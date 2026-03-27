Полк "Скеля" о смерти военнослужащих от пневмонии: "Ошибок врачей не выявлено"

Недавно в СМИ появилась информация о смерти нескольких военнослужащих 425-го штурмового полка "Скеля" от пневмонии в Днепропетровской области. В полке ответили, что военные получали своевременную медицинскую помощь, а ошибок со стороны врачей выявлено не было.

Об этом заявил представитель управления полка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода" и hromadske.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Ранее в сети появилась информация о как минимум пяти военнослужащих, которых в 2026 году мобилизовали в "Скелю". Впоследствии они умерли от пневмонии. Их родственники в смерти мужчин обвиняли командование и врачей, которые, по их словам, не оказали своевременную помощь.

"Если кто-то считает, что болезнь выбирает по шеврону, это не так. И говорить, что пневмония из-за того, что попал в "Скелю", - это слишком. Всем больным была оказана своевременная медицинская помощь. Замечаний к нашему медперсоналу ни от одной проверки не было. Медики сделали все. Мы сами инициировали эти проверки - оценивали медицинскую службу и места лечения. Привязывать подразделение к пневмонии - это абсурд. Это для нас тоже потеря, и никто не хотел терять людей от болезней. Внутреннее служебное расследование проведено. Ошибок врачей не выявлено", - заявил представитель управления полка.

Виталий Салтан

В управлении также прокомментировали ситуацию с военнослужащим Виталием Салтаном, которого мобилизовали 26 января и отправили на обучение в город Каменское в Днепропетровской области.

В "Скелі" отметили, что 3 февраля мужчина обратился к медицинскому персоналу, его эвакуировали 16 февраля, но, пробыв шесть суток в больнице, он умер от осложнений пневмонии.

"Он поступил в медучреждение в удовлетворительном состоянии, все было своевременно диагностировано, своевременно эвакуировали. Он сел в машину, его не несли на носилках, на своих ногах пришел в больницу, ему поставили диагноз пневмония, начали лечение", - утверждает представитель командования полка Константин Русанов.

Другие случаи смерти военных от болезни

Также в полку рассказали о Дмитрии Иванченко. Там сообщили, что у него уже было хроническое заболевание, когда он обратился в медицинский пункт 24 января. 29 января его эвакуировали в Изюм, затем в Харьков, а оттуда в Киев, где через неделю он умер в больнице.

Другой военнослужащий полка - Андрей Чередниченко - умер в "скорой". Он прибыл в медицинскую роту 3 февраля с предварительным диагнозом "бронхит".

В "Скелі" отметили, что военному оказывалась необходимая медицинская помощь, а врачи фиксировали улучшение состояния. Но 14 февраля его состояние резко ухудшилось, и произошла остановка дыхания. После реанимационных мероприятий его срочно направили в больницу, но во время транспортировки произошла повторная остановка дыхания, и воин скончался.

По словам представителя медслужбы Юрия Подгорного, после реанимации у Чередниченко фиксировали острую сердечную недостаточность, расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ, а также дефицит веса.

Кроме того, журналисты на брифинге отметили, что были и другие случаи смертей, кроме упомянутых полком. Константин Русанов заявил, что все они были на разных пунктах прохождения БЗВП.

Расследование

По факту смерти военнослужащих открыты уголовные производства. В частности, как сообщает кировоградское издание CBN, дело Андрея Чередниченко внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть". Досудебное расследование продолжается.