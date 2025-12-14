РУС
Впервые за 40 лет: в соседней с Украиной Румынии обнаружили проказу

В Румынии выявили случаи проказы

В Румынии зафиксировали два подтвержденных случая лепры или проказы среди работниц спа-центра в городе Клуж на северо-западе страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

Это первые известные случаи этого заболевания на территории стран Европейского Союза более чем за четыре десятилетия, что вызвало повышенное внимание со стороны органов здравоохранения.

Выявление болезни и меры властей

По информации Министерства здравоохранения Румынии, инфекцию обнаружили у двух массажисток – гражданок Индонезии в возрасте 21 и 25 лет. Сейчас обе женщины проходят специализированное лечение под наблюдением врачей. Еще двух человек проверяют на возможное наличие болезни.

На период проведения эпидемиологического расследования власти приняли решение временно приостановить работу спа-центра. Специалисты устанавливают все возможные контакты больных и источник заражения.

Министр здравоохранения Алесандру Рогобете подчеркнул, что риск для посетителей заведения минимален.

"Проказа передается только при длительном и тесном контакте, поэтому оснований для паники нет", – заявил он.

По словам министра, одна из инфицированных недавно вернулась из Азии, где в течение месяца находилась вместе с матерью, которая сейчас также госпитализирована с таким же диагнозом.

Что известно о проказе и ее симптомах

В Министерстве здравоохранения напомнили, что предыдущий подтвержденный случай лепры в Румынии был зафиксирован 44 года назад. Заболевание, также известное как болезнь Гансена, является хронической инфекцией, которую чаще всего вызывает бактерия Mycobacterium leprae.

  • Лепра поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения.
  • Среди основных симптомов – изменения на коже с онемением или утолщением, безболезненные раны на стопах, появление узелков, поражение нервов, мышечная слабость, выпадение волос на бровях и ресницах, а также нарушение зрения.

Ранее мы писали, что с 10 декабря на румынской границе введена цифровая система въезда/выезда EES.

То бігом їх до угорщини. .....зачекалася вся Европа!
14.12.2025 20:37 Ответить
Запросіть до Румунії терміново Путіна!
14.12.2025 20:42 Ответить
Головне, що -- "... підстав для паніки немає",,, --- Далі буде.
14.12.2025 20:44 Ответить
В Україні в 2019 році з'явився набагато небезпечніший штамм прокази - "зелена проказа", цей штамм вражає людський мозок і відрізняється від звичайної прокази високою смертністю.
14.12.2025 20:58 Ответить
 
 