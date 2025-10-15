МОЗ шукає механізм оплати медоглядів для українців 40+
Міністерство охорони здоров’я шукає, як найзручніше організувати оплату державної програми безплатних медичних оглядів (чекапів) для людей від 40 років.
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Ляшка, програму планують запустити з 1 січня 2026 року. Спочатку українцям запропонують пройти перевірку серця, судин, рівня цукру в крові та стану ментального здоров’я.
Механізм буде простим: людині створять електронну картку, на яку держава перерахує кошти. Після цього кожен зможе сам вибрати, де і коли пройти обстеження - у державній чи приватній клініці.
МОЗ зараз обговорює, на який період видаватимуть ці кошти і які медзаклади братимуть участь у програмі. Також уже визначають вартість базового чекапу, яку компенсуватиме держава.
У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми. Її мета - допомогти українцям вчасно виявляти небезпечні хвороби та піклуватися про своє здоров’я.
На цьому медогляді хворі стають здоровими, а мертві воскресають.
Далі придивляймося, кому та оплата на кишеню крапатиме.