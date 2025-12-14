Вперше за 40 років: у сусідній з Україною Румунії виявили проказу

У Румунії зафіксували два підтверджені випадки лепри або ж прокази серед працівниць спа-центру в місті Клуж на північному заході країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

Це перші відомі випадки цього захворювання на території країн Європейського Союзу більш ніж за чотири десятиліття, що викликало посилену увагу з боку органів охорони здоров’я.

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Виявлення хвороби та заходи влади

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Румунії, інфекцію виявили у двох масажисток – громадянок Індонезії віком 21 та 25 років. Наразі обидві жінки проходять спеціалізоване лікування під наглядом лікарів. Ще двох осіб перевіряють на можливу наявність хвороби.

На період проведення епідеміологічного розслідування влада ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу спа-центру. Фахівці встановлюють усі можливі контакти хворих та джерело зараження.

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Міністр охорони здоров’я Алесандру Рогобете наголосив, що ризик для відвідувачів закладу є мінімальним.

"Проказа передається лише за умов тривалого та тісного контакту, тому підстав для паніки немає", – заявив він.

За словами міністра, одна з інфікованих нещодавно повернулася з Азії, де протягом місяця перебувала разом із матір’ю, яка нині також госпіталізована з таким самим діагнозом.

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Що відомо про лепру та її симптоми

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, що попередній підтверджений випадок лепри в Румунії було зафіксовано 44 роки тому. Захворювання, також відоме як хвороба Гансена, є хронічною інфекцією, яку найчастіше спричиняє бактерія Mycobacterium leprae.

Лепра уражає шкіру, периферичні нерви, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та органи зору.

Серед основних симптомів – зміни на шкірі з онімінням або потовщенням, безболісні рани на стопах, поява вузликів, ураження нервів, м’язова слабкість, випадіння волосся на бровах і віях, а також порушення зору.

Раніше ми писали, що з 10 грудня на румунському кордоні запроваджено цифрову систему в’їзду/виїзду EES.

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