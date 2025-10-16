МОЗ запустив "мобільну медицину": безкоштовне обстеження провели на Чернігівщині

Міністерство охорони здоров'я протестувало новий формат "мобільних медичних послуг" на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лікарі з кількох областей приїхали до прифронтових громад, щоб надати допомогу жителям прифронтових громад.

За день медики оглянули понад 500 людей, зробили аналізи, УЗД, перевірили серце й легені. Люди також змогли вакцинуватися та отримати безкоштовні ліки за програмою "Доступні ліки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз розробляють понад 26 цифрових проєктів у сфері охорони здоров’я. Що ними передбачено?. ПЕРЕЛІК

Загалом провели понад 1300 обстежень, зробили 34 щеплення та обслужили 234 пацієнти в мобільних аптеках.

Під час виїзду виявили кілька небезпечних хвороб - підозри на туберкульоз, рак легенів, сифіліс, ВІЛ та гепатит С.

У МОЗ пояснили, що така модель дозволяє швидко надавати допомогу в громадах, де через війну немає лікарів. З початку року мобільні команди вже допомогли понад 160 тисячам українців у більш ніж 700 громадах.

Читайте: Національний перелік ліків поповнили препаратами для серця, ендокринної та психічного здоров’я

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я шукає, як найзручніше організувати оплату державної програми безплатних медичних оглядів (чекапів) для людей від 40 років. У проєкті держбюджету на 2026 рік на це закладено 10 мільярдів гривень.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі