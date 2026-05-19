Полк "Скала" опроверг избиение 5 военных, умерших после мобилизации: говорят, что один упал с сосны, у других были заболевания

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" обнародовали заявление в ответ на публикацию "Суспільного" о гибели пяти бойцов, скончавшихся вскоре после мобилизации. В полку заверили, что заинтересованы в полном и объективном расследовании каждого случая, для чего уже сотрудничают с правоохранительными органами.

Об этом говорится в заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В "Скале" отметили, что командование полка заинтересовано в полном, объективном и беспристрастном выяснении причин каждого случая смерти военнослужащих.

Напомним, в марте пятеро новых мобилизованных из Ивано-Франковской области умерли менее чем через 2 недели после мобилизации, писало "Суспільне". Речь идет о Василии Войчуке, Василии Цюрко, Ярославе Мокрие, Петре Данильцеве и Виталии Карате. Родственники утверждали, что военных избивали.

Командование предоставило разъяснения по каждому упомянутому в журналистском расследовании случаю, отметив, что большинство из них связаны со сложным медицинским состоянием бойцов и скрытыми патологиями, которые не выявила ВЛК.

Детали по каждому военнослужащему:

Ярослав Мокрий. По данным его сестры, боец имел слабое здоровье. В "Скале" же говорят, что причиной смерти стала скрытая патология, не выявленная на ВЛК: хроническая легочная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких.

Женщина утверждала, что у Ярослава были проблемы с легкими и до мобилизации он служил в ТЦК. Брат, по ее словам, позвонил по Viber с неизвестного номера ее мужу и в коротком разговоре, "будто кто-то стоял рядом с ним", сказал, чтобы родственники не волновались. Вскоре он умер.

В "Скале" утверждают, что другой военный — Петр Данильцев— умер от "скрытой патологии, которая не была выявлена при прохождении ВЛК, а именно: острой сердечной недостаточности, атеросклеротического кардиосклероза".

Василий Войчук. В материале СМИ родственники упоминали о возможном избиении и "смещении черепа". В полку сообщили, что следственные органы провели проверку и, по предварительным данным, телесных повреждений не обнаружили. Официальная причина смерти: эпима плевры слева и острая легочно-сердечная недостаточность (также скрытая патология).

Семья Виталия Карата утверждала, что они не знали, где он находится. Вскоре мужчина вышел на связь и сказал, что попал именно в этот полк, хотя даже не проходил ВЛК. Также, по словам его сестры, военный говорил, что его постоянно били. Вскоре он умер.

В "Скале" же говорят, что Виталий Карат во время прохождения службы пытался совершить самоубийство. По их словам, во время поиска военного его обнаружили "высоко на сосне".

"После общения решил спуститься, но упал с нее. Далее во время рентгена у него были обнаружены перелом двух ребер и пневмония, из-за чего он был госпитализирован в больницу в Павлограде. Что с ним произошло в дальнейшем в медицинском учреждении, уточняется во взаимодействии с соответствующим учреждением. Причина смерти: кровотечение в органах, переломы ребер, закрытая тупая травма грудной клетки, повреждения вследствие контакта с тупым предметом", — говорится в заявлении полка.

Василий Цюрко. Умер вследствие острой сердечно-сосудистой недостаточности и атеросклеротической болезни сердца. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство — стандартная процедура в случае внезапной смерти).

Сестра Василия Цюрко сказала "Суспільному", что ее брат не выходил на связь, а позже сообщил, что его избивали. Ему прислали вещи и телефон после того, как узнали, что он служит в "Скале". Вскоре женщина позвонила ему, но трубку взял другой мужчина, который сказал, что ее брат "еще два дня будет в карцере".

Через два дня, по словам сестры, семья получила известие о том, что Василий умер шесть дней назад — то есть еще до разговора. В полиции Днепропетровской области заявили, что смерть мужчины расследуют как убийство.

В командовании 425-го ОШП "Скала" подытожили, что понимают общественный резонанс, поэтому остаются открытыми для СМИ, готовы предоставлять проверенную информацию и всесторонне содействовать проверкам, о результатах которых будут информировать общество.





