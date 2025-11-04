Пациентка умерла во время имплантации ягодиц в клинике Киева: пластическому хирургу сообщили о подозрении. ФОТО
Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева 50-летнему пластическому хирургу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациентки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Обстоятельства трагедии
Установлено, что 28-летняя женщина умерла во время пластической операции по имплантации ягодиц, которую ей провели в тот же день, когда она обратилась в одну из частных клиник на Подоле.
Во время операции у пациентки внезапно упало давление и остановилось сердце, и, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ее не удалось.
Раствор лонгокаина превышал допустимую дозу
"Проведенной комплексной экспертизой установлено, что во время операции использовали раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен раствор лонгокаина в дозировке, значительно превышающей допустимую дозу. Это, а также другие нарушения протоколов оказания медицинской помощи и стали причиной смерти пациентки", - говорится в сообщении.
Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.
