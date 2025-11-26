У США зафіксовано першу смерть від пташиного грипу H5N5
У Сполучених Штатах зафіксували перший летальний випадок, спричинений інфікуванням штамом пташиного грипу H5N5.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент охорони здоров’я, помер літній чоловік із хронічними захворюваннями, який проживав в окрузі Грейс-Гарбор, штат Вашингтон.
Деталі випадку
Інфікований чоловік утримував домашню птицю, що контактувала з дикими птахами. Імовірно, це і стало джерелом зараження.
Чоловік проходив лікування, однак врятувати пацієнта не вдалося.
За словами лікарів, широкої загрози вірус наразі не становить. Ні у кого з інших постраждалих не було позитивного результату тесту на пташиний грип. Фахівці відстежують усіх, хто міг мати контакт із хворим.
Особливості штаму H5N5
H5N5, за оцінками експертів, не є більш небезпечним для людини, ніж штам H5N1, який спричинив близько 70 випадків інфікування у США у 2024–2025 роках. Більшість заражених були працівниками тваринницьких господарств.
Основна відмінність нового вірусу полягає у структурі білка, що відповідає за вихід грипу з уражених клітин та подальше поширення інфекції.
Фахівці наголошують:
- ризик для населення США залишається низьким;
- доказів передачі вірусу між людьми немає.
Раніше ми повідомляли, що у Києві пацієнтка однієї з клінік померла під час імплантації сідниць, а також про те, що в Україні запустять проєкт із забезпечення ветеранів довготривалим медоглядом.
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феніта ля комедія вітькова
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і які нкаведешна кацапня з 50х вже знає... - свої копайте.
переселенцям з лубандоса ні слова! - не їхня справа...
вони все своє вже просрали...
я писав за схрони оборонців....
вам і не треба...
бо з таким россудком не всі впенені будуть за ваше повертання взад.
буба сказав - або тюрьма!
а чи не ********** його?
і не гегекаjти мені тут!