Песков о заявлениях Трампа относительно Украины: "Соответствуют нашему пониманию"
В Кремле выразили удовлетворение последними заявлениями президента США Дональда Трампа, в частности о преимуществе России на поле боя в Украине и невозможности членства Украины в НАТО.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
Песков отметил, что заявления Трампа были "очень важными" и в целом совпадают с позицией российской стороны.
"Во многом, по вопросу членства в НАТО, по вопросу территорий, по вопросу того, как Украина теряет территории, это соответствует нашему пониманию", - сказал он журналистам.
Что предшествовало?
- Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
- Несмотря на заявления Трампа, что РФ имеет "преимущество" на поле боя, некоторые чиновники США и Европы считают, что пока нет никаких оценок, которые свидетельствовали бы о значительных изменениях на поле боя.
- Накануне президент США заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.
