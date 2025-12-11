Білий Дім прокоментував пластир на руці Трампа
Білий Дім прокоментував стан здоров’я президента США Дональда Трампа після того, як він з’явився на публіці з пластиром на зовнішній стороні долоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі прессекретарки Трампа Керолайн Левітт.
"Щодо бинтів на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент буквально постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал", — заявила прессекретарка Білого дому.
Пояснення пластиру та синців
Левітт уточнила, що наявність синців на руці Трампа пов’язана з щоденним прийомом аспірину за медичними показаннями. Пластир та синці не є ознакою нових процедур чи проблем зі здоров’ям.
Щодо дати проведення когнітивних тестів, результатами яких раніше хвалився Трамп, прессекретарка відмовилася відповідати на запитання журналістів.
Трамп пройшов МРТ
Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про результати МРТ-дослідження президента Дональда Трампа.
Вона зачитала висновки лікарів: серце та великі судини Трампа в нормі, у нього немає звужень артерій, запалень або тромбів. Камери серця мають нормальний розмір, а стінки судин виглядають здоровими. Загалом його серцево-судинна система оцінена як відмінна, - констатувала Левітт.
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