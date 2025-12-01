Трамп пройшов МРТ: що показав медогляд
Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про результати МРТ-дослідження президента Дональда Трампа. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстеження проводилося у жовтні, і його стан здоров’я оцінено як відмінний для його віку, цитує CNN.
Профілактичне обстеження
Левітт зазначила, що мета МРТ полягала у ранньому виявленні можливих проблем та підтвердженні загального стану здоров’я президента.
"Мета цього обстеження була профілактичною, щоби виявити будь-які проблеми на ранній стадії, підтвердити загальний стан здоров’я та забезпечити довгострокову підтримку життєздатності та функціональності президента", — підкреслила речниця.
Вона додала, що комплексне медичне обстеження включало розширене МРТ серця та черевної порожнини, що рекомендовано чоловікам його вікової групи.
Повністю здоровий
Левітт зачитала висновки лікарів: серце та великі судини Трампа в нормі, у нього немає звужень артерій, запалень або тромбів. Камери серця мають нормальний розмір, а стінки судин виглядають здоровими. Загалом його серцево-судинна система оцінена як відмінна.
Протягом останніх тижнів у США з’явилися питання щодо стану здоров’я президента Трампа після того, як він повідомив про проходження розширеного МРТ та додаткових обстежень, включно з кількома когнітивними тестами.
- Раніше ми писали, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована "дуже оптимістично" стосовно переговорного процесу для завершення війни РФ проти України.
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хай з було поговорить - той розуміється на сто-пісят.
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А зря! Починати треба було саме з голови.
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Це секрет Полішинеля.
а більше донні немає з ким наперегони бігати і ..уями мірятись.
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Гарний кандидат для польоту 🚀на Марс.
може, того, вік президента поміняти на, скажімо Марка Рубіо ?
американці не думали ?
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"для його віку" - це вже як вирок, звиняйте, для 79-ти річного діда
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Загалом, насправді стан здоров'я перших осіб держави, це державна таємниця.
А з Ілоном він посварився - там для нього вже нема місця.