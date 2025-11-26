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Новини Епідемія грипу
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У США зафіксовано першу смерть від пташиного грипу H5N5

Першу смерть від пташиного грипу H5N5 зафіксували у США

У Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок, спричинений інфікуванням штамом пташиного грипу H5N5.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент охорони здоров’я, помер літній чоловік із хронічними захворюваннями, який проживав в окрузі Грейс-Гарбор, штат Вашингтон.

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Деталі випадку

Інфікований чоловік утримував домашню птицю, що контактувала з дикими птахами. Імовірно, це і стало джерелом зараження.

Чоловік проходив лікування, однак врятувати пацієнта не вдалося.

За словами лікарів, широкої загрози вірус наразі не становить. Ні у кого з інших постраждалих не було позитивного результату тесту на пташиний грип. Фахівці відстежують усіх, хто міг мати контакт із хворим.

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Особливості штаму H5N5

H5N5, за оцінками експертів, не є більш небезпечним для людини, ніж штам H5N1, який спричинив близько 70 випадків інфікування у США у 2024–2025 роках. Більшість заражених були працівниками тваринницьких господарств.

Основна відмінність нового вірусу полягає у структурі білка, що відповідає за вихід грипу з уражених клітин та подальше поширення інфекції.

Фахівці наголошують:

  • ризик для населення США залишається низьким;
  • доказів передачі вірусу між людьми немає.

Раніше ми повідомляли, що у Києві пацієнтка однієї з клінік померла під час імплантації сідниць, а також про те, що в Україні запустять проєкт із забезпечення ветеранів довготривалим медоглядом.

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Автор: 

грип (304) медицина (2212) лікування (605)
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Топ коментарі
+1
Як би Трамп був... бляха!
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26.11.2025 04:22 Відповісти
+1
За логікою справедливості це мав би бути якщо не Трамп, то його міністр охорони здоров'я антивакцинатор Кеннеді. Але ж курва! Кеннеді щепився сам, щепив дружину і дітей! Тому це нп Кеннеді. І не Трамп, який зробив так само. Це один з їхньої пастви, який повірив, що щеплення - це зло. Епічна історія.
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26.11.2025 05:13 Відповісти
+1
Які бункери? У разі прийняття цього всього лайна бункери треба буде копати на Заході. Щоб пережити Третю світову між США і Китаєм. І не факт, що у США будуть союзники.
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26.11.2025 05:15 Відповісти
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арбат танцює і в захваті ріже баранів...
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26.11.2025 02:49 Відповісти
Bloomberg: РФ отвергла отредактированный план США из 19 пунктов

феніта ля комедія вітькова

.
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26.11.2025 05:47 Відповісти
Як би Трамп був... бляха!
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26.11.2025 04:22 Відповісти
як кажуть в Україні - "трамп один не приходить"

.
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26.11.2025 05:20 Відповісти
ніколи не заходьте в ті схрони де були ваші
і які нкаведешна кацапня з 50х вже знає... - свої копайте.
переселенцям з лубандоса ні слова! - не їхня справа...
вони все своє вже просрали...
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26.11.2025 04:22 Відповісти
Які бункери? У разі прийняття цього всього лайна бункери треба буде копати на Заході. Щоб пережити Третю світову між США і Китаєм. І не факт, що у США будуть союзники.
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26.11.2025 05:15 Відповісти
бункери у вови і ермака.
я писав за схрони оборонців....
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26.11.2025 05:22 Відповісти
нілоли не були на Волині?
вам і не треба...
бо з таким россудком не всі впенені будуть за ваше повертання взад.
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26.11.2025 05:27 Відповісти
За логікою справедливості це мав би бути якщо не Трамп, то його міністр охорони здоров'я антивакцинатор Кеннеді. Але ж курва! Кеннеді щепився сам, щепив дружину і дітей! Тому це нп Кеннеді. І не Трамп, який зробив так само. Це один з їхньої пастви, який повірив, що щеплення - це зло. Епічна історія.
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26.11.2025 05:13 Відповісти
припинить срач!,
буба сказав - або тюрьма!
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26.11.2025 05:40 Відповісти
отец бубсель, клован і 4 ухилянт угрожає вільним людям.
а чи не ********** його?
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26.11.2025 05:42 Відповісти
В США 340 млн. людей, з яких мільйонів під 10 регулярно подорожують у Індію і Китай. Кожного дня вмирає близько 8500 людей. Така собі "новина."
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26.11.2025 05:54 Відповісти
астанавітесь нас зупиняти на пізділово!
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26.11.2025 05:55 Відповісти
ми, зелені, як і робили все до цього так і будемо вас общіпувати!
і не гегекаjти мені тут!
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26.11.2025 06:00 Відповісти
Каароч, таукитайсi кермують. Ото ж бо, задрипаний трамп i шукае союзницький прихисток з нарабсеей. Дурний трамп, тепер i америкоси пiдуть пiд гарячу руку - за Даманський.
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26.11.2025 06:23 Відповісти
 
 