Трамп пройшов МРТ: що показав медогляд

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про результати МРТ-дослідження президента Дональда Трампа. Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстеження проводилося у жовтні, і його стан здоров’я оцінено як відмінний для його віку, цитує CNN.

Профілактичне обстеження

Левітт зазначила, що мета МРТ полягала у ранньому виявленні можливих проблем та підтвердженні загального стану здоров’я президента.

"Мета цього обстеження була профілактичною, щоби виявити будь-які проблеми на ранній стадії, підтвердити загальний стан здоров’я та забезпечити довгострокову підтримку життєздатності та функціональності президента", — підкреслила речниця.

Вона додала, що комплексне медичне обстеження включало розширене МРТ серця та черевної порожнини, що рекомендовано чоловікам його вікової групи.

Повністю здоровий

Левітт зачитала висновки лікарів: серце та великі судини Трампа в нормі, у нього немає звужень артерій, запалень або тромбів. Камери серця мають нормальний розмір, а стінки судин виглядають здоровими. Загалом його серцево-судинна система оцінена як відмінна.

Протягом останніх тижнів у США з’явилися питання щодо стану здоров’я президента Трампа після того, як він повідомив про проходження розширеного МРТ та додаткових обстежень, включно з кількома когнітивними тестами.