Пєсков про заяви Трампа щодо України: "Відповідає нашому розумінню"

У Кремлі висловили задоволення останніми заявами президента США Дональда Трампа, зокрема щодо переваги Росії на полі бою в Україні та неможливості членства України в НАТО.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

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Пєсков зазначив, що заяви Трампа були "дуже важливими" і загалом збігаються з позицією російської сторони.

"Багато в чому, щодо питання членства в НАТО, щодо питання територій, щодо питання того, як Україна втрачає території, це відповідає нашому розумінню", - сказав він журналістам.

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Що передувало?

Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що Росія має сильнішу переговорну позицію.

Попри заяви Трампа, що РФ має "перевагу" на полі бою, деякі посадовці США та Європи вважають, що наразі немає жодних оцінок, що свідчили б про значні зміни на полі бою.

Напередодні президент США заявив, що "завжди було розуміння", що Україна ніколи не стане членом НАТО.

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