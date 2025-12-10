Трамп должен заменить посланников Уиткоффа и Кушнера, потому что те "предвзяты по отношению к Украине", - сенатор США Блюменталь
Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что президент США Дональд Трамп должен заменить своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в процессе урегулирования войны России против Украины.
Об этом он сказал в комментарии "Суспильному", передает Цензор.НЕТ.
Блюменталь выразил обеспокоенность тем, что Трамп давит на Украину по поводу скорейшего подписания мирного соглашения без гарантий безопасности. По его словам, нынешний формат переговоров выглядит "полностью односторонним", поскольку Украине выдвигают требования, тогда как России не предлагаются никакие уступки.
Сенатор отметил, что Уиткофф и Кушнер, по его мнению, "предвзяты в отношении Украины", и Трампу нужны новые переговорщики. Он также назвал нынешний "мирный план" неприемлемым и требующим полного пересмотра.
Комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, Блюменталь заявил, что такие заявления играют на руку Кремлю. Он подчеркнул: "Путин не проводит выборов. Зеленскому нет необходимости тоже".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.
Згадайте хоча б його тезу про те, що кацапи не захопили Київ лише тому, що їхні танки загрузли в болоті...
Основна нікчема -- "трамп". А "кушнери_віткоФФи" -- похідні.
Наступного разу Трумп пошле свою прибиральницю з двірником?