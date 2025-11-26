В Україну прибули 26 тисяч доз вакцини проти сказу

Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні нову партію вакцини проти сказу обсягом 26 тисяч доз. Як повідомляє Цензор.НЕТ, розподіл препарату по регіонах уже розпочався.

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Постачання стало можливим завдяки міжнародній підтримці

У ВООЗ пояснили, що ця поставка відбулася завдяки фінансовій допомозі Азійсько-Європейського фонду ASEF. Це вже друга велика партія вакцин у 2025 році. Раніше за участі міжнародних партнерів в Україну було передано 30 тисяч доз.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголосила, що такі поставки допомагають зміцнити систему профілактики та реагування на небезпечну хворобу. Організація відзначила, що вакцинація є єдиним способом повністю запобігти смертельним випадкам.

"Сукупно це дозволяє посилити систему реагування та профілактики, яка нині є надзвичайно важливою для запобігання смертей", – підкреслили у ВООЗ.

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Ризики зараження в Україні зростають

Сказ залишається серйозною загрозою для здоров'я населення.

У ВООЗ нагадали про ризики для України:

зростання випадків захворювання серед тварин;

перебої у вакцинації та ветеринарних послугах;

частіші контакти людей із тваринами через вимушене переміщення під час війни.

Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок, спричинений інфікуванням штамом пташиного грипу H5N5, а у Києві пацієнтка однієї з клінік померла під час імплантації сідниць.

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