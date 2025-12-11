РУС
Белый дом прокомментировал пластырь на руке Трампа

Пластырь на руке Трампа

Белый Дом прокомментировал состояние здоровья президента США Дональда Трампа после того, как он появился на публике с пластырем на внешней стороне ладони.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Трампа Кэролайн Левитт.

"Что касается бинтов на руке, мы уже давали объяснения ранее. Президент буквально постоянно жмет людям руки. Овальный кабинет похож на Центральный вокзал", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объяснение пластыря и синяков

Левитт уточнила, что наличие синяков на руке Трампа связано с ежедневным приемом аспирина по медицинским показаниям. Пластырь и синяки не являются признаком новых процедур или проблем со здоровьем.

Относительно даты проведения когнитивных тестов, результатами которых ранее хвастался Трамп, пресс-секретарь отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Читайте также: Песков о заявлениях Трампа по Украине: "Соответствует нашему пониманию"

Трамп прошел МРТ

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о результатах МРТ-исследования президента Дональда Трампа

Она зачитала выводы врачей: сердце и крупные сосуды Трампа в норме, у него нет сужений артерий, воспалений или тромбов. Камеры сердца имеют нормальный размер, а стенки сосудов выглядят здоровыми. В целом его сердечно-сосудистая система оценена как отличная, - констатировала Левитт.

  • В течение последних недель в США появились вопросы о состоянии здоровья президента Трампа после того, как он сообщил о прохождении расширенного МРТ и дополнительных обследований, включая несколько когнитивных тестов.

Читайте также: Трамп "разочарован" как Украиной, так и Россией. Он хочет действий, а не разговоров, - Белый дом

+9
Так, пам'ятаємо. Почалося все з ху"ла. Потис в Анкоріджі і тепер не проходить.
11.12.2025 21:59
+6
а кожен хто тисне руку, видьоргує з вени голку від крапельниці ? Бідолага!!!
11.12.2025 21:59
+5
хай би здох ...
11.12.2025 21:58
хай би здох ...
11.12.2025 21:58
Ага, віримо, віримо....
11.12.2025 21:59
рашка не повторяється - новачок-2.0
11.12.2025 22:01
просто він руку з тих пір не миє
11.12.2025 22:58
Це синяк - сигнал для Венса -патєрпііі дружбан !!!(передає азбукою морзе йому Путін)
11.12.2025 22:01
Слухала у Романа Безсмертного - там зі США надходять ультра-правиму ЄС бабки тим самим , котрим й від хйла. Дуже немалі ...
11.12.2025 22:03
Здохне то буде презіком венс - не сильно краще
11.12.2025 22:00
сильно не краще - хоча б за віком, й + тому, що за ним стоїть така ...цистська молодіжка...
Отсанні опитування Йєльського університету показали- так зниження підтримки Трампа серед усіх, але віра в молодій частині респів саме в Венса ...
11.12.2025 22:08
дохни дохни сучий хвіст путліра
11.12.2025 22:00
Загниває потрохи.
11.12.2025 22:01
Вже мозолі на руках - Меланія відлучила
11.12.2025 22:01
зрізав мозолі?
11.12.2025 22:02
А може то він вдома з Меланкою садомазо практикував? Або ще гірше - він домашній тиран.
11.12.2025 22:23
Білий Дім прокоментував пластир на руці Трампа
====
ще нехай прокоментують коричневу плямуна трусах трампа.
11.12.2025 22:02
бідненький мозоля натер !
11.12.2025 22:02
От що значить якісні статини та езетіміб! А не те лайно, що пропонують нашим людям, "доступні ліки"
11.12.2025 22:03
Можливо скоро відкине ласти
11.12.2025 22:03
Ласти -клеять . А відкидають-копита
11.12.2025 22:08
Це нормальні люди так - а Трамб склеїть копита або відкине ласти.
показать весь комментарий
11.12.2025 22:14
11.12.2025 22:42
+++
Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрёте, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят ― «перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что «дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»…
Потрясённый этой, несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
― Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
― Я человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут. И строго добавил: ― Мне «дуба дать» или «сыграть в ящик» ― невозможно. У меня комплекция мелкая…
11.12.2025 22:27
Щодо дати проведення когнітивних тестів, результатами яких раніше хвалився Трамп, прессекретарка відмовилася відповідати на запитання журналістів. Джерело: https://censor.net/ua/n3590007
- не потрібен лікар , аби зрозуміти , що там во всю прогресує стареча деменція ! 🤯
- не потрібен лікар , аби зрозуміти , що там во всю прогресує стареча деменція ! 🤯
11.12.2025 22:08
Зовнішня сторона долоні??? АХАХАХАХ!!!
На жаль, ваш запит "зовнішня сторона долоні" не зовсім зрозумілий у поточному контексті. Українською мовою терміни для позначення сторін долоні такі:

Долонна поверхня (або просто долоня, внутрішня сторона долоні) - це передня, увігнута сторона кисті, якою ми хапаємо предмети.
Тильна поверхня (або тильна сторона кисті/долоні, зовнішня сторона долоні в побуті) - це задня, опукла сторона кисті, протилежна долоні, де зазвичай видно кісточки та вени.
11.12.2025 22:12
Пошли трупные пятна...но он же ещё жив?!
11.12.2025 22:14
Зомбак.
11.12.2025 22:25
Патна на руке то таке. Какие пятна в голове?
11.12.2025 22:15
в голові червоні сині білі.
11.12.2025 22:44
Да ладно! Це, щоб останні залишки мозку не випаровувалися!
11.12.2025 22:21
Та шо они там рассказывают? Я ушанучку поглубже натяну...
11.12.2025 22:22
Аспірин в його віці..для розрідження крові, тобто є вірогідність тромбозу, інсульту..передоз - раз сінці є)))

Погані лікарі..нехай гепарин колять, скоріш копита відкине..
11.12.2025 22:24
Зате запалення мозку дуєе виявлене
11.12.2025 22:24
підхопив вічуху від ***** під час педофільських тусовок в анкориджі
11.12.2025 22:25
На фотку йухла трішки передринькав, от і пластир на руці.
11.12.2025 22:32

Навіть політичні експерти такої інформації не мали
Чудова аналітика!!!
Чудова аналітика!!!
11.12.2025 23:00
на руйнуванні БД поранив , танці вони такі
11.12.2025 22:35
треба ВІКОВИЙ БАР"ЄР ДЛЯ ПРЕЗІВ
11.12.2025 22:38
Пошкодив, коли танкер на абордаж брав.
11.12.2025 22:41
це чорна мітка після того як він потиснув руку *****
11.12.2025 22:42
Як каже мій батько: "Коли закінчиш звіздити - підстрибни."
11.12.2025 22:45
Меланія по руками надавала,а краще б по голові.Тоді пластир можна було і туди приліпити.
11.12.2025 22:48
серце та великі судини Трампа в нормі, А ОСЬ ВУЗЬКІ І НАЙТОНШІ.ЯКІ В КОРІ ГОЛОВНОГО МОЗГУ .ВІД БРЕХНІ.ЗДОХЛИ ДАВНО...
11.12.2025 22:48
Рєпоєд.... рєптілоїд в сенсі ?
11.12.2025 22:59
Воно скоро крякне .... ознаки вже присутні ...поки що - це живий трупак
11.12.2025 22:59
Віткоф язиком натер
11.12.2025 23:03
У психічно хворих дуже часто відмінно здорові інші органи тіла...Сила є - ума не треба! А ще кажуть - Бог щось дає,а щось забирає....і коли хоче покарати - забирає розум!
11.12.2025 23:10 Ответить
 
 