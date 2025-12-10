Песков о заявлениях Трампа относительно Украины: "Соответствуют нашему пониманию"

В Кремле выразили удовлетворение последними заявлениями президента США Дональда Трампа, в частности о преимуществе России на поле боя в Украине и невозможности членства Украины в НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Песков отметил, что заявления Трампа были "очень важными" и в целом совпадают с позицией российской стороны.

"Во многом, по вопросу членства в НАТО, по вопросу территорий, по вопросу того, как Украина теряет территории, это соответствует нашему пониманию", - сказал он журналистам.

Что предшествовало?

Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.

Несмотря на заявления Трампа, что РФ имеет "преимущество" на поле боя, некоторые чиновники США и Европы считают, что пока нет никаких оценок, которые свидетельствовали бы о значительных изменениях на поле боя.

Накануне президент США заявил, что "всегда было понимание", что Украина никогда не станет членом НАТО.

