Трамп прошел МРТ: что показал медосмотр
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о результатах МРТ-исследования президента Дональда Трампа. Как сообщает Цензор.НЕТ, обследование проводилось в октябре, и его состояние здоровья оценено как отличное для его возраста,цитирует CNN.
Профилактическое обследование
Левитт отметила, что цель МРТ заключалась в раннем выявлении возможных проблем и подтверждении общего состояния здоровья президента.
"Цель этого обследования была профилактической, чтобы выявить любые проблемы на ранней стадии, подтвердить общее состояние здоровья и обеспечить долгосрочную поддержку жизнеспособности и функциональности президента", — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что комплексное медицинское обследование включало расширенное МРТ сердца и брюшной полости, что рекомендовано мужчинам его возрастной группы.
Полностью здоров
Левитт зачитала выводы врачей: сердце и крупные сосуды Трампа в норме, у него нет сужений артерий, воспалений или тромбов. Камеры сердца имеют нормальный размер, а стенки сосудов выглядят здоровыми. В целом его сердечно-сосудистая система оценена как отличная.
В течение последних недель в США появились вопросы о состоянии здоровья президента Трампа после того, как он сообщил о прохождении расширенного МРТ и дополнительных обследований, включая несколько когнитивных тестов.
- Ранее мы писали, что администрация президента США Дональда Трампа настроена "очень оптимистично" в отношении переговорного процесса для завершения войны РФ против Украины.
А зря! Починати треба було саме з голови.
Це секрет Полішинеля.