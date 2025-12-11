Білий Дім прокоментував пластир на руці Трампа

Білий Дім прокоментував стан здоров’я президента США Дональда Трампа після того, як він з’явився на публіці з пластиром на зовнішній стороні долоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі прессекретарки Трампа Керолайн Левітт.

"Щодо бинтів на руці, ми вже давали пояснення раніше. Президент буквально постійно тисне людям руки. Овальний кабінет схожий на Центральний вокзал", — заявила прессекретарка Білого дому.

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Пояснення пластиру та синців

Левітт уточнила, що наявність синців на руці Трампа пов’язана з щоденним прийомом аспірину за медичними показаннями. Пластир та синці не є ознакою нових процедур чи проблем зі здоров’ям.

Щодо дати проведення когнітивних тестів, результатами яких раніше хвалився Трамп, прессекретарка відмовилася відповідати на запитання журналістів.

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Трамп пройшов МРТ

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила про результати МРТ-дослідження президента Дональда Трампа.

Вона зачитала висновки лікарів: серце та великі судини Трампа в нормі, у нього немає звужень артерій, запалень або тромбів. Камери серця мають нормальний розмір, а стінки судин виглядають здоровими. Загалом його серцево-судинна система оцінена як відмінна, - констатувала Левітт.

Протягом останніх тижнів у США з’явилися питання щодо стану здоров’я президента Трампа після того, як він повідомив про проходження розширеного МРТ та додаткових обстежень, включно з кількома когнітивними тестами.

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