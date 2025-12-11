Белый дом прокомментировал пластырь на руке Трампа
Белый Дом прокомментировал состояние здоровья президента США Дональда Трампа после того, как он появился на публике с пластырем на внешней стороне ладони.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт.
"Что касается бинтов на руке, мы уже давали объяснения ранее. Президент буквально постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Объяснение пластыря и синяков
Левитт уточнила, что наличие синяков на руке Трампа связано с ежедневным приемом аспирина по медицинским показаниям. Пластырь и синяки не являются признаком новых процедур или проблем со здоровьем.
Относительно даты проведения когнитивных тестов, результатами которых ранее хвастался Трамп, пресс-секретарь отказалась отвечать на вопросы журналистов.
Трамп прошел МРТ
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о результатах МРТ-исследования президента Дональда Трампа.
Она зачитала выводы врачей: сердце и крупные сосуды Трампа в норме, у него нет сужений артерий, воспалений или тромбов. Камеры сердца имеют нормальный размер, а стенки сосудов выглядят здоровыми. В целом его сердечно-сосудистая система оценена как отличная, - констатировала Левитт.
