Новости Фото Смерть во время операции
4 146 33

Пациентка умерла во время имплантации ягодиц в клинике Киева: пластическому хирургу сообщили о подозрении. ФОТО

Прокурорами Подольской окружной прокуратуры города Киева 50-летнему пластическому хирургу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациентки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Обстоятельства трагедии

Установлено, что 28-летняя женщина умерла во время пластической операции по имплантации ягодиц, которую ей провели в тот же день, когда она обратилась в одну из частных клиник на Подоле.

Во время операции у пациентки внезапно упало давление и остановилось сердце, и, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти ее не удалось.

Раствор лонгокаина превышал допустимую дозу

"Проведенной комплексной экспертизой установлено, что во время операции использовали раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был применен раствор лонгокаина в дозировке, значительно превышающей допустимую дозу. Это, а также другие нарушения протоколов оказания медицинской помощи и стали причиной смерти пациентки", - говорится в сообщении.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 УК Украины - ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного.

+23
збільшити розмір дупи під час війни це дуже важливо
04.11.2025 11:22 Ответить
+16
Нічого собі, знайшла на жопу пригод...
04.11.2025 11:20 Ответить
+13
Коли замість голови сідниці-це створює ризик для життя.
04.11.2025 11:22 Ответить
Нічого собі, знайшла на жопу пригод...
04.11.2025 11:20 Ответить
збільшити розмір дупи під час війни це дуже важливо
04.11.2025 11:22 Ответить
************ повинен бути на висоті!!!
Самиця надивилася Miami swim party 🤔
04.11.2025 11:30 Ответить
Їй вже ніякі пригоди не потрібні...
04.11.2025 11:42 Ответить
Шкода людину.
04.11.2025 11:20 Ответить
Коли замість голови сідниці-це створює ризик для життя.
04.11.2025 11:22 Ответить
у лікаря ?
04.11.2025 11:25 Ответить
В обох.
04.11.2025 11:31 Ответить
лікар подивився на дупу ,прикинув і вколов тройну дозу ,як у "Кавказкая пленица "
04.11.2025 11:24 Ответить
Я оплакую її природні сідниці😭
04.11.2025 11:26 Ответить
Краса потребує жертв, а краса дупи інколи й життя. Отака проза реальності.
04.11.2025 11:27 Ответить
Зеленіну мозх леніна!
04.11.2025 11:27 Ответить
04.11.2025 11:30 Ответить
,,Горе от ума" , чи горе від дурості .
04.11.2025 11:31 Ответить
Неа, горе від сраки!
04.11.2025 11:34 Ответить
А що ж анестезіолог? Він же повинен слідкувати за станом пацієнта під час операції. Хірург виконує свою частину роботи.
04.11.2025 11:35 Ответить
Чи посадили хоч когось за цією 140 статтею? певно що ні) Знаючи реалії України при правильному мотивуванні судді обмежаться просто усуненням від професійної діяльності на кілька років, а потім знову буде сідниці різати ..
04.11.2025 11:41 Ответить
І знайде нормального анестезіолога
04.11.2025 11:52 Ответить
Кому війна, а кому дупа)
04.11.2025 11:43 Ответить
28 років,там і так попа нормальна.
04.11.2025 11:43 Ответить
Жінка хоче подобатись чоловікам. Але я не розумію їх. Наприклад наколоті губи чоловікам не подобаються в 99% випадків. Для кого вони їх роблять?
04.11.2025 11:44 Ответить
Ось це такий жіночий дурнуватий інстинкт - бути не просто гарною, а найкращою серед собі подібних. І що про це думають чоловіки їх не турбує! "Я на свєтє всєх мілєє, всєх румянєй и бєлєє!" - як у відомій кацапській казочці. Це питання престижу жінки і її потенціалу подорожче себе продати папіку і не одному!
04.11.2025 12:04 Ответить
Та ти шо - цифри звідкілля ? Напевно ви зробили опитування себе і свого кума - але опитування трішечки змінилося бо ви з кумом помітили шо у вас за спиною стоять ваша дружина і кума ( одна з качалкою друга з сковорідкою ). І одним відсотком став сусід Володя з гаражів .
04.11.2025 12:07 Ответить
Пацієнтка ******* маялась
04.11.2025 11:46 Ответить
Важливо перш за все дізнатись, де голова, де дупа,
Є у берлоги горби два, один є трохи нищий,
Там мусить бути голова, а другий трохи вищий.
Того не розумію я й Сірко - то мій собака,
Де ж у берлоги голова, а де, звиняюсь, срака...
Сірко, собака мій, Сірко, собака мій, собака,
Сірко, собака мій, Сірко, собака мій, пес!
04.11.2025 11:49 Ответить
Эх, мужики... Да не ей жопа была нужна. Для нас же она старалась!🙁
04.11.2025 11:50 Ответить
Якщо в той самий день, то не обстежили нормально перед операцією. Жадібність! Хоча тут більше питань до анестезіолога. Якщо від був, звичайно
04.11.2025 11:50 Ответить
Та ти шо - цифри звідкілля ? Напевно ви зробили опитування себе і свого кума - але опитування трішечки змінилося бо ви з кумом помітили шо у вас за спиною стоять ваша дружина і кума ( одна з качалкою друга з сковорідкою ). І одним відсотком став сусід Володя з гаражів .
04.11.2025 11:53 Ответить
Ну не зря же говорится, полная жопа.
04.11.2025 12:02 Ответить
а пійти у тренажерний зал та накачати дупу за пів року слабо ?

І дешевше і своя дупа
04.11.2025 12:06 Ответить
 
 