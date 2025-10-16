Вартість медоглядів від держави для українців віком від 40 років становитиме 2000 гривень, – МОЗ

За перший рік дії програми безкоштовного скринінгу здоров'я ним зможуть скористатися близько 5 млн українців.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час вебінару Міністерства охорони здоров'я, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде безкоштовно. Очікується, що наступного року таку програму зможуть пройти щонайменше 5 млн людей. Загалом в Україні близько 19 млн людей, віком від 40 років", – сказала Карчевич.

Вона зазначила, що вартість скринінгу становитиме 2 тис. грн, які будуть сплачені державою за надані в рамках програми медпослуги.

Карчевич пояснила, що пацієнт самостійно обиратиме заклад, де зможе пройти скринінг.

Вона додала, що Національна служба здоров'я України буде моніторити внесення інформації про проведений скринінг у електронну систему охорони здоров'я.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України шукає дієві механізми оплати державної програми безплатних медоглядів для українців, яким більше 40 років.

Як стало відомо на початку серпня, Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років. У проєкті держбюджету на 2026 рік на це передбачено 10 млрд грн.