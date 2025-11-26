В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N5

В Соединенных Штатах зафиксировали первый летальный случай, вызванный заражением штаммом птичьего гриппа H5N5.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Департамент здравоохранения, скончался пожилой мужчина с хроническими заболеваниями, проживавший в округе Грейс-Харбор, штат Вашингтон.

Детали случая

Инфицированный мужчина содержал домашнюю птицу, которая контактировала с дикими птицами. Вероятно, это и стало источником заражения.

Мужчина проходил лечение, однако спасти пациента не удалось.

По словам врачей, широкой угрозы вирус пока не представляет. Ни у кого из других пострадавших не было положительного результата теста на птичий грипп. Специалисты отслеживают всех, кто мог иметь контакт с больным.

Особенности штамма H5N5

H5N5, по оценкам экспертов, не является более опасным для человека, чем штамм H5N1, который вызвал около 70 случаев заражения в США в 2024–2025 годах. Большинство зараженных были работниками животноводческих хозяйств.

Основное отличие нового вируса заключается в структуре белка, отвечающего за выход гриппа из пораженных клеток и дальнейшее распространение инфекции.

Специалисты отмечают:

риск для населения США остается низким;

доказательств передачи вируса между людьми нет.

