Полк "Скеля" о смерти военнослужащих от пневмонии: "Ошибок врачей не выявлено"

Недавно в СМИ появилась информация о смерти нескольких военнослужащих 425-го штурмового полка "Скеля" от пневмонии в Днепропетровской области. В полке ответили, что военные получали своевременную медицинскую помощь, а ошибок со стороны врачей выявлено не было.

Об этом заявил представитель управления полка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода" и hromadske.

Что известно?

Ранее в сети появилась информация о как минимум пяти военнослужащих, которых в 2026 году мобилизовали в "Скелю". Впоследствии они умерли от пневмонии. Их родственники в смерти мужчин обвиняли командование и врачей, которые, по их словам, не оказали своевременную помощь.

"Если кто-то считает, что болезнь выбирает по шеврону, это не так. И говорить, что пневмония из-за того, что попал в "Скелю", - это слишком. Всем больным была оказана своевременная медицинская помощь. Замечаний к нашему медперсоналу ни от одной проверки не было. Медики сделали все. Мы сами инициировали эти проверки - оценивали медицинскую службу и места лечения. Привязывать подразделение к пневмонии - это абсурд. Это для нас тоже потеря, и никто не хотел терять людей от болезней. Внутреннее служебное расследование проведено. Ошибок врачей не выявлено", - заявил представитель управления полка.

Виталий Салтан

В управлении также прокомментировали ситуацию с военнослужащим Виталием Салтаном, которого мобилизовали 26 января и отправили на обучение в город Каменское в Днепропетровской области. 

  • В "Скелі" отметили, что 3 февраля мужчина обратился к медицинскому персоналу, его эвакуировали 16 февраля, но, пробыв шесть суток в больнице, он умер от осложнений пневмонии.

"Он поступил в медучреждение в удовлетворительном состоянии, все было своевременно диагностировано, своевременно эвакуировали. Он сел в машину, его не несли на носилках, на своих ногах пришел в больницу, ему поставили диагноз пневмония, начали лечение", - утверждает представитель командования полка Константин Русанов.

Другие случаи смерти военных от болезни

Также в полку рассказали о Дмитрии Иванченко. Там сообщили, что у него уже было хроническое заболевание, когда он обратился в медицинский пункт 24 января. 29 января его эвакуировали в Изюм, затем в Харьков, а оттуда в Киев, где через неделю он умер в больнице.

  • Другой военнослужащий полка - Андрей Чередниченко - умер в "скорой". Он прибыл в медицинскую роту 3 февраля с предварительным диагнозом "бронхит".

В "Скелі" отметили, что военному оказывалась необходимая медицинская помощь, а врачи фиксировали улучшение состояния. Но 14 февраля его состояние резко ухудшилось, и произошла остановка дыхания. После реанимационных мероприятий его срочно направили в больницу, но во время транспортировки произошла повторная остановка дыхания, и воин скончался.

По словам представителя медслужбы Юрия Подгорного, после реанимации у Чередниченко фиксировали острую сердечную недостаточность, расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, а также дефицит веса.

Кроме того, журналисты на брифинге отметили, что были и другие случаи смертей, кроме упомянутых полком. Константин Русанов заявил, что все они были на разных пунктах прохождения БЗВП.

Расследование

По факту смерти военнослужащих открыты уголовные производства. В частности, как сообщает кировоградское издание CBN, дело Андрея Чередниченко внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". Досудебное расследование продолжается.

щоб ви ще доповіли???можна ще довіритися відносно одній події,але коли це масово це більш схоже на неприкрите скидання відподальності за життя та здоров"я людей....так ведуть себе наглядачі за рабами
27.03.2026 23:43 Ответить
Помилок лікарів невиявлено, окей.
А помилок командування?!
27.03.2026 23:48 Ответить
скоріш за все саме так:
пригадую срочку в совіцькій армії -
госпіталізували з бронхітом !

у третьому випадку бронхіт лікували амбулаторно з 3 по 14 лютого в бліндажу, в кращому випадку, в умовах сильних морозів цієї зими

винувате, однозначно командування - зекономили на госпіталі пару тижнів загубивши життя людини.

28.03.2026 00:17 Ответить
Совкове командування №1 воює проти совкового командування №2.
27.03.2026 23:51 Ответить
Багато в чому все залежить від своєчасної діагностики.
Затягнули і буде різке погіршення.
Коли я служив в срочну в 1980 в Архангельській обл., то виглядало ніби я легко простудився, а потім виявилось, що це сильна пневмонія і я провалявся в госпіталі (2 чи 3 неділі).
27.03.2026 23:54 Ответить
Так, так пневмонії дуже підступні - легка слабкість - єдиний симптом, рентген не покаже, УЗД теж не завжди покаже, а людини може не стати за два дні! Ковід нічому не навчив! Гора ж була цих пневмоній тоді!
28.03.2026 00:01 Ответить
так, діагноз пневмонія дуже складний

28.03.2026 00:18 Ответить
А нічого, що тотальний набряк легенів розвивається протягом 24 годин? І молодий здоровий чоловік помирає за дві доби? Що значить все зробили вчасно? А деякі пневмонії навіть температури не викликають, ні кашлю ні болю, ні хрипів може не бути! Просто слабкість людина відчуває! Дали мабуть якихось бур'янців попити типу нічого страшного! Знаємо ми як лікарська мафія вміє відмазувати своїх!
27.03.2026 23:56 Ответить
Я у лютому лежала у лікарні, так її за добу забили хворими - пневмонія. Причому, всіх відразу на антибіотики, крапельниці, ШВЛ навіть деяким підключали. Пневмонія буває ще й вірусна..
28.03.2026 00:12 Ответить
Можно, взагалі, списати все на новий штам "ковіда"...
28.03.2026 00:00 Ответить
Брата мобілізували в холода, всіх загнали жити в палатках на полігоні. Непідготовлених людей. Підхопив пневмонію, но вижив. А дехто - ні. Думаю, хенералам пофіг. Воно думає нових мобіків наловить.
28.03.2026 00:00 Ответить
Мабуть і пічки не було в палатці?
28.03.2026 00:20 Ответить
Один раз-случайность, два раза -совпадение, три раза-закономерность. Довести бронхит и пневмонию при современных антибиотиках до летального исхода это надо постараться. "...розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин " - ага, конечно, инфекционные заболевания при тяжёлом течении тоже могут вызывать такие вот розлады. И где же это он взял психоактивные вещества? На алкаша и наркомана всё можно списать. "...а також дефіцит ваги." - это же как там кормят? На яме сидел в холоде без еды - вот вам и бронхит с пневмонией, и дефицит массы. В медицине больше двадцати лет проработал, прекрасно знаю как врачи покрывают друг друга и как пишутся нужные бумаги и диагнозы.
28.03.2026 00:10 Ответить
425 полк ? Це там де командир і його шайка наближених написали кляузу в СБУ на Шабуніна ?
28.03.2026 00:11 Ответить
То ухилянти, які спеціально померли, щоб дискредитувати командування Скелі.
28.03.2026 00:16 Ответить
Що за треш в цьому полку твориться?! Кажуть попасти туди це все рівно що смертний вирок
28.03.2026 00:19 Ответить
Хворих чоловіків з діагнозом що потребує термінової госпіталізації "лікували" так-сяк для галочки доки їх стан не став критичним, після чого "евакуювали" до лікарні присмерті.
Типова практика для м'ясних батальонів смерті типу 425 або 225.
28.03.2026 00:22 Ответить
Чому оці совкові непорозуміння досі в зсу? Он як піарять третью штурмову що там все супер чудово і суперкомфортно! Так зробіть всі підрозділи по прикладу неї!
28.03.2026 00:22 Ответить
 
 