "впав з дуба і дав дуба" - запатентують за собою!
19.05.2026 20:53
Офіцери скалою лякають рядових, це все що вам потрібно знати про цей штрафбат.
19.05.2026 20:54
Вже і бурятами якось незручно лякати
19.05.2026 20:54
 
 