Впервые за 40 лет: в соседней с Украиной Румынии обнаружили проказу
В Румынии зафиксировали два подтвержденных случая лепры или проказы среди работниц спа-центра в городе Клуж на северо-западе страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.
Это первые известные случаи этого заболевания на территории стран Европейского Союза более чем за четыре десятилетия, что вызвало повышенное внимание со стороны органов здравоохранения.
Выявление болезни и меры властей
По информации Министерства здравоохранения Румынии, инфекцию обнаружили у двух массажисток – гражданок Индонезии в возрасте 21 и 25 лет. Сейчас обе женщины проходят специализированное лечение под наблюдением врачей. Еще двух человек проверяют на возможное наличие болезни.
На период проведения эпидемиологического расследования власти приняли решение временно приостановить работу спа-центра. Специалисты устанавливают все возможные контакты больных и источник заражения.
Министр здравоохранения Алесандру Рогобете подчеркнул, что риск для посетителей заведения минимален.
"Проказа передается только при длительном и тесном контакте, поэтому оснований для паники нет", – заявил он.
По словам министра, одна из инфицированных недавно вернулась из Азии, где в течение месяца находилась вместе с матерью, которая сейчас также госпитализирована с таким же диагнозом.
Что известно о проказе и ее симптомах
В Министерстве здравоохранения напомнили, что предыдущий подтвержденный случай лепры в Румынии был зафиксирован 44 года назад. Заболевание, также известное как болезнь Гансена, является хронической инфекцией, которую чаще всего вызывает бактерия Mycobacterium leprae.
- Лепра поражает кожу, периферические нервы, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и органы зрения.
- Среди основных симптомов – изменения на коже с онемением или утолщением, безболезненные раны на стопах, появление узелков, поражение нервов, мышечная слабость, выпадение волос на бровях и ресницах, а также нарушение зрения.
