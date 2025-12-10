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Новини Заяви Трампа
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Пєсков про заяви Трампа щодо України: "Відповідає нашому розумінню"

пєсков

У Кремлі висловили задоволення останніми заявами президента США Дональда Трампа, зокрема щодо переваги Росії на полі бою в Україні та неможливості членства України в НАТО.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

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Пєсков зазначив, що заяви Трампа були "дуже важливими" і загалом збігаються з позицією російської сторони.

"Багато в чому, щодо питання членства в НАТО, щодо питання територій, щодо питання того, як Україна втрачає території, це відповідає нашому розумінню", - сказав він журналістам.

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Що передувало?

  • Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що Росія має сильнішу переговорну позицію.
  • Попри заяви Трампа, що РФ має "перевагу" на полі бою, деякі посадовці США та Європи вважають, що наразі немає жодних оцінок, що свідчили б про значні зміни на полі бою.
  • Напередодні президент США заявив, що "завжди було розуміння", що Україна ніколи не стане членом НАТО.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1873) Трамп Дональд (9003)
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Топ коментарі
+24
Ще б пак задоволені, адже чубате грає разом з ху...лом проти України, крапленими картами! 🤬
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10.12.2025 13:32 Відповісти
+19
Чувак здав Трампа. З потрохами.
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10.12.2025 13:35 Відповісти
+16
тампон на побігеньках у кацапів

Ніхто ще так не принижував США як команда тампона
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10.12.2025 13:46 Відповісти

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