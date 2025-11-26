У США зафіксовано першу смерть від пташиного грипу H5N5

У Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок, спричинений інфікуванням штамом пташиного грипу H5N5.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент охорони здоров’я, помер літній чоловік із хронічними захворюваннями, який проживав в окрузі Грейс-Гарбор, штат Вашингтон.

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Деталі випадку

Інфікований чоловік утримував домашню птицю, що контактувала з дикими птахами. Імовірно, це і стало джерелом зараження.

Чоловік проходив лікування, однак врятувати пацієнта не вдалося.

За словами лікарів, широкої загрози вірус наразі не становить. Ні у кого з інших постраждалих не було позитивного результату тесту на пташиний грип. Фахівці відстежують усіх, хто міг мати контакт із хворим.

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Особливості штаму H5N5

H5N5, за оцінками експертів, не є більш небезпечним для людини, ніж штам H5N1, який спричинив близько 70 випадків інфікування у США у 2024–2025 роках. Більшість заражених були працівниками тваринницьких господарств.

Основна відмінність нового вірусу полягає у структурі білка, що відповідає за вихід грипу з уражених клітин та подальше поширення інфекції.

Фахівці наголошують:

ризик для населення США залишається низьким;

доказів передачі вірусу між людьми немає.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пацієнтка однієї з клінік померла під час імплантації сідниць, а також про те, що в Україні запустять проєкт із забезпечення ветеранів довготривалим медоглядом.

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