"Сгорело 100% легких": родственники погибших от пневмонии военнослужащих полка "Скала" требуют расследования и объяснений

пневмония в полку "Скала": родственники требуют справедливости в связи с гибелью трех мобилизованных

Трое военнослужащих полка "Скала" - Виталий Салтан, Андрей Чередниченко и Дмитрий Иванченко - умерли от пневмонии в течение месяца после мобилизации. Родные погибших военных обвиняют медиков части в затягивании госпитализации и неоказании надлежащей помощи.

Об этом говорится в материале "Суспільного", сообщает Цензор.НЕТ.

Виталий Салтан 

Виталий Салтан служил в "Скале" деловодом. В одном из распределительных центров в Днепропетровской области он регистрировал новобранцев, которых затем рассылали на БОВП.

Мужчину мобилизовали 26 января 2026 года, а 28-го он уже был в части "Скалы". 30 января он начал жаловаться на плохое самочувствие и сообщил, что обратился к медику части. Там ему выдали препараты для лечения больного горла.

В ночь на 16 февраля Виталия госпитализировали в больницу в Каменском. Он умер в реанимации 22 февраля в возрасте 34 года.

"Еще перед смертью Виталия мне звонил его побратим. Он рассказал, что когда рядом не было командира, Виталия отправляли отдыхать, укладывали на кровать, потому что у него была температура. Говорил, что они бегали за медиками и просили госпитализировать его. Не ожидали, что Виталий попадет в реанимацию, потому что его провожали за ворота к скорой, и он шел своими ногами. Но, как нам сообщил врач, у Виталия сгорели 100% легких. Когда мы приехали, он уже был в кислородной маске и не мог самостоятельно даже сесть. То есть из части его отправили в больницу умирать", — рассказала девушка военного Анастасия.

По факту смерти Виталия Салтана следователи Каменского районного управления полиции начали досудебное расследование по статье 115 УК (умышленное убийство с пометкой "естественная смерть"). 

Также Территориальное управление Государственного бюро расследований в Полтаве направило обращение Анастасии в Восточное территориальное управление Военной службы правопорядка в ВСУ. Однако в ГБР "Суспильному" сообщили, что по состоянию на 23 марта материалы для служебного расследования так и не поступили. Поэтому досудебное расследование дела Виталия Салтана до сих пор не началось.

Материалы дела Виталия передали в Днепровскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона, но оттуда с Анастасией никто не связывался. Сообщение о возможном уголовном правонарушении руководящим составом воинской части в прокуратуру также направил Офис военного омбудсмена, куда Анастасия подавала жалобу.

В Офисе омбудсмена ответили "Суспильному", что после жалобы Анастасии была назначена проверка, которая в настоящее время продолжается и ее срок составляет до 30 рабочих дней.

Виталия Салтана похоронили за счет семьи 20 марта после двух экспертиз. Причиной задержки похорон стало ожидание разрешения на повторное вскрытие от следователей. Результаты этих судмедэкспертиз семья пока не получила, поскольку их ожидают в течение одного-двух месяцев.

Андрей Чередниченко

Другой военный — Андрей Чередниченко — заболел почти сразу после прибытия в полк. Жена военного Елизавета вспоминает последний телефонный разговор с ним:

"Сказал, что заболел, что у него воспаление легких. Я спросила, нужно ли мне что-то делать. Ответил, что ничего, все нормально. Думаю, он просто не хотел меня беспокоить. Потом сказал, что ему трудно стоять на ногах, потому что болен, сейчас ляжет и позвонит мне завтра еще. Мы попрощались, и больше Андрей не звонил".

Это было 7 февраля. После этого Елизавета и ее отец пытались найти Андрея, чтобы передать ему новый телефон и сим-карту. Из-за того, что его постоянно куда-то переводили - как впоследствии выяснилось, по разным больницам - отдать телефон не удалось. Родные выяснили только, что Андрей в мобильном госпитале.

Впоследствии Елизавета узнала, что ее муж умер еще 14 февраля.

"Получается, 10 дней я искала его живым, чтобы передать телефон, а он уже умер. И об этом никто не говорил, хотя Андрей давал мой номер телефона... Андрей умер в скорой 14 февраля, хотя еще 7 февраля он говорил мне, что ему трудно стоять на ногах. У меня вопрос: зачем так долго тянули с тем, чтобы положить его в больницу? Почему ждали, пока он умрет? Почему не дали человеку вылечиться? Зачем тогда его вообще забрали, если даже не дали шанса дожить до поля боя?", - задается вопросами женщина.

Андрея Чередниченко до сих пор не похоронили. Его жена Елизавета ожидает повторной судебно-медицинской экспертизы причин смерти. Тело военного хранится в морге.

Дмитрий Иванченко

Дмитрия Иванченко мобилизовали в армию 6 января 2026 года, а 29-го госпитализировали. Когда к нему приехала гражданская жена, Дмитрий уже находился в медикаментозном сне, из которого так и не вышел.

