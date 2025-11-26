РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости Эпидемия гриппа
1 493 17

В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N5

Первую смерть от птичьего гриппа H5N5 зафиксировали в США

В Соединенных Штатах зафиксировали первый летальный случай, вызванный заражением штаммом птичьего гриппа H5N5.

Как сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на Департамент здравоохранения, скончался пожилой мужчина с хроническими заболеваниями, проживавший в округе Грейс-Харбор, штат Вашингтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медицинские закупки" за средства Евросоюза заказали МРТ вдвое дешевле других заказчиков

Детали случая

Инфицированный мужчина содержал домашнюю птицу, которая контактировала с дикими птицами. Вероятно, это и стало источником заражения.

Мужчина проходил лечение, однако спасти пациента не удалось.

По словам врачей, широкой угрозы вирус пока не представляет. Ни у кого из других пострадавших не было положительного результата теста на птичий грипп. Специалисты отслеживают всех, кто мог иметь контакт с больным.

Читайте также: Microsoft собирается создать ИИ, который сосредоточится на медицинской диагностике

Особенности штамма H5N5

H5N5, по оценкам экспертов, не является более опасным для человека, чем штамм H5N1, который вызвал около 70 случаев заражения в США в 2024–2025 годах. Большинство зараженных были работниками животноводческих хозяйств.

Основное отличие нового вируса заключается в структуре белка, отвечающего за выход гриппа из пораженных клеток и дальнейшее распространение инфекции.

Специалисты отмечают:

  • риск для населения США остается низким;
  • доказательств передачи вируса между людьми нет.

Ранее мы сообщали, что в Киеве пациентка одной из клиник умерла во время имплантации ягодиц,а также о том, что в Украине запустят проект по обеспечению ветеранов долгосрочным медосмотром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронте погибла боевая медик Ярина Мруць (Афина). ФОТО

Автор: 

грипп (573) медицина (2556) лечение (930)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Як би Трамп був... бляха!
показать весь комментарий
26.11.2025 04:22 Ответить
+1
За логікою справедливості це мав би бути якщо не Трамп, то його міністр охорони здоров'я антивакцинатор Кеннеді. Але ж курва! Кеннеді щепився сам, щепив дружину і дітей! Тому це нп Кеннеді. І не Трамп, який зробив так само. Це один з їхньої пастви, який повірив, що щеплення - це зло. Епічна історія.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:13 Ответить
+1
Які бункери? У разі прийняття цього всього лайна бункери треба буде копати на Заході. Щоб пережити Третю світову між США і Китаєм. І не факт, що у США будуть союзники.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
арбат танцює і в захваті ріже баранів...
показать весь комментарий
26.11.2025 02:49 Ответить
Bloomberg: РФ отвергла отредактированный план США из 19 пунктов

феніта ля комедія вітькова

.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:47 Ответить
Як би Трамп був... бляха!
показать весь комментарий
26.11.2025 04:22 Ответить
як кажуть в Україні - "трамп один не приходить"

.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:20 Ответить
ніколи не заходьте в ті схрони де були ваші
і які нкаведешна кацапня з 50х вже знає... - свої копайте.
переселенцям з лубандоса ні слова! - не їхня справа...
вони все своє вже просрали...
показать весь комментарий
26.11.2025 04:22 Ответить
Які бункери? У разі прийняття цього всього лайна бункери треба буде копати на Заході. Щоб пережити Третю світову між США і Китаєм. І не факт, що у США будуть союзники.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:15 Ответить
бункери у вови і ермака.
я писав за схрони оборонців....
показать весь комментарий
26.11.2025 05:22 Ответить
нілоли не були на Волині?
вам і не треба...
бо з таким россудком не всі впенені будуть за ваше повертання взад.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:27 Ответить
За логікою справедливості це мав би бути якщо не Трамп, то його міністр охорони здоров'я антивакцинатор Кеннеді. Але ж курва! Кеннеді щепився сам, щепив дружину і дітей! Тому це нп Кеннеді. І не Трамп, який зробив так само. Це один з їхньої пастви, який повірив, що щеплення - це зло. Епічна історія.
показать весь комментарий
26.11.2025 05:13 Ответить
припинить срач!,
буба сказав - або тюрьма!
показать весь комментарий
26.11.2025 05:40 Ответить
отец бубсель, клован і 4 ухилянт угрожає вільним людям.
а чи не ********** його?
показать весь комментарий
26.11.2025 05:42 Ответить
В США 340 млн. людей, з яких мільйонів під 10 регулярно подорожують у Індію і Китай. Кожного дня вмирає близько 8500 людей. Така собі "новина."
показать весь комментарий
26.11.2025 05:54 Ответить
астанавітесь нас зупиняти на пізділово!
показать весь комментарий
26.11.2025 05:55 Ответить
ми, зелені, як і робили все до цього так і будемо вас общіпувати!
і не гегекаjти мені тут!
показать весь комментарий
26.11.2025 06:00 Ответить
Каароч, таукитайсi кермують. Ото ж бо, задрипаний трамп i шукае союзницький прихисток з нарабсеей. Дурний трамп, тепер i америкоси пiдуть пiд гарячу руку - за Даманський.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:23 Ответить
 
 