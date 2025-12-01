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Новини Президент Трамп
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Трамп пройшов МРТ: що показав медогляд

Трамп пройшов медогляд

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про результати МРТ-дослідження президента Дональда Трампа. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстеження проводилося у жовтні, і його стан здоров’я оцінено як відмінний для його віку, цитує CNN.

Профілактичне обстеження

Левітт зазначила, що мета МРТ полягала у ранньому виявленні можливих проблем та підтвердженні загального стану здоров’я президента.

"Мета цього обстеження була профілактичною, щоби виявити будь-які проблеми на ранній стадії, підтвердити загальний стан здоров’я та забезпечити довгострокову підтримку життєздатності та функціональності президента", — підкреслила речниця.

Вона додала, що комплексне медичне обстеження включало розширене МРТ серця та черевної порожнини, що рекомендовано чоловікам його вікової групи.

Повністю здоровий

Левітт зачитала висновки лікарів: серце та великі судини Трампа в нормі, у нього немає звужень артерій, запалень або тромбів. Камери серця мають нормальний розмір, а стінки судин виглядають здоровими. Загалом його серцево-судинна система оцінена як відмінна.

Протягом останніх тижнів у США з’явилися питання щодо стану здоров’я президента Трампа після того, як він повідомив про проходження розширеного МРТ та додаткових обстежень, включно з кількома когнітивними тестами.

  • Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" стосовно переговорного процесу для завершення війни РФ проти України.

Автор: 

здоров’я (460) лікарі (1286) Трамп Дональд (8933)
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Топ коментарі
+36
дебіли живуть довго бо нервують всіх а самі не нервуються
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01.12.2025 22:52 Відповісти
+29
А висновок психіатра????
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01.12.2025 22:50 Відповісти
+25
.... довбойоб?
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01.12.2025 22:50 Відповісти
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.... довбойоб?
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01.12.2025 22:50 Відповісти
сіськімасіські нада правєрять караля і сіськімасіські давать атчьот амеріканцам- спитайте самі у чемоданчика хйла.
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01.12.2025 22:52 Відповісти
...а ***** для Короля приклад сильного лідера
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01.12.2025 22:53 Відповісти
Даже сперматозоиды у него повышенной подвижности.
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01.12.2025 23:28 Відповісти
dovbojobus vulgaris - написано у висновках лікарів
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01.12.2025 22:57 Відповісти
йому голову врачі дивились ?

.
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02.12.2025 01:22 Відповісти
А висновок психіатра????
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01.12.2025 22:50 Відповісти
зашибіся пахне піся
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01.12.2025 22:52 Відповісти
Вивчивши результати дослідження, психіатр зʼїхав з глузду!
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01.12.2025 22:59 Відповісти
досі пише звіт ?

.
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02.12.2025 01:23 Відповісти
сов. секретно
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02.12.2025 17:05 Відповісти
Висновок: переживе всіх.
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01.12.2025 22:51 Відповісти
дебіли живуть довго бо нервують всіх а самі не нервуються
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01.12.2025 22:52 Відповісти
Респект! Ви найкращий для мене сьогодні! Зробили мій вечір! Вам потрібно бути лікарем - лікувати душі...
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01.12.2025 23:03 Відповісти
сто-пісят, не менше ?

хай з було поговорить - той розуміється на сто-пісят.

.
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02.12.2025 01:25 Відповісти
МРТ сказало - вад нема, просто ідіот.
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01.12.2025 22:52 Відповісти
Мля ... Це в Штатах так довго розшифровуються МРТ? Зробив ще в жовтні, а заключення лікарів з'явилося тільки зараз! Серйозно хвора людина за цей час би ласти зклеїла...
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01.12.2025 22:53 Відповісти
Да,все верно здесь люди пишут...Прошел МРТ,а нужно было психиатра-однозначно
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01.12.2025 22:53 Відповісти
Ну раз відмінний, значить голову не перевіряли
А зря! Починати треба було саме з голови.
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01.12.2025 22:53 Відповісти
Ще ***** довго всім мізки виноситиме падло...
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01.12.2025 22:55 Відповісти
Обстеження показало, що ця хвороба не виліковна.
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01.12.2025 22:59 Відповісти
це був найкращий мрт в історії
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01.12.2025 22:59 Відповісти
😁😁😁
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02.12.2025 04:17 Відповісти
Тепер потрібно перевірити тих лікарів - на детекторі
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01.12.2025 22:59 Відповісти
Один у нас теж в 2019 аналізи " здавав"...казали що вони теж " відмінні"..як показало правління- нам збрехали...
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01.12.2025 23:03 Відповісти
Отже, здоровеньким помре!
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01.12.2025 23:00 Відповісти
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01.12.2025 23:00 Відповісти
А от ментальне здоров'я в нього схоже не дуже...😊
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01.12.2025 23:01 Відповісти
авжеж, МРТ ідіотизм не міряє

