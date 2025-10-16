МОЗ запустив "мобільну медицину": безкоштовне обстеження провели на Чернігівщині
Міністерство охорони здоров'я протестувало новий формат "мобільних медичних послуг" на Чернігівщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарі з кількох областей приїхали до прифронтових громад, щоб надати допомогу жителям прифронтових громад.
За день медики оглянули понад 500 людей, зробили аналізи, УЗД, перевірили серце й легені. Люди також змогли вакцинуватися та отримати безкоштовні ліки за програмою "Доступні ліки".
Загалом провели понад 1300 обстежень, зробили 34 щеплення та обслужили 234 пацієнти в мобільних аптеках.
Під час виїзду виявили кілька небезпечних хвороб - підозри на туберкульоз, рак легенів, сифіліс, ВІЛ та гепатит С.
У МОЗ пояснили, що така модель дозволяє швидко надавати допомогу в громадах, де через війну немає лікарів. З початку року мобільні команди вже допомогли понад 160 тисячам українців у більш ніж 700 громадах.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я шукає, як найзручніше організувати оплату державної програми безплатних медичних оглядів (чекапів) для людей від 40 років. У проєкті держбюджету на 2026 рік на це закладено 10 мільярдів гривень.
