МОЗ шукає механізм оплати медоглядів для українців 40+

Міністерство охорони здоров’я шукає, як найзручніше організувати оплату державної програми безплатних медичних оглядів (чекапів) для людей від 40 років.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, програму планують запустити з 1 січня 2026 року. Спочатку українцям запропонують пройти перевірку серця, судин, рівня цукру в крові та стану ментального здоров’я.

Механізм буде простим: людині створять електронну картку, на яку держава перерахує кошти. Після цього кожен зможе сам вибрати, де і коли пройти обстеження - у державній чи приватній клініці.

МОЗ зараз обговорює, на який період видаватимуть ці кошти і які медзаклади братимуть участь у програмі. Також уже визначають вартість базового чекапу, яку компенсуватиме держава.

У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми. Її мета - допомогти українцям вчасно виявляти небезпечні хвороби та піклуватися про своє здоров’я.