"Я зашла к нему, а он полностью в трубках, за него дышали аппараты. Его подключили к диализу, потому что почки отказывали. Я вернулась домой за вещами и хотела ехать снова в Харьков - а, оказывается, его перевели в Киев. В Киеве его начали выводить из медикаментозного сна, и он впал в кому. А через два дня, 8 февраля, Дмитрий умер", - рассказала гражданская жена военнослужащего Анна.

Делом Дмитрия Иванченко сейчас занимается юрист.

Что говорят в полку "Скала"?

Один из медиков "Скалы", который служит в армии с 2022 года, на условиях анонимности рассказал, что в период с января по февраль действительно в части была высокая заболеваемость различными респираторными заболеваниями.

"Например, в случае с Салтаном мы видели, что антибактериальная терапия неэффективна. Его решили госпитализировать, он вышел из части на своих ногах, медик его сопровождал. Там уже сделали контрольный снимок. У него была страшная резистентная пневмония, чувствительная только к одному антибиотику. Это выяснилось уже в больнице, где он пробыл 10 дней. По другим случаям я не могу сказать. Но если человеку плохо, если он нуждается в госпитализации, мы госпитализируем. Да, есть проблема, что люди могут сбегать из больницы в СОЧ. Есть большой процент ребят, которые самовольно покидают больницу. Это уже их выбор. Но держать человека в части только для того, чтобы он не сбежал и не погиб? Это бред. Если ему нужно в больницу, никто уже не смотрит, сбежит он или нет", - сказал медик.

Также в "Скале" заявили, что полк инициировал проверку условий пребывания на БОВП в связи с пневмониями. Все три вышеупомянутых случая заболевания были в разных пунктах БОВП.

Отмечается, что по результатам проверки были даны лишь общие рекомендации по улучшению условий, такие как смена дезинфектора и более частое проветривание помещений. В действиях медиков, оказывавших помощь больным, проверка нарушений не выявила.

"К нам приезжали медики из Сухопутных войск, они работали вместе. Каких-либо замечаний ни по поводу недостаточного количества лекарств, ни по поводу некачественных условий проживания, ни в адрес медперсонала нашего подразделения не было. Все было в соответствии с действующим законодательством. То, что в условиях войны можно было сделать, было сделано", — сообщил во время пресс-конференции заместитель командира полка Константин Русанов.

"Возбудителем пневмонии точно не стало подразделение. Откуда взялась пневмония? В воинскую часть попадают новоприбывшие из гражданской жизни. Общая эпидемическая ситуация совпала с сезоном заболеваний. Никакого превышения показателей по сравнению с гражданскими нет", - заявил во время пресс-конференции "Скели" временный исполняющий обязанности начальника медчасти Юрий Подгорный.

КСВ подтвердило проверку

В Командовании Сухопутных войск подтвердили, что полк действительно инициировал такую проверку. По ее результатам ненадлежащих действий медицинского персонала или командования воинской части выявлено не было.

Учитывая это, оснований для отстранения медперсонала на данный момент нет.

"По результатам расследования сообщаем, что после зафиксированных случаев заболеваний в подразделениях усилен медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих, проводятся дополнительные медицинские осмотры, профилактические мероприятия и мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации", - сообщили в КСВ.

Что ответили в КМС?

Журналисты также поинтересовались у Командования медицинских сил, каков вообще уровень заболеваемости пневмонией в различных учебных центрах, а также проводились ли проверки в отношении летальных случаев. В КМС ответили, что предоставить такую информацию не могут, поскольку она является закрытой.

В то же время там отметили, что "в январе-феврале 2026 года наблюдался сезонный рост ОРВИ и связанных с этим осложнений, который статистически не отличается от предыдущих лет как в Украине, так и в Вооруженных силах Украины".

Автор: 

смерть военнослужащие ВСУ 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" БОВП
Топ комментарии
+16
Уряд свириденко, керовніки Міноборони і МОЗ з РНБОУ та директоратами опу відверти просрали своєю неувагою та саботажем ці смерті Захисників України. Це пряма вина командирів бригади-батальйону, яким було наплювати на сотню Захисників України!!!
Судити треба їх, а не робити кругову поруку та робити винними позаштатний медперсонал!!!
31.03.2026 01:24 Ответить
+15
Поки не буду відповідальності командирів за байдуже ставлення до військовослужбовців, за несвоєчасне надання медичної допомоги та за їх смерть, доти такі ситуації будуть повторюватись.
31.03.2026 01:56 Ответить
+9
Зятя ТЦК відправили в Конотоп, учебку 25 ДШБ. Телефонний дзвінок раз у тиждень на 3 хв, з чужого номера. Два тижні без миття і можливості щось собі попрати. Харчування - якась баланда. Відсутність і не можливість придбати туалетний папір. З температурою заставляли віджиматися і робити фізичні вправи. Із ліків - парацетамол.
Колективні покарання, за те що хтось втік в СЗЧ.
Ось вам п'ятий рік війни від Зе і К.
31.03.2026 07:04 Ответить
Хто там служить, що там за дисбат всередині коїться?
31.03.2026 01:17 Ответить
Солдат должен пєрєносіть тяготи і лішенія! (С) Не преніс? Знач не виконав наказ. Можна померлим ще пятьорік за невиконання. Це совкова армія, що непонятного? В совкових головах "чим гірше тим краще". Все робиться не для ефективності, а щоб максимально заіпати людей. Ви як в бронепоїзді живете. Поспілкуйтесь з військовими. А то всі надивляться канала пропагандон-24, а потім приходять в армію і офігевають... і йдуть в сзч.
ЗІ не у всіх частинах, але багатьох. Але якщо попав в дибільну, то перевестися в нормальну не можна. Бо армійське рабство і ти - власність командира. Тому командири страх тіряють і відчувають себе богами.
31.03.2026 08:31 Ответить
Тому командири страх тіряють і відчувають себе богами.

