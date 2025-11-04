Пацієнтка померла під час імплантації сідниць у клініці Києва: пластичному хірургу повідомили про підозру. ФОТО
Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва 50-річному пластичному хірургу повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвели до смерті пацієнтки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.
Обставини трагедії
Встановлено, що 28-річна жінка померла під час пластичної операції з імплантації сідниць, яку їй провели в той самий день, коли вона звернулася до однієї з приватних клінік на Подолі.
Під час операції у пацієнтки раптово впав тиск та зупинилося серце, і, попри проведення реанімаційних заходів, врятувати її не вдалося.
Розчин лонгокаїну перевищував допустиму дозу
"Проведеною комплексною експертизою встановлено, що під час операції використовували розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну був застосований розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму дозу. Це, а також інші порушення протоколів надання медичної допомоги й стали причиною смерті пацієнтки", - йдеться у повідомленні.
Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України - неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.