.
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02.12.2025 01:28 Відповісти
А мізки нарцису-довбойобу просвітили? Чи там вічна мерзлота?
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01.12.2025 23:01 Відповісти
там кістка і кістковий мозок.
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01.12.2025 23:51 Відповісти
Інсайдерська інфа про МРТ Тромба.
Це секрет Полішинеля.
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01.12.2025 23:02 Відповісти
Не можу відірватись від картинки
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02.12.2025 04:44 Відповісти
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03.12.2025 10:41 Відповісти
Згадався один старий висновок після лікарського огляду: психічних відхилень не виявлено,пацієнт просто дурак....
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01.12.2025 23:06 Відповісти
Аналізи здав...тепер Стадіон?
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01.12.2025 23:09 Відповісти
з Байденом !

а більше донні немає з ким наперегони бігати і ..уями мірятись.

.
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02.12.2025 01:29 Відповісти
Мозг не обнаружен
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01.12.2025 23:16 Відповісти
Последняя магнитно-резонансная томография показала, что Глава Белого Дома - трамсвистит! Оно носит женские кружевные трусы и сосёт члены у кремлёвской верхушки.
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01.12.2025 23:16 Відповісти
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01.12.2025 23:27 Відповісти
В його віці (майже 80 років) немає хронічних захворювань, як стверджує прес-служба? Ну-ну... Брехня має бути хоч трохи правдоподібною. Достатньо подивитися на його комплекцію, рухи - з таким виглядом не є повністю здоровою (а так стверджується) людина навіть у 20 років.
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01.12.2025 23:37 Відповісти
У БІЛЬШОСТІ ДЕБІЛІВ, ЯК ПРАВИЛО , СУДИННО СЕРЦЕВА СИСТЕМА ДОБРІ.А ОТ "СІРОЇ МАЗУТИ" В ЧЕРЕПНІЙ КОРОБЦІ ХРОНІЧНИЙ ДЕФІЦИТ....
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01.12.2025 23:38 Відповісти
Дональд-космонавт.🤭
Гарний кандидат для польоту 🚀на Марс.
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01.12.2025 23:38 Відповісти
От туди його і відправити. Терміново
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02.12.2025 00:19 Відповісти
людині 79 років, яка норма? "його стан здоров'я оцінено як відмінний для його віку,
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01.12.2025 23:39 Відповісти
а наякого дідька потрібно вимірювати стан президента як "нормальний у його віці" для 79-ти річного діда ?

може, того, вік президента поміняти на, скажімо Марка Рубіо ?

американці не думали ?

.
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02.12.2025 01:34 Відповісти
Брехня як завжди.
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01.12.2025 23:46 Відповісти
нажаль, правда !

"для його віку" - це вже як вирок, звиняйте, для 79-ти річного діда

.
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02.12.2025 01:35 Відповісти
Ага, Байдену теж малювали "чудове здоров'я".
Загалом, насправді стан здоров'я перших осіб держави, це державна таємниця.
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01.12.2025 23:47 Відповісти
У нього все нормально з фізичним станом. Там інша проблема - він дебіл від народження...
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01.12.2025 23:48 Відповісти
Башку не просвічували, бо в гівні копирсатись погидували.
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01.12.2025 23:52 Відповісти
То в нього здоров'я як у космонавта? Гм... А чи не має для нього вільного місця у одній із ракет Ілони?
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02.12.2025 00:12 Відповісти
Краще вже у кацапській ракеті. В них якраз недавно був гарний запуск.
А з Ілоном він посварився - там для нього вже нема місця.
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02.12.2025 00:41 Відповісти
Нехай так.
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02.12.2025 01:01 Відповісти
здорова? Лучше бы написали "такая как у всех"
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02.12.2025 00:22 Відповісти
Вскрытие тела показало - смерть наступила в результате вскрытия.
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02.12.2025 02:07 Відповісти
Нікого не хвилюють серце і судини того довбойоба. МРТ мозку робили?
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02.12.2025 03:35 Відповісти
Якось пофігу.
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02.12.2025 08:18 Відповісти
мозг найден?
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02.12.2025 08:26 Відповісти
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02.12.2025 08:29 Відповісти
Тобто не хворий, а просто дурень ?)
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02.12.2025 08:56 Відповісти
Трамп пройшов МРТ і не зачепив його. Це чудовий результат!
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02.12.2025 09:09 Відповісти
 
 