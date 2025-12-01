Трамп прошел МРТ: что показал медосмотр

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о результатах МРТ-исследования президента Дональда Трампа. Как сообщает Цензор.НЕТ, обследование проводилось в октябре, и его состояние здоровья оценено как отличное для его возраста,цитирует CNN.

Профилактическое обследование

Левитт отметила, что цель МРТ заключалась в раннем выявлении возможных проблем и подтверждении общего состояния здоровья президента.

"Цель этого обследования была профилактической, чтобы выявить любые проблемы на ранней стадии, подтвердить общее состояние здоровья и обеспечить долгосрочную поддержку жизнеспособности и функциональности президента", — подчеркнула пресс-секретарь.

Она добавила, что комплексное медицинское обследование включало расширенное МРТ сердца и брюшной полости, что рекомендовано мужчинам его возрастной группы.

Полностью здоров

Левитт зачитала выводы врачей: сердце и крупные сосуды Трампа в норме, у него нет сужений артерий, воспалений или тромбов. Камеры сердца имеют нормальный размер, а стенки сосудов выглядят здоровыми. В целом его сердечно-сосудистая система оценена как отличная.

В течение последних недель в США появились вопросы о состоянии здоровья президента Трампа после того, как он сообщил о прохождении расширенного МРТ и дополнительных обследований, включая несколько когнитивных тестов.