Впервые за 40 лет: в соседней с Украиной Румынии обнаружили проказу

В Румынии зафиксировали два подтвержденных случая лепры или проказы среди работниц спа-центра в городе Клуж на северо-западе страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

Это первые известные случаи этого заболевания на территории стран Европейского Союза более чем за четыре десятилетия, что вызвало повышенное внимание со стороны органов здравоохранения.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Выявление болезни и меры властей

По информации Министерства здравоохранения Румынии, инфекцию обнаружили у двух массажисток – гражданок Индонезии в возрасте 21 и 25 лет. Сейчас обе женщины проходят специализированное лечение под наблюдением врачей. Еще двух человек проверяют на возможное наличие болезни.

На период проведения эпидемиологического расследования власти приняли решение временно приостановить работу спа-центра. Специалисты устанавливают все возможные контакты больных и источник заражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый Дом прокомментировал пластырь на руке Трампа

Министр здравоохранения Алесандру Рогобете подчеркнул, что риск для посетителей заведения минимален.

"Проказа передается только при длительном и тесном контакте, поэтому оснований для паники нет", – заявил он.

По словам министра, одна из инфицированных недавно вернулась из Азии, где в течение месяца находилась вместе с матерью, которая сейчас также госпитализирована с таким же диагнозом.

Читайте также: В Украину прибыли 26 тысяч доз вакцины против бешенства

Что известно о проказе и ее симптомах

В Министерстве здравоохранения напомнили, что предыдущий подтвержденный случай лепры в Румынии был зафиксирован 44 года назад. Заболевание, также известное как болезнь Гансена, является хронической инфекцией, которую чаще всего вызывает бактерия Mycobacterium leprae.

Лепра поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения.

Среди основных симптомов – изменения на коже с онемением или утолщением, безболезненные раны на стопах, появление узелков, поражение нервов, мышечная слабость, выпадение волос на бровях и ресницах, а также нарушение зрения.

Ранее мы писали, что с 10 декабря на румынской границе введена цифровая система въезда/выезда EES.

Читайте также: "Интерпайп" Пинчука покупает завод по производству труб в Румынии: АМКУ одобрил сделку