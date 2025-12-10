Трамп має замінити посланців Віткоффа та Кушнера, бо ті "упереджені щодо України", - сенатор США Блюменталь
Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що президент США Дональд Трамп має замінити своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які долучені до процесу врегулювання війни Росії проти України.
Про це він сказав у коментарі "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
Блюменталь висловив стурбованість тим, що Трамп тисне на Україну щодо швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки. За його словами, нинішній формат перемовин виглядає "повністю одностороннім", оскільки Україні висувають вимоги, тоді як Росії не пропонуються жодні поступки.
Сенатор зазначив, що Віткофф і Кушнер, на його думку, "упереджені щодо України", і Трампу потрібні нові перемовники. Він також назвав нинішній "мирний план" неприйнятним і таким, що потребує повного перегляду.
Коментуючи висловлювання Трампа про необхідність проведення виборів в Україні, Блюменталь заявив, що такі заяви грають на користь Кремлю. Він підкреслив: "Путін не проводить виборів. Зеленському немає потреби теж".
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у суботу, 6 грудня, президент Володимир Зеленський провів двогодинну телефонну розмову з радниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
- Розмова була зосереджена на питаннях територій та безпекових гарантіях для України.
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Згадайте хоча б його тезу про те, що кацапи не захопили Київ лише тому, що їхні танки загрузли в болоті...
Основна нікчема -- "трамп". А "кушнери_віткоФФи" -- похідні.