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Новини
1 006 20

В Україну прибули 26 тисяч доз вакцини проти сказу

Сказ: в Україну передали вакцину

Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні нову партію вакцини проти сказу обсягом 26 тисяч доз. Як повідомляє Цензор.НЕТ, розподіл препарату по регіонах уже розпочався.

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Постачання стало можливим завдяки міжнародній підтримці

У ВООЗ пояснили, що ця поставка відбулася завдяки фінансовій допомозі Азійсько-Європейського фонду ASEF. Це вже друга велика партія вакцин у 2025 році. Раніше за участі міжнародних партнерів в Україну було передано 30 тисяч доз.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголосила, що такі поставки допомагають зміцнити систему профілактики та реагування на небезпечну хворобу. Організація відзначила, що вакцинація є єдиним способом повністю запобігти смертельним випадкам.

"Сукупно це дозволяє посилити систему реагування та профілактики, яка нині є надзвичайно важливою для запобігання смертей", – підкреслили у ВООЗ.

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Ризики зараження в Україні зростають

Сказ залишається серйозною загрозою для здоров'я населення.

У ВООЗ нагадали про ризики для України: 

  • зростання випадків захворювання серед тварин;
  • перебої у вакцинації та ветеринарних послугах;
  • частіші контакти людей із тваринами через вимушене переміщення під час війни.

Раніше ми повідомляли, що у Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок, спричинений інфікуванням штамом пташиного грипу H5N5, а у Києві пацієнтка однієї з клінік померла під час імплантації сідниць.

Також читайте: МОЗ запустив "мобільну медицину": безкоштовне обстеження провели на Чернігівщині

Автор: 

сказ (20) здоров’я (459) медицина (2212)
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Топ коментарі
+8
Розділіть між зеленими слугами народу.
Їм ця вакцина вкрай необхідна.
Вони крадуть як скажені.
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26.11.2025 20:22 Відповісти
+4
Мало! Колоти треба 73% виборців...
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26.11.2025 20:10 Відповісти
+4
Все правильно... Бо у нас ще до війни частина областей опинилася в "червоній зоні...Наші чинуші і на цьому нажиться зуміли - скасували розкладання вакцини проти сказу вручну, силами лісників, єгерів (за цю роботу треба прплачувать). Оголосили, що розкидатимуть вакцину з літаків. Але це забороняється - бо не дає результату. Вакцина - в шашках з м"ясокісткового борошна. Розкладають її у осіннє-зимовий період. Тобто, в сиру погоду. Під впливом опадів шашки розпадаються, і вакцина втрачає свої властивості.
А зараз полювання немає, лисиці та здичавілі тварини безконтрольно розплодилися. Тому краще мать ліки, щоб рятувать укушених людей, бо профілактику сказу у районах бойових дій, не проведеш...
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26.11.2025 20:18 Відповісти
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Безкутній вколіть терміново!
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26.11.2025 20:08 Відповісти
26 тисяч доз
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26.11.2025 20:13 Відповісти
Та решта вже розікрали та продали. Аби хоч їй вистачило
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26.11.2025 20:14 Відповісти
Мало! Колоти треба 73% виборців...
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26.11.2025 20:10 Відповісти
У першу чергу, провести обов'язкову вакцинацію в Урядовому кварталі, ГПУ, УДО, РНБОУ, та їх кабміндічів, бо там повна ЖОПА, гірше ящуру, - групове ЗКАЦАПЛЕНня держслужбовців категорії А і Б, агентами фсб - деркачем і сівковичем, необхідно ІЗОЛЮВАТИ від України!!
Шмигаль з потікавшими генпрокурорами це підтвердять!
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26.11.2025 20:14 Відповісти
Слава богу. Дочекалися. Країну врятовано.
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26.11.2025 20:17 Відповісти
Вистачить, щоб прищепити владу чи малувато буде?
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26.11.2025 20:18 Відповісти
Прищепити - то про дерево.
Або язик чи щось іще в двері
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26.11.2025 22:16 Відповісти
В українській мові слово «прищеплювати» (а не «прививати») вживається, коли йдеться про:
- вакцинацію - робити щеплення проти грипу;
- виведення нових сортів рослин - прищепити яблуню;
- виховання навичок, уміння - прищепити ціннісні орієнтири.
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26.11.2025 22:20 Відповісти
Ок, буду знати)
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26.11.2025 22:25 Відповісти
Все правильно... Бо у нас ще до війни частина областей опинилася в "червоній зоні...Наші чинуші і на цьому нажиться зуміли - скасували розкладання вакцини проти сказу вручну, силами лісників, єгерів (за цю роботу треба прплачувать). Оголосили, що розкидатимуть вакцину з літаків. Але це забороняється - бо не дає результату. Вакцина - в шашках з м"ясокісткового борошна. Розкладають її у осіннє-зимовий період. Тобто, в сиру погоду. Під впливом опадів шашки розпадаються, і вакцина втрачає свої властивості.
А зараз полювання немає, лисиці та здичавілі тварини безконтрольно розплодилися. Тому краще мать ліки, щоб рятувать укушених людей, бо профілактику сказу у районах бойових дій, не проведеш...
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26.11.2025 20:18 Відповісти
Минулого року під Куп'янськом у мене до ПМ-а жодного патрона не лишилося. Всі на скажених собак пішли.
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26.11.2025 20:21 Відповісти
Розділіть між зеленими слугами народу.
Їм ця вакцина вкрай необхідна.
Вони крадуть як скажені.
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26.11.2025 20:22 Відповісти
Мало, адже у нас російськомовних громадян значно більше.
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26.11.2025 20:25 Відповісти
Передайте трохи Трампу та кацапам.
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26.11.2025 20:41 Відповісти
Ну Трампу ще ладно, а кацапам навіщо? Хай повиздихають, перегризши один-одного)
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26.11.2025 22:06 Відповісти
В 2008 доктор медичних наук запевняв мене що Україна виробляє 240 з 270 діючих речовин які використовуються для виготовлення ліків і тому майже завжди можна підібрати вітчизняний аналог. Протягом подальших років наші виробники дуже старались отримати хабарі від провідних закордонних виробників і скоротити номенклатуру вітчизняних діючих речовин в виробництві до мінімуму...
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26.11.2025 20:41 Відповісти
якраз на жОПу, верховнузраду і на виборців зеблазня
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26.11.2025 21:13 Відповісти
В лисиць відстрілювати - зась. Скоро по голові будуть ходити.
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27.11.2025 12:09 Відповісти
 
 