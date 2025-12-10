Трамп может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине из-за медленного прогресса, - CNN

Европейские дипломаты и часть американских чиновников обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в текущих переговорах по миру в Украине из-за медленного прогресса и растущего внутреннего политического давления.

Как отмечается, Трамп может обвинить Киев и европейских партнеров в затягивании процесса, что создает риск дополнительной напряженности в трансатлантических отношениях. Европейские собеседники отмечают, что терпение Вашингтона существенно уменьшается, а в Белом доме беспокоятся из-за отсутствия очевидного прогресса.

В недавнем интервью Politico президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского и заявил, что Украине следует согласиться на мирное соглашение с Москвой. Трамп подчеркнул, что Киеву нужно "принимать вещи такими, какие они есть, когда ты проигрываешь", и отметил, что страна "потеряла много территорий".

В то же время в CNN подчеркивают: эти заявления контрастируют с риторикой Трампа менее чем трехмесячной давности, когда после встречи с Зеленским он утверждал, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.

Несмотря на политическое давление и пессимистические оценки президента США, аналитики не видят признаков кардинального изменения военной ситуации на фронте. По их словам, российская армия не демонстрирует способности быстро изменить ход войны или получить решающее преимущество. Локальные наступления РФ сопровождаются значительными потерями, а ситуация на линии боевых действий остается сложной и неоднозначной.

