Трамп может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине из-за медленного прогресса, - CNN

Трамп

Европейские дипломаты и часть американских чиновников обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в текущих переговорах по миру в Украине из-за медленного прогресса и растущего внутреннего политического давления.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Трамп может обвинить Киев и европейских партнеров в затягивании процесса, что создает риск дополнительной напряженности в трансатлантических отношениях. Европейские собеседники отмечают, что терпение Вашингтона существенно уменьшается, а в Белом доме беспокоятся из-за отсутствия очевидного прогресса.

В недавнем интервью Politico президент США выразил недовольство позицией Владимира Зеленского и заявил, что Украине следует согласиться на мирное соглашение с Москвой. Трамп подчеркнул, что Киеву нужно "принимать вещи такими, какие они есть, когда ты проигрываешь", и отметил, что страна "потеряла много территорий".

В то же время в CNN подчеркивают: эти заявления контрастируют с риторикой Трампа менее чем трехмесячной давности, когда после встречи с Зеленским он утверждал, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.

Несмотря на политическое давление и пессимистические оценки президента США, аналитики не видят признаков кардинального изменения военной ситуации на фронте. По их словам, российская армия не демонстрирует способности быстро изменить ход войны или получить решающее преимущество. Локальные наступления РФ сопровождаются значительными потерями, а ситуация на линии боевых действий остается сложной и неоднозначной.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+12
Може воно й краще.... З такою"допомогою" більше шкоди ніж користі....
10.12.2025 11:10 Ответить
+8
Та хай йде нах. Осточортів виродок.
10.12.2025 11:14 Ответить
+8
Невже це колись станеться і неврівноважений Трамп залишить Україну в спокої! Не потрібно так припиняти війни, тиском на жертву агресії! Тупих ідіотів нам і в Україні вистачає!
10.12.2025 11:16 Ответить
А, зрозуміло. Закінчуються 24 години.

Йому треба закінчити ще пару десятків війн...
10.12.2025 11:08 Ответить
Невже це колись станеться і неврівноважений Трамп залишить Україну в спокої! Не потрібно так припиняти війни, тиском на жертву агресії! Тупих ідіотів нам і в Україні вистачає!
10.12.2025 11:16 Ответить
"- 6:00 - Подьем

- 7:00 - Разгон облаков, установление хорошей погоды

- 8:00-10:00 - ПОДВИГ

- 16:00 - Война с Англией закончить войну."

Це вже було
10.12.2025 11:16 Ответить
Ні це називається, виходимо з переговорного процесу по причині, бо обосрамшились
10.12.2025 11:36 Ответить
Якби ж то?

Збоку це має вигляд такий, що "путин" наср@в йому на голову.

Тому може вийти, щоб умитися.
10.12.2025 11:37 Ответить
Може воно й краще.... З такою"допомогою" більше шкоди ніж користі....
10.12.2025 11:10 Ответить
"внутрішній політичний тиск"

Добре, добре. Нехай давлять руду мерзоту.
10.12.2025 11:12 Ответить
Ну якщо зе буде викаблучуватися і не підпише до лютого чи бажано середини січня якийсь мирний документ,то будуть негативні наслідки від Трампа.
Це дати подання кандидатів на нобелівку по миру 2026.
10.12.2025 11:13 Ответить
Мирний план Трампа і кремля - це катастрофа для Украіни ,
тому потрібно іх слати , а не віддавати своі території цим
покидькам !!
10.12.2025 11:13 Ответить
А як же премія миру ?
10.12.2025 11:13 Ответить
Якщо Україна погоджується на всі ці забаганки колективного путлєра і Трампа ,
то це означатиме, що ми погоджуємось зі "справедливими" вимогами москви про те, що нас треба денацифікувати й демілітаризувати.
10.12.2025 11:22 Ответить
Я не розумію ґвалту на темі мирних планів. От зовсім. Зеленьські ніколи не здадуть територію, це не можливо за конституцією, щоб це було в юридичних рамках. Єдиний варіант це те, що з часом кацапи захоплять домбас силою. Інших варіантів тут нема. Сидять, блд, місяць жують одне і теж. Оцей план Трампа, то така сама дурня як план перемоги зеленського, формула миру, ялтинська платформа чви саміти перших лядєй та джентельменів
10.12.2025 11:30 Ответить
Краще б дали,як малій дитині забавку,той заспокоївся і не ліз в політику
10.12.2025 11:23 Ответить
терпіння Вашингтона суттєво зменшується

і що буде? Зупинять продаж зброї? (який чомусь називають допомогою)
Прикриють розвіддані? Щоб рашці допомагати вже у відкриту?