 Доречі впевнений що реально винного не покарають - знайдуть якогось цапа відбувайла. Накажуть якогось начмеда, чи мєдбрата, який лише виконував вказівки вищого керівника. Бо всякі уроди вміють прикривати свій зад і виглядати чистенькими і красивими.
31.03.2026 08:35 Ответить
В совєцкій армії такої херні не було. Якщо боєць помирав від запалення легенів- то було ЧП, шухер доходив до командувача округом, начмед частини з прокуратури місяціми не вилазив. Так що нашим камандірам до СА ще срать та срать. Бабло та беспрєдєл бандітський зараз керує армією.
31.03.2026 09:47 Ответить
Якесь дуже підозріле захворювання в одному підрозділів, але в різних локаціях які міг відвідувати якийсь агент русні...
31.03.2026 01:22 Ответить
В згадай відвідування агрохімії і подоляком явора в 22 році, чи турне по Донеччині верховного ішака після візиту якого як по інструкції здавалися ці області після того як він там побував? Це не випадковість.
31.03.2026 01:42 Ответить
Командирів цих солдат треба розстріляти по законам воєнного стану.
31.03.2026 06:05 Ответить
Тим більше керує скелею кум чи брат сирка, "яблуко від яблуні..."
31.03.2026 01:41 Ответить
Скеля один із найбільш мотивованих та боєздатних підрозділів.
Героям Слава, і живим, і мертвим !

Цієї зими декілька знайомих-цивільних тяжко перехворіли ковідом з пневмонією.
Може це - воно, ковід.

.
31.03.2026 03:06 Ответить
До моєї сімейної лікарки, коли звернутись з температурою, робить тест на ковід і грип. Навіть при відсутності хрипів відправила на ренген і аналізи, де підтвердилась пневмонія.
31.03.2026 07:01 Ответить
Хто його знає, що там було... Може, щось встановить судмедекспертиза... Я з товаришем, який "згорів" від "ковіду" говорив за добу до смерті... Нормально себе відчував...
31.03.2026 01:52 Ответить
за здоров'я бійців відповідають медики, а НЕ командир

давайте НЕ будемо займатись дешевим популізмом !

.
31.03.2026 03:58 Ответить
Ну тоді медиків треба робити командирами щоб такого не було! Ти свою свіженаписану маячню хоч читав?🤦
31.03.2026 04:13 Ответить
за все відповідає командир !!!
31.03.2026 06:33 Ответить
Мобілізованого родича на навчальному полігоні командири теж лікували від пневмонії матюками. Свідомість втрачав. Вижив.
31.03.2026 07:09 Ответить
Журналістам варто було поцікавитись у рідних чи хворіли раніше ці хлопці на ковід та чи були щеплені. Все ж таки ковід нікуди не подівся, просто менш летальні види зараз ходять та у багатьох імунітет з'явився. До речі, однією з ознак актуальної течії хвороби є поступове повільне протікання, навіть без значної температури у деяких випадках.
Але це не відміняє того, що є частини, де до людей ставлення як до розхідного матеріалу - вижив, то добре, а як ні, то типу слабким тут не місце.
31.03.2026 05:20 Ответить
питання в іншому ??? якщо людина жаліється на температуру, кашель і тд.тп. чому її не госпіталізували до лікувального закладу ???
31.03.2026 06:34 Ответить
Не госпіталізовували, щоб не накивали п'ятами з війська. Відношення до військового, як до зека - характерна ознака совкових "полководців", які всіляко підтримуються та просуваються м'ясником просирським
31.03.2026 09:49 Ответить
"слабким тут не місце"? То нахіба туди тягнуть слабких?
31.03.2026 09:51 Ответить
З родичем теж так було, але інша учебка. Верхньодніпровське чи як.
31.03.2026 07:13 Ответить
Поки у війську буде ставлення до солдата як до гарматного м'яса та худоби, яку якої тцкуни наловлять стільки, скільки треба, розраховувати на покращення стану справ з мобілізацією та СЗЧ годі.
31.03.2026 08:13 Ответить
Всі ж симулянии, поки на власних ногах ходять.
31.03.2026 08:51 Ответить
А Скеля це типу штрафбата?
31.03.2026 09:04 Ответить
і звідки беруться СЗЧ?
31.03.2026 10:04 Ответить
Судити потрібно і медиків і командирів, з усією суворістю. А перевірка схоже заплющила очі на умови проживання особового складу, особливо на санітарно-гігієнічні, які відсутні у ЗСУ скрізь.
31.03.2026 10:12 Ответить
 
 