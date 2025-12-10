Трамп може відмовитися від участі в мирних переговорах щодо України через повільний прогрес , - CNN

Європейські дипломати та частина американських посадовців занепокоєні тим, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від участі в поточних переговорах щодо миру в Україні через повільний прогрес і зростаючий внутрішній політичний тиск.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, Трамп може звинуватити Київ та європейських партнерів у затягуванні процесу, що створює ризик додаткової напруги у трансатлантичних відносинах. Європейські співрозмовники зазначають, що терпіння Вашингтона суттєво зменшується, а у Білому домі непокояться через відсутність очевидного прогресу.

У нещодавньому інтерв’ю Politico президент США висловив невдоволення позицією Володимира Зеленського та заявив, що Україні слід погодитися на мирну угоду з Москвою. Трамп наголосив, що Києву потрібно "приймати речі такими, які вони є, коли ти програєш", і зауважив, що країна "втратила багато територій".

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Водночас у CNN підкреслюють: ці заяви контрастують із риторикою Трампа менш ніж тримісячної давності, коли після зустрічі із Зеленським він стверджував, що Україна зможе повернути всі захоплені Росією території.

Попри політичний тиск і песимістичні оцінки президента США, аналітики не бачать ознак кардинальної зміни військової ситуації на фронті. За їх словами, російська армія не демонструє спроможності швидко змінити хід війни або отримати вирішальну перевагу. Локальні наступи РФ супроводжуються значними втратами, а ситуація на лінії бойових дій залишається складною та неоднозначною.

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Що передувало?

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