У трампа, здається, немає карт. Він може звинувачувати Україну та ЄС у чому завгодно, але результат, як то кажуть, на табло: повний провал трампа на зовнішній арені, найнижчий рейтинг за весь рік, і туманні шанси на до-виборах у 2026
10.12.2025 11:14 Ответить
Саме цікаве в тому що якраз якщо Україна погодиться на капітуляцію то Фашингтон автоматично припинить допомагати Україні зброєю і розвідданими, як того вимагає )(уйло. Тому я даже не розумію яким чином сцишиа може надавити на Україну? Хіба що Тромб пообіцяє поставити Тамагавки )(уйлу.
10.12.2025 11:42 Ответить
США зброєю не допомагають. Вони її продають НАТО, а НАТО передає її Україні.
10.12.2025 11:45 Ответить
*** так це ж вже було!!!вже в котоий раз!ЦЕ ***** ВЖЕ БУЛО!!боже кругом ідіоти!!світом правлять ІДІОТИ!!
10.12.2025 11:14 Ответить
Кучма давно в ах#ї
10.12.2025 11:20 Ответить
Та хай йде нах. Осточортів виродок.
10.12.2025 11:14 Ответить
А чим, власне кажучи, повноваження американського президента відрізняються від повноважень монарха??? Особливо коли у нього більшість у конгресі? Оскаржувати його рішення у судах, як засвідчує досвід, є справою безперспективною. Вуличні протести на нього не діють. Єдина надія на вибори, але вони проводяться раз на чотири роки. І ось виходить так, що найпрогресивніша демократія у світі є безсилою у такій ситуації.
10.12.2025 11:14 Ответить
10.12.2025 11:19 Ответить
тампон вже не хоче премію миру
не вийде не скаже що він закінчів 9 війн
10.12.2025 11:19 Ответить
Одна користь від Трампа шо продає зброю
10.12.2025 11:21 Ответить
То нехай кіздує, менше проблем.заради тої премії Трамп готовий продати, все що рухається
10.12.2025 11:21 Ответить
Ось ці заяви про можливе і інше це зроблено для навіювання страху на подальшу війну ...для українців...і для тиску на ЄС.... ,
10.12.2025 11:22 Ответить
До імпічменту Трампу залишилось лише три місця в Конгресі...
10.12.2025 11:22 Ответить
Та він же казав що ось ось… Мир вже близько… Ще кілька кроків…😁. І раптом: 😕. Старий-🤡, з таким підходом тебе і твою країну навряд чи будуть поважати(боятись)найближчі три роки.
10.12.2025 11:22 Ответить
Тільки Володимир Олександрович Зеленський здатен врятувати увесь світ.
Тож єднаймося навколо наймогутнішого лідера **********!
10.12.2025 11:23 Ответить
Будете балотуватись на пост президента України ? і Закінчите війну? Чи при вас війна б не відбулась ?
10.12.2025 11:26 Ответить
Володимир Олександрович Зеленський президент України навіки віків!!!
10.12.2025 11:30 Ответить
У Трампа нобелівська премія накривається мідним тазом. Є від чого шаленіти. Ще й Камбоджа з Таїландом знов почали сварку.
10.12.2025 11:26 Ответить
Це той балабол, що обіцяв війну закінчити за 24години?
10.12.2025 11:30 Ответить
...така допомога від Трампа точно не потрібна!!!
10.12.2025 11:30 Ответить
10.12.2025 11:32 Ответить
Та вже вийди нарешті з чата та зосередся на тому як ти робиш Америку знов вЯликой опускаючи її нижчи плінтусу. Бурлексер *******.
10.12.2025 11:34 Ответить
Імпотентна Європа давай і ти щось вирішуй в не надійся на америку! Такі самі сцикливі гандони як у вас в дали початок другої світової війни, на жаль історія повторюється
10.12.2025 11:35 Ответить
Да пішов він нах і пошвидше. Представте як би воно виконувало гарантії безпеки якщо воно не може даже зараз надавити на )(уйла. Який сенс його взагалі брати на переговори якщо воно сідає на сторону )(уйла
10.12.2025 11:39 Ответить
Якщо відмовиться, але даватиме нам стільки ж зброї, як Байден, то це краще, ніж зараз. Зараз він сприяє путіну вбивати українців. Він як та людина, яка бачить, що скоюється злочин на його очах, він може припинити скоєння цього злочинах, давши багато зброї, але нічого не робить. А якщо не буде нічого робити, ні зброю давати, ні реально тиснути на путіна, то програє проміжні вибори в США, бо більша частина виборців за надання допомоги Україні.
10.12.2025 11:41 Ответить
Хабаду не вдасться купити Україну. Кушнір пролітає.
10.12.2025 11:41 Ответить
Та немає ніякого прогресу і не буде, і першим хто повинен вийти - це Україна, зосередившись на війні, звільненні своїх територій та знищенні кацапстанців!
10.12.2025 11:43 Ответить
Якби він хотів вийти, то давно б вийшов. Але, там такі гарні відкати за капітуляцію України пообіцяв Дмітрієв, що він не буде цього робити.
10.12.2025 11:43 Ответить
 
 