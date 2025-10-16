Держава шукає механізм оплати медоглядів для українців віком від 40 років, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України шукає дієві механізми оплати державної програми безплатних медоглядів для українців, яким більше 40 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Так, дійсно, ми хочемо з 1 січня 2026 року запустити таку програму для людей після 40 років будь-якого віку. Це серцево-судинні, це діабет і це ментальне здоров'я. З цього стартуємо, бо на це в нас є доказова база, яка показує, що ефективно можна виявляти під час скринінгових досліджень", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що механізм медоглядів передбачає, що генерується карточка, на яку надходять кошти, людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап.

"Зараз це ще дискусія, на який період часу будуть даватися кошти для того, щоб людина ними могла скористатися. Перелік лікарень буде, бо лікарня повинна відповідати вимогам, робити ті інструментальні лабораторні дослідження, які визначає держава", – пояснив Ляшко.

За його словами, МОЗ також очікує, що до цієї програми долучаться і приватні клініки, при тому що буде визначена вартість чекапу, яку компенсує держпрограма.

"Ми визначаємо суму, за цю суму ви повинні надати базовий перелік досліджень. Ця сума вже узгоджена з ринком і комунальними закладами, і приватними закладами. Вона нормальна, працююча і сервісо-орієнтована, для того, щоб кожній людині було зручно отримати цю послугу", – зауважив Ляшко.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як стало відомо на початку серпня, Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років. У проєкті держбюджету на 2026 рік на це передбачено 10 мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що в Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров'я.

До того повідомлялося, що в Україні вже цього року почне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери будуть вносити повну інформацію про кожен косметичний засіб.

Перед тим стало відомо, що в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.