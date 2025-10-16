Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держава шукає механізм оплати медоглядів для українців віком від 40 років, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України шукає дієві механізми оплати державної програми безплатних медоглядів для українців, яким більше 40 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Так, дійсно, ми хочемо з 1 січня 2026 року запустити таку програму для людей після 40 років будь-якого віку. Це серцево-судинні, це діабет і це ментальне здоров'я. З цього стартуємо, бо на це в нас є доказова база, яка показує, що ефективно можна виявляти під час скринінгових досліджень", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що механізм медоглядів передбачає, що генерується карточка, на яку надходять кошти, людина обирає для себе зручний час та лікарню, де може зробити цей чекап.

"Зараз це ще дискусія, на який період часу будуть даватися кошти для того, щоб людина ними могла скористатися. Перелік лікарень буде, бо лікарня повинна відповідати вимогам, робити ті інструментальні лабораторні дослідження, які визначає держава", – пояснив Ляшко.

За його словами, МОЗ також очікує, що до цієї програми долучаться і приватні клініки, при тому що буде визначена вартість чекапу, яку компенсує держпрограма.

"Ми визначаємо суму, за цю суму ви повинні надати базовий перелік досліджень. Ця сума вже узгоджена з ринком і комунальними закладами, і приватними закладами. Вона нормальна, працююча і сервісо-орієнтована, для того, щоб кожній людині було зручно отримати цю послугу", – зауважив Ляшко.

Як стало відомо на початку серпня, Міністерство охорони здоров'я України планує з 2026 року запустити програму безоплатних планових медоглядів (check-up) для пацієнтів віком від 40 років. У проєкті держбюджету на 2026 рік на це передбачено 10 мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що в Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров'я.

До того повідомлялося, що в Україні вже цього року почне працювати нова електронна система, куди виробники та імпортери будуть вносити повну інформацію про кожен косметичний засіб.

Перед тим стало відомо, що в Україні створили національну організацію з верифікації ліків.

охорона здоров'я (56) медицина (650) МОЗ (1459) фінансування (2153) лікарі (129) лікування (33) Ляшко Віктор (118)
+4
Это метода! Протрубить на всю Украину, а потом искать деньги на "потужные" покращення.
16.10.2025 09:32 Відповісти
+4
Міністерство охорони здоров'я України шукає дієві механізми розпилу грошей української казни (((шукачі)))
16.10.2025 10:04 Відповісти
+4
Які цілі: підкуп тих, кому за 40; приховане проходження влк; банальний дерибан. Можливо, порядок цілей зворотній або трохи інший, але десь такий
16.10.2025 10:19 Відповісти
Это метода! Протрубить на всю Украину, а потом искать деньги на "потужные" покращення.
16.10.2025 09:32 Відповісти
показують що ночами не сплять,холопами переймаються,які не встигли на ,,щедрі ,, пенсії передохнути....
16.10.2025 10:03 Відповісти
Як залишилися тільки самі старі пердуни працювати, то і здоров'ям кріпаків затурбувалися. Треба ж комусь задарма пахати, податки туди-сюди, корито наповнювати.
А то дуже рано мерти почали, хоч би до 60 протягли. Бо інших дурнів вже не буде.
16.10.2025 10:25 Відповісти
завезуть імпортних,множиннегромадянство прибрало всі перешкоди....мова,історія,...тьху головне щоб пахали і не майданили......казка
16.10.2025 10:51 Відповісти
Цікаво, яка раса погодиться за 300 баксів без перспектив всього на світі?
Індуси, китайці не поїдуть, таджики в ерефії на гарні бабки.
Темношкірі - так вони не працюють.
10 млн легко сказати, а де їх взяти?
16.10.2025 11:00 Відповісти
ви просто поцікавтеся скільки їм ВЖЕ обіцяють....здивуєтесь і не тільки
16.10.2025 11:03 Відповісти
1к + баксів?
16.10.2025 11:15 Відповісти
я вже чув від 500-800+общага,ви занадто оптимістичні,приїдуть і багато,їдуть не тільки за грошей.....
16.10.2025 11:31 Відповісти
Отже, африканцям на старті можна платити вдвічі більше, ніж українцям із досвідом хахах)))
16.10.2025 12:08 Відповісти
я ж кажу що здивуєтеся,поцікавтесь рекрутингом на ці роботи там багато що обіцяють,і жінку для сімї,дешеву землю,......
16.10.2025 12:33 Відповісти
їх заманюють сюди дуже серйозно,бо всі розуміють що робітників брати нема звідки,а ті що з фронту більшість не повернеться до минулої праці.....в країні з цим срака і надовго.....мільйон обіцяють вже завезти.....
16.10.2025 12:38 Відповісти
африканці приїдуть,є країни з меньшими ніж 100 у.е доходами.......
16.10.2025 11:07 Відповісти
Так вони працювати ненавчені.

