Трамп должен заменить посланников Уиткоффа и Кушнера, потому что те "предвзяты по отношению к Украине", - сенатор США Блюменталь

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что президент США Дональд Трамп должен заменить своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в процессе урегулирования войны России против Украины.

Об этом он сказал в комментарии "Суспильному", передает Цензор.НЕТ.

Блюменталь выразил обеспокоенность тем, что Трамп давит на Украину по поводу скорейшего подписания мирного соглашения без гарантий безопасности. По его словам, нынешний формат переговоров выглядит "полностью односторонним", поскольку Украине выдвигают требования, тогда как России не предлагаются никакие уступки.

Сенатор отметил, что Уиткофф и Кушнер, по его мнению, "предвзяты в отношении Украины", и Трампу нужны новые переговорщики. Он также назвал нынешний "мирный план" неприемлемым и требующим полного пересмотра.

Комментируя высказывания Трампа о необходимости проведения выборов в Украине, Блюменталь заявил, что такие заявления играют на руку Кремлю. Он подчеркнул: "Путин не проводит выборов. Зеленскому нет необходимости тоже".

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в субботу, 6 декабря, президент Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор с советниками Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
  • Разговор был сосредоточен на вопросах территорий и гарантиях безопасности для Украины.

Кушнер Трамп Дональд война в Украине Стив Уиткофф
Цим двом хабадникам місце у тюрячці давно!
10.12.2025 10:42 Ответить
А "трамп" не упереджений?

Згадайте хоча б його тезу про те, що кацапи не захопили Київ лише тому, що їхні танки загрузли в болоті...

Основна нікчема -- "трамп". А "кушнери_віткоФФи" -- похідні.
10.12.2025 10:44 Ответить
Батько кушніра - хазяїн трампа
10.12.2025 10:47 Ответить
Атож. Може пустити шкуру "трампа" на паси.
10.12.2025 10:49 Ответить
"бо ті "упереджені щодо України"" - а ще вони не дипломати.
Наступного разу Трумп пошле свою прибиральницю з двірником?
10.12.2025 10:50 Ответить
Віткофа і Кушнера покусали в кремлі, хворі на сказ.Як видно і Трампа заразили
10.12.2025 10:51 Ответить
Вони не упереджені, вони в долі.
10.12.2025 10:52 Ответить
Замінити. А далі що? Знову те саме про те саме? Нахіба?
10.12.2025 10:52 Ответить
жаль трамп трампа заменить не может
10.12.2025 10:53 Ответить
не вийде як і у випадку з єрмакиловим в Україні....куйло не дасть добро...
10.12.2025 10:55 Ответить
***** тут ні до чого, годі вже вірити в цю байку що ***** все контролює.
10.12.2025 11:14 Ответить
Так, московією править берл лазар
10.12.2025 11:26 Ответить
Трамп вже змінив НЕ упереджених щодо України!
10.12.2025 11:00 Ответить
Ну якщо цей пан хоче наприклад з свого кола, тоді Буде Спартц та Грем для балансу.
10.12.2025 11:00 Ответить
А Україна має замінити умерова, який погруз в корупції і не громадянин України, бо той також діє упереджено щодо України. А також відсторонити від переговорів Зеленського, який також погруз в корупції і привів країну до такого стану.
10.12.2025 11:02 Ответить
Тромб має піти в відставку і провести чесні вибори. Чи воно тільки іншим країнам буде вказувати що робити
10.12.2025 11:03 Ответить
Вони коливаються разом з лінією трампанутого який на 💯 відсотків залежить від ху....ла
10.12.2025 11:06 Ответить
Гарні посланці . Один бізнес-парнер, русофил, інший - родич, хабарник. Тобто дзеркальне відображення самого рудого ідіота
10.12.2025 11:08 Ответить
Якби був релігійною людиною то вважав би Трампа Антихристом, а його президенство апокаліпсисом... А так доводиться його вважати без всякого пафосу і фанатизму просто недоумком...
10.12.2025 11:19 Ответить
Він скоріше Зелю змінить.
10.12.2025 11:21 Ответить
Пофіг які там посланці, ніякі переговори ніячого не змінять, Україна цю війну виграла і повинна довести її до кінця!
10.12.2025 11:44 Ответить
 
 