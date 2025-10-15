УКР
МОЗ шукає механізм оплати медоглядів для українців 40+

МОЗ шукає механізм оплати держпрограми чекапів для українців 40+

Міністерство охорони здоров’я шукає, як найзручніше організувати оплату державної програми безплатних медичних оглядів (чекапів) для людей від 40 років.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ

За словами Ляшка, програму планують запустити з 1 січня 2026 року. Спочатку українцям запропонують пройти перевірку серця, судин, рівня цукру в крові та стану ментального здоров’я.

Механізм буде простим: людині створять електронну картку, на яку держава перерахує кошти. Після цього кожен зможе сам вибрати, де і коли пройти обстеження - у державній чи приватній клініці.

МОЗ зараз обговорює, на який період видаватимуть ці кошти і які медзаклади братимуть участь у програмі. Також уже визначають вартість базового чекапу, яку компенсуватиме держава.

У проєкті держбюджету на 2026 рік закладено 10 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми. Її мета - допомогти українцям вчасно виявляти небезпечні хвороби та піклуватися про своє здоров’я.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширили національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів. 

Діра в бюджеті, а ці нові передвиборні плюшки вигадують для підняття рейтингу найвеличнішого. Ідіоти.
показати весь коментар
15.10.2025 21:03 Відповісти
Механізм давно вже існує це ВЛК.
На цьому медогляді хворі стають здоровими, а мертві воскресають.
показати весь коментар
15.10.2025 21:03 Відповісти
Как как, турне по Европе с рукой просящей, как все вы делаете. Обеды школьникам Европа недавно сказала будет оплачивать, то есть полит балы голобородько, расходы Европе
показати весь коментар
15.10.2025 21:03 Відповісти
Навіщо такі заморочки, просто киньте все міндічу на криптогаманець, він розбереться, кому яка доля належить
показати весь коментар
15.10.2025 21:07 Відповісти
Прочекаплені будуть фарбуватися рожевою фарбою.
показати весь коментар
15.10.2025 21:10 Відповісти
Замість лікарів тепер чекапери? чекапка...чекаперка...чекаперчиня...у чепінституті будуть вивчати чекаперство...
показати весь коментар
15.10.2025 21:08 Відповісти
Генерують ідеї не думаючи про фінансування.Трамп,дай грошей!
показати весь коментар
15.10.2025 21:09 Відповісти
Орнанізувати "оплату безплатної" - це прекрасно.

Далі придивляймося, кому та оплата на кишеню крапатиме.
показати весь коментар
15.10.2025 21:12 Відповісти
можно по прикладу "стоматологія з самообслуговуванням" ))
показати весь коментар
15.10.2025 21:20 Відповісти
Генеральний спонсор медоглядів для українців 40+ ТЦКСП
показати весь коментар
15.10.2025 21:21 Відповісти
Крадії не знають, щоб таке ще придумати, щоб побільше вкрасти і щоб підкупити зелохів)))
показати весь коментар
15.10.2025 21:25 Відповісти
 
 