Українці із вищими освітами часто універсальні працівники: і швець, і жнець, і на дуді грець. Пахають побільше європейців, без обіду і до ночі. Це те, що я бачу в своєму середовищі.

Африканці так не будуть, бо не можуть. Вони в Європу поїдуть. Роботодавці чухаються зараз
16.10.2025 11:19 Відповісти
на простих роботах саме те,будуть працювати по 12годин і без нарікань....
16.10.2025 11:32 Відповісти
Чого тут думати, прирівняти медогляд до ВЛК, по ньому всі придатні всі здорові, та й якщо потрібно відразу й мобілізувати. Зеублюдки це команда простих рішень
16.10.2025 11:07 Відповісти
Чомусь така пильна увага до 40+ ******* наї...ловом. Молодь подула, пенсіонери вимирають як мухи.
Способи утилізації
16.10.2025 11:24 Відповісти
ЗеДурень не кешбек зверни увагу. На популіську пакунок школяра і так далі. Кончані зе-гандони
16.10.2025 09:40 Відповісти
Чомусь АП перзидента Порошенко на утриманя 800 мільйонів було "забагато,барига!"
А от ОП зєзідента ЗЄленського на утриманя 3 мільярди800 мільйонів - замало бо "він же працює!"
16.10.2025 11:30 Відповісти
Яка турбота держави про стадо, на життя якого їй срати з високої гори! Те що люди кожен день гинуть під ракетами вже 4 роки, їй насрати, те,що життя в цій недо-країні взагалі стало неможливим, їй теж насрати, в те, що вона влаштувала геноцид руками кацапні своєму народу - насрати. І тут така турбота. Що б дані зразу ВЛК передавати і усіх пацієнтів в окопи гнати, так?
16.10.2025 09:46 Відповісти
Не потрібно шукати п"ятий куток в темній кімнаті. Потрібно просто владі менше красти.
16.10.2025 09:50 Відповісти
Усі 34 роки незалежності країни при владі хронічні клептомани.
16.10.2025 09:52 Відповісти
Але потужний зє на 7у році керуваня у розкрадані і мародьорці перевершив всіх папєредників разом!
16.10.2025 11:25 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я України шукає дієві механізми розпилу грошей української казни (((шукачі)))
16.10.2025 10:04 Відповісти
Які цілі: підкуп тих, кому за 40; приховане проходження влк; банальний дерибан. Можливо, порядок цілей зворотній або трохи інший, але десь такий
16.10.2025 10:19 Відповісти
на ВЛК безкоштовно...але зеленим падлюкам аби вкрасти
16.10.2025 10:21 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, скільки грошей платить держава директору Укрпошти? Директору державного підприємства...
Згідно з даними Міністерства фінансів, середня зарплата держслужбовців на сьогодні становить 61,6 тисячі гривень. Найбільше отримують працівники Антимонопольного комітету - 97,5 тисячі гривень на місяць, Національного агентства з питань запобігання корупції - понад 97 тисяч, Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, - трохи більше як 94 тисячі, а також Державної митної служби та Фонду держмайна - близько 90 тисяч гривень. А от оплата праці керівників держорганів значно перевищує середні показники. У серпні 495 топпосадовців отримували приблизно 131 тисячу гривень на місяць. Найвищі зарплати керівництва зафіксовано у НАЗК - майже 367 тисяч гривень, Міністерстві національної єдності - 289 тисяч, Фонді держмайна - 285 тисяч, Нацагентстві з управління активами - 256 тисяч та Рахунковій палаті - 209 тисяч гривень.
16.10.2025 11:15 Відповісти
Зє як завжди! Прогундосив щось по гундосику,щелепу склав і пішов відпочивати. Перепрацював мабуть.
Челядь починає незламно шукати,як хоч якось задовольнити чергову потужну забаганку піськограя.
16.10.2025 11:22 Відповісти

