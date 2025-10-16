Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Вартість медоглядів від держави для українців віком від 40 років становитиме 2000 гривень, – МОЗ

За перший рік дії програми безкоштовного скринінгу здоров'я ним зможуть скористатися близько 5 млн українців.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час вебінару Міністерства охорони здоров'я, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 млн людей. Загалом в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років", – сказала Карчевич.

Вона зазначила, що вартість скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги.

Карчевич пояснила, що пацієнт самостійно обиратиме заклад, де зможе пройти скринінг.

Вона додала, що Національна служба здоров'я України буде моніторити внесення інформації про проведений скринінг у електронну систему охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України шукає дієві механізми оплати державної програми безплатних медоглядів для українців, яким більше 40 років.

Як стало відомо на початку серпня, Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років. У проєкті держбюджету на 2026 рік на це передбачено 10 млрд грн.

Топ коментарі
+3
От хтось тЄму придумав замутити... Це ж скільки бабла можна поімєть з бюджетика!
показати весь коментар
16.10.2025 19:57 Відповісти
+2
одну срану КТ на руці робив нещодавно - 1600 грн.
показати весь коментар
16.10.2025 20:01 Відповісти
+2
Ну безкоштовно, але з кишень платників податків))
показати весь коментар
16.10.2025 20:03 Відповісти
От хтось тЄму придумав замутити... Це ж скільки бабла можна поімєть з бюджетика!
показати весь коментар
16.10.2025 19:57 Відповісти
А скільки можна внести "мертвих душ"..і у виборчі списки теж..
показати весь коментар
16.10.2025 20:17 Відповісти
"Вартість медоглядів від держави для українців віком від 40 років становитиме 2000 гривень".
"Це буде безкоштовно".
показати весь коментар
16.10.2025 19:58 Відповісти
Ну безкоштовно, але з кишень платників податків))
показати весь коментар
16.10.2025 20:03 Відповісти
одну срану КТ на руці робив нещодавно - 1600 грн.
показати весь коментар
16.10.2025 20:01 Відповісти
Млть, це що, тепер і за ВЛК треба платити?...
показати весь коментар
16.10.2025 20:04 Відповісти
В принципі, ідея гарна для жінок те пенсіонерів. А от ухилянтам - це троянський кінь.
показати весь коментар
16.10.2025 20:06 Відповісти
для грабіжників важлива галочка.що пройшов "медогляд" і можна спокійно забрати 2000 гривень...Все решту їм до лампочки і виясняти статус не прописано мабуть.Головне завдання - кількість українців помножених на 2000 грн .
показати весь коментар
16.10.2025 20:15 Відповісти
Можна й не проходити медогляд, а гроші забрати. У лікарні валялась з ковідом та наслідками - моїм коштом всі дослідження робили, ще й від балди результати малювали. Як вибралась - відразу у приватній лабораторії переробила все, бо у лікарняному аналізі крові був резус фактор "-", а в мене "+"..там і лікували не від того, трохи не залікували..і хрін що доведеш.
показати весь коментар
16.10.2025 20:23 Відповісти
5 млн *2 тисячі-неслабі гроші. Запланують у бюджеті. Хтось не прийде,хтось відійде. А хто забере залишок,вгадайте з одного разу.
показати весь коментар
16.10.2025 20:18 Відповісти

