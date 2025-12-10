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Пєсков про заяви Трампа щодо України: "Відповідає нашому розумінню"
У Кремлі висловили задоволення останніми заявами президента США Дональда Трампа, зокрема щодо переваги Росії на полі бою в Україні та неможливості членства України в НАТО.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
Пєсков зазначив, що заяви Трампа були "дуже важливими" і загалом збігаються з позицією російської сторони.
"Багато в чому, щодо питання членства в НАТО, щодо питання територій, щодо питання того, як Україна втрачає території, це відповідає нашому розумінню", - сказав він журналістам.
Що передувало?
- Дональд Трамп в інтерв'ю Politico заявив, що Росія має сильнішу переговорну позицію.
- Попри заяви Трампа, що РФ має "перевагу" на полі бою, деякі посадовці США та Європи вважають, що наразі немає жодних оцінок, що свідчили б про значні зміни на полі бою.
- Напередодні президент США заявив, що "завжди було розуміння", що Україна ніколи не стане членом НАТО.
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Ніхто ще так не принижував США як команда тампона