Трамп может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине из-за медленного прогресса, - CNN
Европейские дипломаты и часть американских чиновников обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в текущих переговорах по миру в Украине из-за медленного прогресса и растущего внутреннего политического давления.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Трамп может обвинить Киев и европейских партнеров в затягивании процесса, что создает риск дополнительной напряженности в трансатлантических отношениях. Европейские собеседники отмечают, что терпение Вашингтона существенно уменьшается, а в Белом доме беспокоятся из-за отсутствия очевидного прогресса.
В недавнем интервью Politico президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского и заявил, что Украине следует согласиться на мирное соглашение с Москвой. Трамп подчеркнул, что Киеву нужно "принимать вещи такими, какие они есть, когда ты проигрываешь", и отметил, что страна "потеряла много территорий".
В то же время в CNN подчеркивают: эти заявления контрастируют с риторикой Трампа менее чем трехмесячной давности, когда после встречи с Зеленским он утверждал, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.
Несмотря на политическое давление и пессимистические оценки президента США, аналитики не видят признаков кардинального изменения военной ситуации на фронте. По их словам, российская армия не демонстрирует способности быстро изменить ход войны или получить решающее преимущество. Локальные наступления РФ сопровождаются значительными потерями, а ситуация на линии боевых действий остается сложной и неоднозначной.
Что предшествовало?
- Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более сильную переговорную позицию.
- По его словам, Украине стоит провести президентские выборы.
- Также он осудил лидеров ЕС за неспособность остановить войну и миграцию.
Йому треба закінчити ще пару десятків війн...
- 7:00 - Разгон облаков, установление хорошей погоды
- 8:00-10:00 - ПОДВИГ
- 16:00 -
Война с Англиейзакончить войну."
Це вже було
Збоку це має вигляд такий, що "путин" наср@в йому на голову.
Тому може вийти, щоб умитися.
Добре, добре. Нехай давлять руду мерзоту.
Це дати подання кандидатів на нобелівку по миру 2026.
тому потрібно іх слати , а не віддавати своі території цим
покидькам !!
то це означатиме, що ми погоджуємось зі "справедливими" вимогами москви про те, що нас треба денацифікувати й демілітаризувати.
і що буде? Зупинять продаж зброї? (який чомусь називають допомогою)
Прикриють розвіддані? Щоб рашці допомагати вже у відкриту?
У трампа, здається, немає карт. Він може звинувачувати Україну та ЄС у чому завгодно, але результат, як то кажуть, на табло: повний провал трампа на зовнішній арені, найнижчий рейтинг за весь рік, і туманні шанси на до-виборах у 2026
не вийде не скаже що він закінчів 9 війн
Тож єднаймося навколо наймогутнішого лідера **********!